6:56 Uhr Winter-Wochenende in Eifel und Hunsrück Das war ja mal ein Schnee-Wochenende! Vielleicht habt ihr ja das Wetter auch zum Rodeln oder Skifahren genutzt. In Eifel und Hunsrück haben sich die Betreiber und Gastronomen der Wintersportgebiete jedenfalls mit dem ersten Schneewochenende in diesem Jahr zufrieden gezeigt, laut einer SWR-Umfrage. So seien zum Erbeskopf wohl mehrere tausend Besucher gekommen. Dort war Schlittenfahren möglich, die Skilifte waren jedoch nicht in Betrieb. Zahlreiche Besucher seien auch zum Schlittenfahren am Schwarzen Mann in der Eifel gewesen. Skifahren war in der Wolfsschlucht bei Prüm sowie in Neuhütten im Hunsrück möglich.

6:38 Uhr Hochstraße Süd: In Ludwigshafen wird ab heute gebohrt Guten Morgen nach Ludwigshafen! Bei euch beginnen heute die ersten sichtbaren Bauarbeiten für den Teil-Neubau der Hochstraße Süd. Dafür wurde ein 26 Meter hoher Bohrer aufgebaut. Das riesige Drehbohrgerät soll ab heute ein Jahr lang 20 Meter tiefe Löcher für die Pfosten in die Erde bohren, die später den Hochstraßen-Neubau tragen sollen. 170 Pfähle werden die neue Hochstraße Süd stützen. "Das geht nicht ohne Staub und Lärm", sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und bittet die Bürger um Verständnis. Im Frühjahr werden dann parallel auch oberirdische Bauarbeiten erfolgen. Noch werde der Zeitplan komplett eingehalten. Daher hofft die Stadtverwaltung, dass die neue Hochstraße Süd Ende 2025 steht. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 22. Januar 2024 um 6:00 Uhr

6:22 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Montag, erster Tag der Arbeitswoche, heißt auch wieder: Ab auf die Straße und ins Büro oder in die Uni.

6:05 Uhr Riedbahnstrecke wird schrittweise freigegeben Wie schon berichtet, hat die GDL erneut Streiks angekündigt, aber ich habe auch noch eine gute Nachricht in Sachen Zugverkehr: Auf der Riedbahnstrecke gibt es langsam wieder Bewegung. Nachdem die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt für Arbeiten im Vorfeld einer Generalsanierung seit Anfang Januar gesperrt war, soll sie ab heute schrittweise wieder freigegeben werden. Die Sperrung hatte auch Auswirkungen für Bahnfahrer aus RLP. Heute geht zunächst die S9 auf der Strecke Mannheim - Lampertheim wieder in Betrieb, morgen dann die S7 zwischen Frankfurt und Riedstadt. Auf der Strecke Frankfurt-Mainz-Mannheim fahren laut Bahn alle Züge wie geplant.

6:03 Uhr So wird das Wetter in RLP Nach Schnee und Eis wird es in Rheinland-Pfalz in der neuen Woche mild, aber auch wechselhaft. Die Temperaturen steigen an, am Mittwoch sind bis zu 15 Grad möglich. Dazu kommen Regenschauer und ein starker Wind. Die Einzelheiten hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger: Video herunterladen (27,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Vor dem Mainzer Landgericht müssen sich ein hessischer Polizist und ein Privatdektektiv verantworten. Den 61 und 49 Jahre alten Männern wird in mehreren Fällen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses beziehungsweise Bestechung und Anstiftung zur Verletzung des Dienstgeheimnisses vorgeworfen. Spatenstich in Trier für den Interimsbau des Trierer Theaters. Der Veranstaltungssaal am Kultur- und Kommunikationszentrum Tufa soll mit seinen 380 Sitzplätzen zur Interimsspielstätte werden, solange das Theater saniert wird. Im Rahmen einer Einwohnerversammlung wird am Abend in Lahnstein der Siegerentwurf des Gestaltungswettbewerbs für die Bundesgartenschau 2029 präsentiert. Nach Bacharach ist es der zweite von insgesamt drei Wettbewerben. Es folgt noch die Entscheidung in Rüdesheim im März.

6:01 Uhr Ab Mittwoch wieder Bahnstreiks im Personenverkehr "Nicht schon wieder", wird der ein oder andere denken... zumindest ist es mir so ergangen, als ich heute Morgen gelesen hab, dass die Lokführer wieder streiken sollen. Die Gewerkschaft GDL hat diesmal sogar zu einem sechstägigen Ausstand aufgerufen. Der Auftakt ist laut GDL für morgen Abend im Güterverkehr geplant und ab Mittwochmorgen 2 Uhr soll es dann im Personenverkehr weitergehen. Der Streik soll bis zum nächsten Montag, 18 Uhr, dauern