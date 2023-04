++ Welt-Parkinson-Tag ++ Erste Polizeipräsidentin in RLP ++ 1 Jahr Spiegel-Rücktritt ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:42 Uhr Freiwillig Maske weiter tragen? So habt ihr abgestimmt! Ich wollte heute Morgen von euch wissen, ob ihr in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Arztpraxen weiterhin freiwillig eine Maske tragt, obwohl ihr das seit diesem Wochenende nicht mehr müsst. Und 75 Prozent von euch wollen laut aktuellem Stand des Votings weiterhin nicht auf die Maske verzichten, wenn's zum Arzt geht. Corona hin oder her ist das angesichts voller Wartezimmer mit verschnupften Menschen gar keine schlechte Idee.

9:27 Uhr Grundschüler pflanzen 🥔 mit Ministerin Kaum ist die Schule nach den Osterferien wieder gestartet, sind Grundschulkinder aus der Pfalz schon fleißig. Jedoch nicht in der Schule, sondern auf dem Acker. In Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) pflanzen die Kleinen heute Frühkartoffeln - zusammen mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Anlass ist die Aktion "Kids an die Knolle". Das landesweite Schulgartenprojekt wird seit vielen Jahren von der Kartoffel-Erzeuger-Gemeinschaft "Pfälzer Grumbeere“ organisiert. Die Schüler sollen dabei selbst zu Kartoffelbauern werden: Angepflanzt wird in schuleigenen Gärten oder Hochbeeten und das Wachsen der Pflanzen dann bis zur Ernte beobachtet. In den vergangenen Jahren haben sich den Initiatoren zufolge über 700 Schulklassen in Rheinland-Pfalz an der Aktion beteiligt. Denn: Früh übt sich, wer ein guter Gärtner 👨‍🌾👩‍🌾 werden will. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 11. April 2023 um 8:30 Uhr.

9:18 Uhr Heute ist Welt-Parkinson-Tag Heute ist Welt-Parkinson-Tag. Rund 300.000 Menschen in Deutschland leiden an Parkinson, einer Erkrankung der Nervenzellen. Viele verbinden mit Parkinson das charakteristische Zittern. Es gibt aber auch Frühwarnzeichen, die auf die Erkrankung hinweisen. Welche das sind, erklären meine Social-Kollegen in diesem Post: Denn: Je früher man die Krankheit erkennt, desto eher lässt sich der Verlauf verlangsamen. Es gibt Hinweise darauf, dass schon bis zu 20 Jahre vor den typischen Parkinson-Symptomen erste Warnzeichen auftreten. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 11. April 2023 um 10:00 Uhr.

8:56 Uhr Rücktritt von Anne Spiegel jährt sich Der Flut-Untersuchungsausschuss hat ganz schön Staub aufgewirbelt: Gleich zwei Personen mit Ministeramt sind wegen Enthüllungen durch den Ausschuss zurückgetreten. Die erste war die frühere Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne), die heute vor einem Jahr ihren Hut als Bundesfamilienministerin nahm. Nach der Ahrflut im Jahr 2021 war Spiegel - damals noch Landesumweltministerin - in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren. Sie behauptete zunächst, von dort virtuell an Kabinettssitzungen teilgenommen zu haben. Das entsprach jedoch nicht der Wahrheit, wie sie einen Tag nach dieser Behauptung einräumen musste. Kurz darauf trat sie zurück.

8:54 Uhr Schon wieder Felsbrocken auf B421 Autofahrer rund um Bad Kreuznach aufgepasst! Auf der B421 bei Kellenbach sind am Ostersonntag schon wieder Felsbrocken herabgestürzt. Ein Autofahrer, der das Ganze meldete, sprach von "handballgroßen" Steinen. Die Straßenmeisterei soll den Hang heute sichern, damit der Verkehr zumindest wieder einspurig fließen kann. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich an der gleichen Stelle nach Starkregen ein Felssturz ereignet. So sah es dort aus: dpa Bildfunk (Hangrutsch vom 1.04.23) Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 11. April 2023 um 7:30 Uhr.

8:38 Uhr Keine Maskenpflicht mehr in Krankenhaus & Co. Am Osterwochenende ist sie gefallen: Die letzte noch verbliebene Corona-Regel - die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Trotzdem machen viele Praxen und Einrichtungen von ihrem Hausrecht Gebrauch und verlangen weiterhin eine Maske - zum Beispiel rund um Koblenz. Wie schaut's bei euch aus? Tragt ihr in medizinischen Einrichtungen weiterhin freiwillig eine Maske? Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 11. April 2023 um 7:30 Uhr.

8:23 Uhr Viele Wilderer in der Pfalz unterwegs In der Westpfalz sind immer mehr Menschen unterwegs, die wildern - also illegal Wild jagen. Zu dieser Einschätzung kommt die Polizei. Innerhalb von fünf Jahren haben sich demnach die Fälle illegaler Wilderei in der Region fast verdreifacht. Gleichzeitig konnten die Ermittler inzwischen nur noch jede dritte Tat aufklären. 2019 war es noch mehr als die Hälfte. Die Polizei bittet deshalb Spaziergänger, Wanderer, Autofahrer und Jäger, sie bei der Aufklärung der Fälle mit Hinweisen zu unterstützen. Kaiserslautern Zahlen fast verdreifacht Immer mehr Wilderer im Westen der Pfalz Im Westen der Pfalz sind immer mehr Wilderer unterwegs. Zu dieser Einschätzung kommt die Polizei. Die Zahlen hätten sich verdreifacht. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:58 Uhr Fuchsbabys in der Pfalz gerettet Achtung, Cuteness-Overload: Diesen süßen Fuchswelpen und seine vier Geschwister hat die Tierrettung Rhein-Neckar gestern aus einem Kanalschacht in Oberhausen (Landkreis Südliche Weinstraße) befreit. Ein aus dem Schacht geretteter kleiner Fuchs. Tierrettung Rhein-Neckar Ganze acht Stunden lang dauerte die Rettungsaktion, weil sich vier der Welpen immer tiefer in den Schacht verkrochen. Am Ende konnten aber alle gerettet und in eine Auffangstation gebracht werden, wo sie nun aufgepäppelt werden. Warum die Welpen dort tagelang alleine ausharrten, fanden die Helfer schnell heraus. Die Mutter der Kleinen wurde tot in der Nähe gefunden - offenbar angefahren von einem Auto. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Rheinland-Pfalz am 10. April 2023 um 18 Uhr.

7:47 Uhr Die Verkehrslage in RLP Aktuell ist es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz relativ ruhig. Auf der A6 bei Kaiserslautern gab es am Morgen einen Unfall, dort staut es sich derzeit ein wenig. Außerdem stockt es auf der A60 bei Rüsselsheim. Über die aktuelle Verkehrslage im Land könnt ihr euch hier informieren: Aktuelle Verkehrsmeldungen Am Osterwochenende war es verkehrsmäßig weniger ruhig. Rund um Koblenz ist es zum Beispiel zu vielen Verkehrsunfällen gekommen. Unter anderem zu einem schweren Quad-Unfall bei Bendorf und einem Motorradunfall bei Schürdt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 11. April 2023 um 6:30 Uhr.

7:31 Uhr Kaffeekonsum in Deutschland auf Rekordhoch Ich hab bereits meinen ersten intus und diejenigen von euch, die schon wach sind, wahrscheinlich auch. Die Rede ist vom ☕. Der ist nämlich beliebt wie nie: Laut dem Deutschen Kaffeeverband ist der Kaffeekonsum der Deutschen aktuell auf einem Rekordhoch. Jeder, der Kaffee trinkt, kommt im Durchschnitt auf vier Tassen am Tag. Das liegt laut Verband am Wegfall der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie. In den Jahren davor hatten die Menschen zwar auch schon vergleichsweise viel Kaffee getrunken - es war aber weniger als jetzt. Kaffee ist in Deutschland mit Abstand das beliebteste Getränk, noch vor Mineralwasser und Bier. Na darauf erstmal ein weiteres Tässchen ☕! Über dieses Thema berichtete DASDING am 11. April 2023 um 7 Uhr.

7:24 Uhr Gesprengte Geldautomaten - Politik erhöht Druck auf Banken Eine Zeit lang, las man die Meldung gefühlt fast jeden Morgen: "Geldautomat in xy gesprengt". 2023 sind allein in Rheinland-Pfalz 56 Automaten gesprengt worden. Und auch in diesem Jahr gab es bereits einige solcher Vorfälle. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (BW) hat jetzt ein Gesetz gefordert, um gegen die zahlreichen Geldautomaten-Sprengungen vorzugehen. Dem "Handelsblatt" sagte er, wenn Banken und Automatenhersteller nicht freiwillig reagieren würden, könne der Bund das per Gesetz vorschreiben. Strobl fordert zum Beispiel, Nebel-Technik in Automaten einzubauen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist für strengere Vorgaben. Am Osterwochenende hatte außerdem der Bund Deutscher Kriminalbeamter gefordert, dass alle Geldautomaten sicherheitshalber nachgerüstet und per Video überwacht werden müssten. Warum in Rheinland-Pfalz überhaupt so viele Geldautomaten gesprengt werden, hat vor einiger Zeit meine Kollegin Lara Bousch einen Kriminaloberkommissar des Landeskriminalamts gefragt. Das ganze Interview lest ihr hier. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 11. April 2023 um 7 Uhr.

7:00 Uhr Vandalismus in der Pfalz - Jesus vom Kreuz gerissen Nicht sehr österlich: In Offenbach an der Queich, im Kreis Südliche Weinstraße, hat eine Fußgängerin am Karfreitag eine zerstörte Jesus-Figur-gefunden. Die Arme und Beine hingen noch am Kreuz, der Torso lag abgerissen im Gras. Die zuständige Pfarrei Heiliger Laurentius Herxheim zeigte sich betroffen: Viele der Wegkreuze seien von Menschen gestiftet worden, im Gedenken an ihre Angehörigen oder an ein bestimmtes Ereignis. "Und dann kommen andere, und treten diese Erinnerung mit Füßen", sagte eine Sprecherin der Pfarrei. Auf unserem Instagram-Kanal hat diese Nachricht gestern für viel Diskussion gesorgt: Die Polizei hat übrigens eine Anzeige aufgenommen und ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 11. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:53 Uhr Ostermärsche: Hunderte Menschen in RLP demonstrierten für ☮️ Die Ostermärsche der Friedensbewegung gehören seit mehr als 60 Jahren traditionell zu Ostern dazu. Beim Ostermarsch am Fliegerhorst in Büchel in der Eifel haben gestern fast 300 Menschen für Frieden und gegen Atomwaffen demonstriert. Auf dem Fliegerhorst sollen die letzten US-Atomwaffen auf deutschen Boden liegen. Die Friedensaktivisten forderten unter anderem die nukleare Abrüstung. Auch in Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen wurde demonstriert. Die Ostermärsche standen wie schon im Vorjahr im Zeichen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 11. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr Die Nacht in RLP: Motorradfahrer flüchten vor Polizei In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht mehrere Motorradfahrer vor der Polizei geflüchtet. Sowohl in Landstuhl als auch in Idar-Oberstein lieferten sich die Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. In Idar-Oberstein raste ein 22-Jähriger gleich durch mehrere Stadtteile und Ortschaften vor einer Polizeikontrolle davon, bis die Beamten ihn stoppen und festnehmen konnten. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Landstuhl war ein Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs – wo eigentlich 50 km/h erlaubt sind, fuhr er mit 111 km/h. Der Fahrer flüchtete durch die Innenstadt von Landstuhl bis er schließlich in einen Waldweg abbog und außer Sicht der Beamten geriet, wie die Autobahnpolizei Kaiserslautern mitteilte. Sie bittet jetzt andere Verkehrsteilnehmer sich zu melden, falls sie durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden.

6:27 Uhr 🌧️ Mit dem Osterhasen geht auch das sonnige Wetter Ich hoffe, ihr habt an Ostern alle eure Schokohasen gefunden, denn sonst sind sie zerlaufen - heute Nacht hat es nämlich teils kräftig geregnet. Tagsüber wird das Wetter zwar etwas besser - es ist wechselnd bewölkt, lokal ziehen einige Schauer durch. Die Sonne macht sich allerdings rar, sie lässt sich nur noch phasenweise am Nachmittag blicken. Mit Höchstwerten von 16 Grad bleibt's aber mild. Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:14 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Regierungspartei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will heute offiziell in den Wahlkampf starten. Die Opposition hat teilweise schon mit ihrem Wahlkampf begonnen. Er läuft wegen der schweren Erdbebenkatastrophe Anfang Februar über Parteigrenzen hinweg zurückhaltend ab. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden gleichzeitig am 14. Mai statt. Türken im Ausland können bereits ab dem 27. April abstimmen. Brasiliens Präsident Lula da Silva beginnt heute eine fünftägige Reise nach China. Unter anderem ist ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant. Die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner Brasiliens. Bei den Gesprächen dürfte es auch um den Ukraine-Konflikt gehen. Lula hatte vor einigen Monaten eine internationale Vermittlungsmission ins Gespräch gebracht. Schlagerstar Helene Fischer startet heute in Hamburg ihre Mega-Tournee mit rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Der Tournee-Auftakt musste von Ende März auf heute verschoben werden, weil sich die Sängerin bei einer akrobatischen Probe mehrere Rippen brach. Fußballfans erwartet am Abend ein echter Champions-League-Kracher: Der FC Bayern ist zu Gast bei Manchester City. Die Bayern wollen sich im Viertelfinal-Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Manchester City ist mit seinem Trainer Pep Guardiola aktuell englischer Meister. Heute ist Welt-Parkinson-Tag. Der Tag soll ein stärkeres Bewusstsein für die Krankheit schaffen, das Verständnis für Betroffene fördern und somit zur früheren Diagnosestellung und besseren Therapiemöglichkeiten beitragen.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Bad Kreuznach beginnt der Berufungsprozess gegen einen Mann, der nach den Polizistenmorden von Kusel zur "Jagd" auf Polizisten aufgerufen hatte. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte den 56-Jährigen im September 2022 zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt. Dagegen legte die Verteidigung Berufung ein. Anja Rakowski schreibt Geschichte in Rheinland-Pfalz: Sie wird die erste Polizeipräsidentin im Land. Innenminister Michael Ebling (SPD) ernennt sie heute offiziell zur Leiterin des Polizeipräsidiums in Trier. Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll im vergangenen Oktober in Remagen zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen haben. Einen habe er in den Bauch gestochen, der andere habe dem Angriff ausweichen können. Die drei Männer sollen Wochen zuvor gestritten haben. Vor einem Jahr ist die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Es hatte heftige Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gegeben - damals war sie noch Landesumweltministerin in RLP. Wir blicken heute auf den Rücktritt und die Vorwürfe zurück.