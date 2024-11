Die BASF in Ludwigshafen will in einigen Jahren Erdwärme nutzen und damit ihren Co2-Ausstoß am Stammsitz deutlich verringern. Dabei möchte sie außerdem das Leichtmetall Lithium gewinnen und 15.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Zusammen mit der Karlsruher Firma Vulcan Energy soll das Vorhaben nun geprüft werden.