Handwerkerdorf in Dernau eröffnet

An der Ahr werden seit der Flutkatastrophe immer noch dringend Handwerkerinnen und Handwerker gesucht. Allerdings ist es für diese schwer, vor Ort Unterkünfte zu finden, weil auch die teils zerstört wurden. In Dernau an der Mittelahr gibt es deshalb seit Dienstag ein eigenes Handwerkerdorf.