Zu wenig Sonne und zu viel Regen: Die Getreidebauern im südlichen Rheinland-Pfalz sind mit der Ernte in diesem Jahr nur bedingt zufrieden. Nach hervorragenden Prognosen bis Mitte Juni sei jetzt in vielen Betrieben die Enttäuschung groß, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Donnerstag in Bischheim (Donnersbergkreis). "Insgesamt aber werden wir eine durchschnittliche Ernte haben", so Hartelt weiter. Die Landwirte würden zunehmend auf die sich ändernden Ernährungsgewohnheiten reagieren und neue Kulturen anbauen. Neben dem "Trendgetreide" Dinkel habe Hafer eine wachsende Bedeutung als Milchersatz in der veganen Ernährung ebenso wie Futtererbse und Weiße Lupine als Grundlage für Fleischersatzprodukte.