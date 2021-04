Im Dunst der 3. Corona-Welle macht sich die Aussage breit, immer mehr Kinder erkrankten an Covid-19. Lässt sich das mit Zahlen belegen oder ist es eher eine diffuse Angst, die sich breit macht?

Corona ist in jeder Hinsicht ein emotional aufgeladenes Thema. Das gilt umso mehr, wenn es um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen im Land geht. Vom Robert-Koch-Institut in Berlin war kurz vor Ostern zu hören, dass sich die Inzidenzzahlen insbesondere bei den unter 15-Jährigen innerhalb von vier Wochen verdoppelt hätten. In seiner Risikobewertung vom 15. März schreibt das RKI: "Ein besonders rascher Anstieg wird bei Kindern und Jugendlichen beobachtet." Was aber bedeutet das?

Corona-Infektion ist nicht gleich Corona-Erkrankung

Professor Fred Zepp hat bis Ende März die Kinder- und Jugendklinik in Mainz geleitet. Er verfolgt die Diskussion um angeblich vermehrte Corona-Erkrankungen bei Kindern und stellt klar: "Es wird oft nicht zwischen Infektion und Infektionskrankheit unterschieden." Das aber sei ein ganz entscheidender Unterschied.

Ein Plus bei Infektionen - nicht bei Erkrankungen

Seit vier Wochen werde in Deutschland massenhaft und anlasslos getestet, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. "Wir testen also routinemäßig, und nicht nur, weil jemand Krankheitssymptome hat." Richtig ist nach Aussage von Zepp deshalb: "Es werden mehr Infektionen festgestellt und mit dem Anstieg der Gesamtzahl der Infektionen in der Bevölkerung geht auch die Zahl der Infektionen bei den Kindern hoch."

"Wir haben quasi keine Kinder wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken." Prof. Fred Zepp

Der entscheidende Unterschied aber sei: "Die Mehrzahl der Kinder wird nach wie vor nicht krank, da gibt es keine Steigerung. Wir sehen zwar auch Kinder bei denen wir eine Infektion im Test nachweisen können, aber wir haben quasi keine Kinder wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken", sagt Zepp.

Die rote Kurve und die dahinter liegende blaue Kurve bleiben im Zeitverlauf sehr flach. Sie zeigen die Entwicklung der Krankenhausaufnahmen von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren infolge einer Corona-Erkrankung. Robert-Koch-Institut, lagebericht vom 13.4.2021

300 Prozent mehr Tests

Nach Meinung von Zepp macht die primäre Fokussierung auf die Inzidenz, so wie es das RKI macht, ohne Berücksichtigung von Erkrankungen und Krankenhausaufnahmen keinen Sinn, insbesondere mit Blick auf die Kinder. "Die Altersgruppen 0 bis vier und 5 bis 14 Jahre sind die einzigen, bei denen sich die Tests vervielfacht haben. Im Vergleich zu den ersten zwei Monaten des Jahres haben wir hier 300 Prozent mehr Tests pro 100.000 Personen in dieser Altersgruppe." Entsprechend würden mehr infizierte Kinder "gefunden", aber es seien bisher nicht mehr Kinder krank. Genau das sei aber doch die entscheidende Frage: "Wie krank sind die Menschen, müssen sie auf die Intensivstation oder sterben sie vielleicht sogar", so Zepp.

Auch die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI) verweist auf ihrer Homepage darauf, dass Kinder und Jugendliche meist milde Verläufe haben, wenn sie an Covid-19 erkranken. Schwerste Erkrankungen bis hin zu lebensbedrohlichen Verläufen seien Einzelfälle, häufig in Verbindung mit Vorerkrankungen.

Die Kurve zeigt aufaddiert seit Januar 2020 die absolute Zahl der Minderjährigen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt wurden. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektionologie e.V.

Seit Beginn der Pandemie sind der DGPI zufolge in ganz Deutschland 1.237 Kinder und Jugendliche mit Covid-19 stationär im Krankenhaus behandelt worden. In Rheinland-Pfalz waren es bislang 90 Minderjährige. Auf einer Intensivstation mussten deutschlandweit bisher 67 Kinder behandelt werden, das sind fünf Prozent der wegen Sars-CoV-2-Infektionen im Krankenhaus behandelten Kinder. Todesfälle hat es nach Angaben des RKI durch Covid-19 bei den unter 20-Jährigen seit Beginn der Pandemie bislang 14 gegeben (Stand 13. April 2021) . Elf von ihnen hatten bekannte Vorerkrankungen.

Zepp, der auch Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist, lenkt den Blick auf andere Probleme und Erkrankungen im Zusammenhang mit Corona.

Wenn die Psyche leidet - Wo's für Kinder Hilfe gibt

Längst bekannt, aber doch immer wieder im Hintergrund: die psychischen Probleme und Entwicklungsstörungen, die Kinder durch mangelnde soziale Kontakte erleiden. Dieser Aspekt dürfe nicht in Vergessenheit geraten.