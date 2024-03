Fitness und gute Ernährung für übergewichtige Kinder in Pirmasens

per Mail teilen

Zu wenig Bewegung, zu ungesunde Ernährung - aktuelle Zahlen belegen, dass es immer mehr adipöse Jugendliche gibt. Also, junge Menschen die stark übergewichtig sind. Der Quartiertreff P11 in Pirmasens hat sich diesem Problem angenommen und bietet betroffenen Kindern und Jugendlichen Unterstützung an: