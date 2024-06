Seit Sonntag gibt es in Wiesbaden ein neues Museum: das Museum Reinhard Ernst. Entworfen wurde das Gebäude von dem vor kurzem verstorbenen japanischen Architekten Fumihiko Maki, der auch das neue World Trade Center in New York mitgestaltet hat. In dem neuen Museum in Wiesbaden werden auch Werke aus dem Westerwald gezeigt.