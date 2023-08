Erst zu trocken, dann Dauerregen. Als Zitterpartie hat der Deutsche Bauernverband die Ernte in diesem Jahr bezeichnet. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) legte am Montag bei der Vorstellung der Erntedaten nach: "Extremwetter machen die Ernte immer stärker zu einem Lotteriespiel", sagte er. In Rheinland-Pfalz wird die Ernte sehr unterschiedlich bewertet, je nachdem wo die Felder liegen und was dort angebaut wird.