Frau nach mehr als 100 Stunden gerettet - Helfer aus RLP beteiligt

Eine Frau konnte nach mehr als 100 Stunden unter den Trümmern gerettet werden. An ihrer Rettung waren auch THW-Kräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland beteiligt.

Es ist ein großer Erfolg für die Hilfskräfte in der Türkei: Nach mehr als 50 Stunden Einsatz konnten Helferinnen und Helfer von International Search and Rescue (ISAR) Deutschland mit der Hilfe von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks in der Stadt Kirikhan eine Frau lebend retten.

Mehr als 100 Stunden hatte sie unter den Trümmern überlebt. Die 40-Jährige mit dem Vornamen Zeynep war in einem "stabilen Zustand und wurde gleich medizinisch versorgt", sagte ISAR-Sprecher Stefan Heine.

Verschüttete über Schlauch mit Wasser versorgt

Für ihre Rettung mussten die Einsatzkräfte sich mühsam den Weg durch Betondecken bahnen. Dabei wurden die Helferinnen und Helfer von ISAR Deutschland von den THW-Kräften unterstützt. "Stundenweise haben sie sich im Loch abgewechselt, haben die Betondecke aufgestemmt", berichtet Michael Walsdorf vom THW-Landesverband Hessen, der mit den Einsatzkräften in Kirikhan in Kontakt steht.

Mühsam haben sich die Rettungskräfte von ISAR und THW den Weg durch Betonplatten zu der verschütteten Frau gebahnt. THW | Katharina Garrecht

Das ISAR-Team habe schon länger Kontakt mit der verschütteten Frau gehabt, erklärt Walsdorf weiter. Über einen Schlauch habe man sie mit Trinkwasser versorgen können. Ein Notarzt und auch Menschen, die Deutsch und Türkisch sprechen, seien vor Ort gewesen, sodass auch die Kommunikation möglich gewesen sei. "So konnte sie so lange durchhalten", sagt Walsdorf.

"Die Chance ist noch da, noch immer Leute lebend finden zu können."

Wichtiges Erfolgserlebnis für THW aus RLP

Für das 50-köpfige Team aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sei diese Rettung ein besonderer und wichtiger Moment. Denn bislang habe das Such-Team des THW leider nur Tote unter den Trümmern finden können, sagt Walsdorf. "Die Faustregel besagt, dass man 72 Stunden Zeit hat, Menschen nach einem Erdbeben zu befreien", sagt THW-Präsident Gerd Friedsam in einer Mitteilung des THW. "Dass es auch nach Ablauf dieser Zeit zu solchen Rettungen kommt, gibt uns große Hoffnung."