Das war ein erfolgreicher Spieltag für Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga! Mit einem 2:0-Auswärtssieg in Heidenheim konnte sich die Mannschaft gestern in der Tabelle auf Rang 6 hocharbeiten. Die zwei Tore für Mainz schossen Startelf-Rückkehrer Jonathan Burkardt und Nelson Weiper. Einen ausführlichen Spielbericht findet ihr hier:

Es war eine Nachricht wie aus einem Horrorfilm: Ein Spaziergänger hatte am Samstag im Ober-Olmer Wald bei Mainz eine brennende Leiche entdeckt. Was ist dort passiert, und wer ist die tote Person? Die Polizei wertet derzeit alle Spuren aus. Ermittlungen sollen im Laufe dieser Woche Erkenntnisse bringen.

Die Woche startet mit einem sonnigen Montag, lediglich in den Mittelgebirgen ist es vereinzelt bewölkt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf maximal -1 bis 4 Grad. Bis Mittwoch bleibt es laut SWR-Wetterexperte Stefan Labs trocken, aber kalt. Ab Mittwoch soll es milder werden, begleitet von Regen am Donnerstag.

Guten Morgen allerseits!

Geht es euch gut? Seid ihr aus dem Bett gekommen, ohne euch am Bettpfosten die Zehen zu stoßen? Seid ihr auch nicht in der Dusche ausgerutscht oder habt euch am Kaffee verbrannt? Ich bin Iris Mack und um euer Wohlergehen besorgt, denn Forscher weltweit sind sich einig: Der Montag ist der gefährlichste Tag der Woche . An Montagen verunglücken deutlich mehr Menschen auf der Arbeit als sonst, es passieren mehr Verkehrsunfälle, und auch die Herzinfarkte häufen sich. Am besten also, ihr lasst den Tag langsam angehen und beschäftigt euch mit ungefährlichen Dingen. Zum Beispiel: diesen Ticker lesen oder mir eine Mail schreiben unter rlp-newsticker@swr.de.

Ihr wart am Wochenende unterwegs und habt schöne Fotos mitgebracht?

