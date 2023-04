per Mail teilen

Am 14. Mai werden in der Türkei ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt. Die im Ausland lebenden Türkinnen und Türken dürfen vom 27. April bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben. Der Journalist Erkan Pehlivan erklärt, wie die AKP des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland aktiv Wahlkampf betreibt.