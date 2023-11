Lithium ist ein Metall, das fast jeder von uns täglich braucht. Denn es ist notwendig, um Akkus zu bauen - die zum Beispiel in Handys oder in Elektroautos stecken. Lithium ist jedoch ein seltenes Metall. Große Hoffnung setzt die Firma Vulcan Energy in Vorkommen im Oberrheingraben. Am Geothermiekraftwerk in Landau ist eine Testanlage zur Gewinnung von Lithium eröffnet worden.