Er ist eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt: der Mainzer Erdal-Frosch. Am Dienstag wurde das Markenzeichen des Putzmittelherstellers Werner & Mertz wieder in Betrieb genommen - frisch restauriert. Die Skulptur steht jetzt auf einem Turm neben der Konzernzentrale in Mainz.