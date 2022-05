Landwirte vernichten überschüssige Erdbeeren

Die Spargelbauern in der Pfalz sind enttäuscht über den bisherigen Verlauf der Saison. Trotz stabiler Preise ist der Umsatz um bis zu 15 Prozent gesunken. Auf einigen Feldern wurde das Stechen beendet. Es ist kein einfaches Jahr, sagt Spargelexperte Joachim Ziegler vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt. Weil die Lebenshaltungskosten stark gestiegen sind, verzichteten viele Konsumenten auf das Edelgemüse. Das bestätigt Hans-Jörg Friedrich vom Pfalzmarkt in Mutterstadt. Kunden, die früher dreimal pro Woche Spargel im Hofladen geholt hätten, kämen jetzt nur noch einmal, und kauften geringere Mengen. Ähnliches habe er von Winzern gehört. Die Konsumenten kauften Wein, aber geringere Mengen, mit der der Begründung: Wir wollen im Sommer in Urlaub fahren, deshalb müssen wird das Geld zusammenhalten. Einige Spargelbauern haben wegen der geringen Nachfrage Felder aus der Produktion genommen, dort wird nicht mehr gestochen. mehr...