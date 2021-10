Wenn Rotznasen nicht in Koblenzer Kitas dürfen

per Mail teilen

Im Herbst haben viele Kita-Kinder Rotznasen. In Coronazeiten ist das ein Problem für die Eltern. Denn die Kitas gehen sehr unterschiedlich damit um.



Morgens nach dem Aufstehen - und plötzlich hustet das Kind oder die Nase läuft. Das ist eine Horrorvorstellung für berufstätige Eltern. Denn in vielen Fällen bedeutet es: Das Kind darf nicht in die Kita. Jemand muss es zuhause betreuen. Das zu organisieren, sei eine Herausforderung, erzählt Linda aus Grafschaft: "Wie händele ich jetzt das Drumherum? Gehe ich arbeiten, muss die Oma mobilisiert werden?“ Sie gibt zu, dass es sie ärgert, wenn die Kita ihren fünfjährigen Sohn mit einem Schnupfen wieder nach Hause schickt: "Ich gehe zwar nur halbtags arbeiten, aber trotzdem kann ich nicht ein, zwei Wochen fehlen wegen einer Rotznase."

Strenge Auslegung bringt Eltern in die Bredouille

Dabei hat das Land den Umgang mit erkälteten Kindern in einem Merkblatt klar geregelt. Im "Schnupfenpapier" steht, dass Kitas Kinder nur zurückweisen dürfen, wenn ihr Allgemeinbefinden deutlich beeinträchtigt ist. Wenn sie etwa starken Husten, Halsschmerzen oder Fieber haben. Oder wenn sie Kontakt zu einem Covid-19-Fall hatten. Wenn es dem Kind besser geht und es einen Tag lang fieberfrei war, soll es laut "Schnupfenpapier" die Kita wieder besuchen dürfen. Doch offenbar halten sich einige Einrichtungen nicht an die Vorgaben des Landes und lassen Kinder erst wieder in die Betreuung, wenn sie komplett gesund sind.

Eltern kritisieren unterschiedlichen Umgang der Kitas mit Rotznasen

Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz, Andreas Winheller, kritisiert das: Die Einrichtungen wüssten, dass sie den Kindern nicht den Zutritt verweigern dürfen, täten es aber trotzdem: "Und da muss man ganz klar sagen, hier wird Kindern ihr Bildungsrecht vorenthalten“.

Andreas Winheller kritisiert auch, dass die Erzieher und Erzieherinnen beurteilen dürfen, wie krank ein Kind ist. Manche schickten Kinder schon beim ersten Hüsteln nach Hause, andere nur dann, wenn die Nase sehr verstopft und das Sekret verfärbt sei. Das zu beurteilen, sei aber Aufgabe eines Arztes, meint der Vorsitzende des Landeselternausschusses.

Koblenzer Kita Eulenhorst: Kinder sollen nicht lange ausgeschlossen sein

Der Leiter der Städtischen Kindertagesstätte "Eulenhorst" in Koblenz, Marc Kuntz, versteht die Kritik und setzt auf einen guten Austausch mit den Eltern. Wenn man merke, dass die Eltern ihr Kind beobachtet hätten und der Husten möglicherweise sogar Folge einer Allergie sei, dann könnten die Kinder in die Kita kommen. Die Kinder so lange fernzuhalten, bis auch der letzte Husten weg sei, hält er für keine gute Idee: "Das kann man nicht machen, das dauert teilweise zu lange, dann würden die Kinder gar nichts mehr mitkriegen." Probleme mit wütenden Eltern gab es bei ihm bisher nicht.

Koblenzer Haus für Kinder: Gesundheit aller Kinder geht vor

Beate Wieland, die das "Haus für Kinder" der Caritas in Koblenz leitet, sagt dagegen, Eltern seien durchaus mal sauer. Dann aber weniger auf die Kita als vielmehr auf die Regeln der Politik. Bei allem Verständnis für die Situation der Eltern gehe für sie die Gesundheit der Kinder immer vor. Kinder müssten auch vor Ansteckung durch andere geschützt werden, denn: "in dem Moment, wo die Kinder die Köpfe zusammenstecken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegenseitig infizieren, relativ groß“.