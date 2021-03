Ab Montag öffnen in Rheinland-Pfalz flächendeckend sogenannte Schnelltestzentren. Dort kann sich jeder Bürger kostenlos testen lassen - und zwar einmal pro Woche.

Im ganzen Land wird es dann bis zu 500 Anlaufstellen für kostenlose Corona-Schnelltests geben. Das Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung arbeitet an einer Übersicht, die online gestellt werden soll. Sprecherin Anna Maria Bendel sagte, dort sollten Bürger ihre Postleitzahl eingeben können, um zu sehen, welches Testzentrum direkt in ihrer Nähe sei. Geplant sei diese Übersicht für Montag.

Einige Schnelltestzentren starten vor Montag

Manche Testzentren öffnen bereits vor Montag - wie zum Beispiel in Kaiserslautern. Dort ist es bereits seit Freitag möglich sich testen zu lassen. Allerdings erstmal für Lehrer und Erzieher:

In der Verbandsgemeinde Cochem gibt es ab Samstag Corona-Schnelltests für alle Bürger. So könnten schon am Wochenende Menschen aus der Verbandsgemeinde Cochem vor dem Beginn der Arbeitswoche getestet werden, so die Verwaltung. Ansonsten laufen die Vorbereitungen überall im Land auf Hochtouren, egal ob in Koblenz oder Rheinhessen.

Millionen Testsets bestellt

An die Kommunen seien über 460.000 Testsets verteilt worden, so der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek. Insgesamt habe Rheinland-Pfalz rund vier Millionen Testsets bestellt. Am Donnerstag hatte allerdings die Stadtverwaltung in Ludwigshafen mitgeteilt, noch nicht genügend Schnelltests zu haben.

Helfer werden geschult

Für den Start der neuen kostenlosen Corona-Schnelltests nächste Woche im Land sind bereits viele hundert Helfer vorbereitet worden. Placzek sagte: "Wir gehen davon aus, dass bis Dienstagabend etwa 3700 Helfer geschult sein werden". Geschult werde per Video und Chat. Das dauere etwa eine halbe Stunde. Auch das Anlegen von Schutzkleidung werde gezeigt. Fast 84.000 Schutzanzüge seien bereits verteilt worden oder im Zulauf.

Viel ehrenamtliche Unterstützung

Vor allem ehrenamtliche Helfer unterstützen das Testen in den Zentren. Zusätzlich haben sich Placzek zufolge aber auch schon rund 200 niedergelassene Ärzte dafür registrieren lassen. Auch rund 100 Apotheker und 20 Fieberambulanzen hätten sich bereits gemeldet.