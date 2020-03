In Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Corona-Todesfall. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Demnach ist eine 84-jährige Frau im Westerwald an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Die Frau war am 17. März in instabilem Zustand mit einer durch das Virus Sars-CoV-2 verursachten Lungenkrankheit in die Paracelsus-Klinik in Bad Ems eingeliefert worden. Sie wurde auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht und verstarb kurze Zeit später.

Die verzögerte Meldung erklärt sich dadurch, dass das Ergebnis der Diagnostik erst seit diesem Donnerstag vorliegt.

Neu-Infektionen begrenzen

Wegen der Gefahren durch eine schnelle Verbreitung der Lungenkrankheit hat das Land das öffentliche Leben immer weiter eingeschränkt. Befürchtet wird vor allem, dass ansonsten Krankenhäuser überlastet werden können.

Ziel der Maßnahmen ist es, durch eine Verringerung der sozialen Kontakte die Zahl der Neu-Infektionen zu begrenzen. Zuerst wurden Schulen und Kindertagesstätten bis auf eine Notbetreuung geschlossen. Ab Mittwoch mussten auch viele Geschäfte, Kneipen und zahlreiche Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Sogar private Ansammlungen von Menschen an einem Ort wie größere Feiern oder Familienfeste sind untersagt.

Versorgung bleibt gewährleistet

Öffnen dürfen seither nur Läden des täglichen Bedarfs - dazu zählen Banken, Apotheken und Lebensmittelgeschäfte, aber etwa auch Baumärkte, Tankstellen und Dienstleister wie Friseure oder Waschsalons.

Das Verbot von Sonntagsverkauf wird in all diesen Bereichen von 12 bis 18 Uhr vorerst aufgehoben. Auch Handwerker oder Lieferdienste dürfen weiterarbeiten. Hygienevorschriften müssen eingehalten und der Zutritt zur Vermeidung von Warteschlangen gegebenenfalls gesteuert werden.