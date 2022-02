Gefälschte Corona-Impfausweise - Fast 1.300 Verdachtfälle in RLP

Die Polizei hat in der Region Trier 140 Fälle gefälschter Impfausweise registriert, seit diese wegen der Corona-Pandemie vorgezeigt werden müssen. Darüber, wo die Fälschungen herkommen, machte die Polizei auf Anfrage des SWR keine Angaben. Am Wochenende hatte die Polizei in einem Spielcasino den gefälschten Impfausweis eines 22-Jährigen sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann gab an, den Ausweis für 70 Euro im Trierer Palastgarten gekauft zu haben. Laut Polizei ist der Palastgarten bisher nicht als Umschlagplatz für gefälschte Impfausweise bekannt. mehr...