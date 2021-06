Die Landwirte in Deutschland erwarten auch in diesem Jahr eine unterdurchschnittliche Ernte. Regional gibt es aber große Unterschiede, in Rheinland-Pfalz sogar von Gemeinde zu Gemeinde.

Insgesamt wird die Getreideernte knapp fünf Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegen, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied in Berlin. "Das Klima hat sich verändert", stellte Ruckwied fest und forderte finanzielle Unterstützung beim Aufbau einer Risikoversicherung für die Landwirtschaft. In Rheinland-Pfalz hat es sogar von Gemeinde zu Gemeinde starke Unterschiede gegeben, berichten die regionalen Bauernverbände. Im Schnitt waren die Erträge pro Hektar aber am Ende nicht so schlecht wie befürchtet. Sie liegen nur leicht unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erntemenge ist vor allem deshalb geringer, weil deutlich weniger Winterweizen ausgesät worden war, auch das allerdings wetterbedingt. Grund war der nasse Herbst im Vorjahr. Gut waren die Ergebnisse dagegen beim Raps. Rheinland-Pfalz: Menge variiert von Acker zu Acker Auch in der Westpfalz haben die Landwirte in diesem Jahr weniger Getreide geerntet als sonst. Ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes sagte, auffällig sei, dass die Erntemenge teilweise von Acker zu Acker unterschiedlich sei. Der Bauern- und Winzerverband führt das auf die unterschiedlichen Niederschlagsmengen zurück. Mittlerweile komme es auch aufgrund des Klimawandels immer häufiger vor, dass es in einer Ortschaft stark regne, während es im Nachbarort trocken bleibe. Weil es generell aber zu trocken sei, sei vor allem die Grünschnitternte sehr schlecht ausgefallen. Das führe dazu, dass viele Viehhalter Futter zukaufen müssten. Die Mehrkosten könnten sie nicht auf den Milch- oder Fleischpreise umlegen. Die Landwirte hoffen, dass die anstehende Maisernte besser ausfällt, um den Verlust beim Grünschnitt auszugleichen.