Ersatzfreiheitsstrafen belasten Gefängnisse

Der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen sorgt für erhebliche Belastungen in den Gefängnissen in Rheinland-Pfalz. Das teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) mit. Zu einer Ersatzfreiheitsstrafe kann es kommen, wenn jemand eine Geldstrafe nicht bezahlen kann. 2020 sei gegen rund 1.200 Menschen im Land eine solche Strafe vollstreckt worden. Der Vollzug dieser Strafen binde erhebliche Ressourcen der Gefängnisse, so Mertin. Auch hätten solche Gefangene häufig erhebliche gesundheitliche Probleme, um die sich die Anstalten kümmern müssten. Dennoch hält es der Justizminister nicht für sinnvoll, Ersatzfreiheitsstrafen ersatzlos zu streichen. Sie dienten der Durchsetzung von Geldstrafen, die in rund 90 Prozent aller Fälle auch bezahlt würden. Für die verbleibenden Fälle sei es sinnvoller, möglichst viele Haftvermeidungsangebote zu machen, z.B. durch gemeinnützige Arbeit.