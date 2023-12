Nach Angaben des Innenministeriums befinden sich im sogenannten Zentrum Rheinhessen die Büros der AfD-Kreisverbände Mainz und Mainz-Bingen sowie die Landesgeschäftsstelle der Partei. Außerdem werden die Räume auch vom Landtagsabgeordneten Damian Lohr und Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier als Wahlkreisbüros genutzt.

Der Verein "Zentrum Rheinhessen - Deutsches Kulturerbe in Rheinhessen e.V." wurde demnach 2017 gegründet - ursprünglich unter dem Namen "Stiftung Deutsches Kulturerbe". An der Gründungsversammlung des Vereins nahmen neben Funktionären der AfD auch der Leiter des rechtsextremistischen Vereins "Ein Prozent" teil. Der Verein sehe sich selbst als "organisatorischer Motor" der Neuen Rechten, so das Ministerium. Er vertrete einen "ethnisch-abstammungsmäßig definierten Volksbegriff" und weise "eine migranten- und muslimfeindliche ideologische Ausrichtung auf."