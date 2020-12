per Mail teilen

Nun ist es so gut wie amtlich: In Rheinland-Pfalz soll nach den Weihnachtsfeiertagen mit den ersten Corona-Impfungen begonnen werden.

Nach der Videokonferenz der Gesundheitsminister am Mittwoch gehe man davon aus, dass der Impfstart im ganzen Bundesland einheitlich am 27. Dezember 2020 sein wird. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

In der ersten Impfphase sollen zunächst Menschen in Alten- und Pflegeheimen durch die mobilen Impfteams geimpft werden. Die betroffenen Menschen sollen in den jeweiligen Einrichtungen direkt informiert werden.

Terminvergabe ist klar geregelt

In der zweiten Impfphase werde es eine landesweite Telefonnummer bei einer zentralen Terminvergabestelle für Rheinland-Pfalz geben, hieß es weiter. Dort erhalte man die Termine für die erste und zweite Impfung, sowie einen Aufklärungsbogen. Eine Impfung ohne vorherige Terminvergabe sei nicht möglich.

Die Terminvergabe für die Corona-Impfung erfolge über ein intelligentes System, das die endgültige Priorisierung der Ständigen Impfkommission sowie die vorhandenen Impfstoffressourcen berücksichtige. Zudem seien auch Ansprachen durch den Hausarzt und Anschreiben denkbar, hieß es.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Offizielle Zulassung des Biontech-Impfstoffs steht noch aus

Die Bundesregierung setzt auf eine europäische Zulassung für den ersten Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer noch kurz vor Weihnachten.

Wie aus Teilnehmerkreisen der Bund-Länder-Beratungen verlautete, wird als Voraussetzung für einen Start am 27. Dezember eine Zulassung durch die EU-Kommission am 23. Dezember angenommen.