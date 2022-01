Erste Ergebnisse der Bund-Länder-Runde durchgesickert

per Mail teilen

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten zur Stunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über neue Regeln wegen der Omikron-Variante des Coronavirus. Erste Ergebnisse sind bereits bekannt.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichten, soll die Quarantänezeit verkürzt und in der Gastronomie bundesweit die 2G-Plus-Regel eingeführt werden.

Aus der Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt, die als Diskussionsgrundlage der Runde gilt, geht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hervor, dass der Zugang zur Gastronomie ab dem 15. Januar unabhängig von der Inzidenz nur noch für Geimpfte und Genesene mit aktuellem Test möglich sein soll.

Auf welche Regeln sich die MPK bei den Themen Quarantäne und Kontaktbeschränkungen geeinigt hat, will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am späten Nachmittag vorstellen.

2G-Plus in der Gastronomie: Ausnahmen für Geboosterte

Ausgenommen davon sollen Gäste sein, die bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen haben. In Rheinland-Pfalz gilt diese Regelung schon seit einigen Wochen. Auf der Tagesordnung stehen den Informationen nach 14 weitere Punkte.

Dazu gehören auch neue Regeln zur Isolation von Erkrankten und zur Quarantäne von Kontaktpersonen. Diese beruhten auf der Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung.

Die neuen Quarantäneregeln sollen dafür sorgen, die sogenannte kritische Infrastruktur auch dann arbeitsfähig zu halten, wenn sich die Omikron-Variante des Coronavirus weiter ausbreitet. Dafür haben die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder am Mittwoch Vorschläge präsentiert. Einen ähnlichen Entwurf hatten zuvor Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und das Robert Koch-Institut vorgelegt.

Omikron-Infektion: Diese neuen Regeln für die Quarantäne werden diskutiert

Dieser sieht vor, dass Personen, die sich mit Omikron infiziert haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten für zehn Tage in Isolation beziehungsweise Quarantäne gehen müssen. Ein Freitesten ist mit PCR- oder hochwertigem Antigentest frühestens nach sieben Tagen möglich.

Quarantäne oder Isolation: Wann sagt man was? In Quarantäne müssen sich diejenigen begeben, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Zum Beispiel, weil sie engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person haben. Isolieren müssen sich diejenigen, bei denen eine Infektion bereits nachgewiesen wurde. In Isolation müssen also alle, die selbst am Coronavirus erkrankt sind.



Für Mitarbeitende in wichtigen Berufen der kritischen Infrastruktur, beispielsweise bei Polizei, Feuerwehr, in Krankenhäusern oder bei Energieversorgern, sind weniger strenge Regeln geplant. So sollen sie die Quarantäne künftig bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können. Infizierte sollen mit einem negativen PCR-Test nach sieben Tagen die Isolation verlassen können. Für jede Verkürzung ist Voraussetzung, dass die Betroffenen seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Frühzeitiges Isolationsende auch für Infizierte denkbar

Der Vorschlag der Landesministerinnen und -minister unterscheidet sich an dieser Stelle vom Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sieht auch für Infizierte ein mögliches Isolationsende bereits nach fünf Tagen vor. Zur kritischen Infrastruktur sollen demnach explizit auch Beschäftigte in Bildungseinrichtungen oder in der Kinderbetreuung zählen - eine Forderung, der sich am Donnerstag auch die rheinland-pfälzische CDU anschloss.

Mit den Verkürzungen soll verhindert werden, dass zu viele Mitarbeitende in systemrelevanten Berufen ausfallen und es dadurch zu Versorgungsengpässen kommt. Hintergrund ist, dass sich die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus immer weiter ausbreitet. Dem Bundesgesundheitsminister zufolge sind verkürzte Quarantänezeiten möglich, weil Omikron weniger lange ansteckend sei als etwa die Delta-Variante. "Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen, ohne ins Risiko zu gehen", sagte er. Derzeit müssen Infizierte noch für 14 Tage in Isolation.

Aktuelle Quarantäne-Regeln in Deutschland Positiv getestete Personen ohne typische Symptome können die Absonderung nach Ablauf von 14 Tagen nach Vornahme des positiven PCR-Tests beenden. Die Beendigung der Isolation setzt einen PCR-Test oder einen in einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentest mit negativem Ergebnis voraus. Der PCR-Test darf frühestens am elften Tag der Isolation vorgenommen worden sein; der PoC-Antigentest (Schnelltest) darf frühestens am 14. Tag der Isolation vorgenommen worden sein. Positiv getestete Personen mit typischen Symptomen dürfen die Isolation frühestens nach Ablauf von 14 Tagen nach Vornahme des PCR-Tests, mit dem der Krankheitserreger erstmals nachgewiesen wurde, beenden, falls sie unmittelbar vor dem Ende der Isolation mindestens 48 Stunden ununterbrochen symptomfrei waren. Die Beendigung der Isolation setzt einen PCR-Test oder einen in einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentest mit negativem Ergebnis voraus. Der PCR-Test darf ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch am elften Tag der Isolation vorgenommen worden sein; der PoC-Antigentest darf frühestens am 14. Tag der Isolation vorgenommen worden sein. Liegt ein schwerer Krankheitsverlauf vor, ist zwingend ein PCR-Test durchzuführen, ein PoC-Antigentest genügt dann nicht. Achtung: Der Tag der Absonderung bzw. Tag des positiven Tests zählt nicht mit in die 14 Tage. Geimpfte oder genesene Hausstandsangehörige oder Kontaktperson einer positiv getesteten Person müssen grundsätzlich nicht in Quarantäne, sofern sie nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus leiden, insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust. Auch bei besonders relevanten Ausbruchsgeschehen in Schulen und Kindertagesstätten müssen geimpfte und genesene Personen nicht in Quarantäne. Eine Quarantänepflicht besteht für geimpfte und genesene Personen nur dann, wenn sie Kontakt zu einer Person hatten, die mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des Coronavirus mit vom Robert Koch-Institut definierten besorgniserregenden Eigenschaften infiziert ist. Covid-19-Krankheitsverdächtige müssen unverzüglich nach Auftreten der Symptome in Quarantäne. Die Quarantäne endet mit dem Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses, soweit Sie nicht enge Kontaktpersonen oder Hausstandsangehörige einer positiv getesteten Person sind. In diesem Fall gelten die Regelungen für enge Kontaktpersonen oder Hausstandsangehörige Wenn Sie enge Kontaktperson sind und der erste PCR-Test negativ ausfällt, hängt die Dauer der Quarantäne davon ab, ob bei Ihnen während der Quarantäne typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust auftreten. Treten bei Ihnen während der Quarantäne keine typischen Symptome auf, bestehen folgende drei Optionen zur Beendigung der Quarantäne: Die Quarantäne endet automatisch nach zehn Tagen; ein abschließender Test muss nicht durchgeführt werden. Sie können die Quarantäne frühzeitig beenden, wenn ein zweiter PCR-Test negativ ist. Dieser zweite Test darf frühestens am fünften Tag der Quarantäne vorgenommen worden sein. Die Quarantäne endet dann, sobald das negative Testergebnis vorliegt. Sie können die Quarantäne frühzeitig beenden, wenn ein in einer Testeinrichtung vorgenommener PoC-Antigentest negativ ist. Der Test darf frühestens am siebten Tag der Quarantäne vorgenommen worden sein. Die Quarantäne endet, sobald das negative Testergebnis vorliegt. Quelle: Land Rheinland-Pfalz



Weitere Ausnahmen für Kinder und Geboosterte vorgesehen

Der Entwurf des Bundesgesundheitsministers sieht weiter vor, dass sich Kinder, die etwa in Schulen als Kontaktpersonen eingestuft werden, nach fünf Tagen mit anschließendem PCR-Test oder einem hochwertigen Antigentest aus der Quarantäne freitesten können.

Außerdem werden Ausnahmen für Kontaktpersonen vorgeschlagen, die mindestens seit sieben Tagen ihre dritte Impfung erhalten haben oder deren zweite Impfung mindestens 14 Tage aber maximal zwei Monate zurückliegt.

Noch Uneinigkeit bei Quarantäne und Kontaktbeschränkungen

Während die Pläne im Vorfeld in Rheinland-Pfalz und bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf Zustimmung stießen, äußerten sich einige ihrer Kollegen zurückhaltender. So warnte etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in den "Funke-Zeitungen" vor einer generellen Verkürzung der Quarantänepflicht. Omikron sei gerade für ungeimpfte Personen "extrem gefährlich". Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hingegen wollte vor einer Festlegung laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" die Expertenempfehlungen abwarten.

Auf eine Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung setzte vor der Konferenz auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Rat müsse eine Empfehlung vorlegen, wie gefährlich Omikron sei. Für mögliche Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) etwa zu Kontaktbeschränkungen sei es aber womöglich zu früh, "weil wir da noch etwas im Nebel stochern werden", sagte er dem Sender "Bild".

Lauterbach auch für schärfere Kontaktbeschränkungen

Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu Beginn der Woche ins Gespräch gebracht. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er: "Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukommt, zu begegnen."



Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte vor der Konferenz die anderen Bundesländer aufgefordert, "die 2G-Plus-Regel auch konsequent anzuwenden, wie es bei der letzten Bund-Länder-Schalte beschlossen wurde, statt ständig einen Lockdown zu fordern". Rheinland-Pfalz habe frühzeitig strenge Maßnahmen ergriffen und verzeichne bundesweit aktuell eine der niedrigsten Inzidenzen, so der Minister.