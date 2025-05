Auch in Arztpraxen in Rheinland-Pfalz ist die sogenannte elektronische Patientenakte (ePA) seit kurzem im Einsatz. Auf der Karte sind sensible medizinische Daten des jeweiligen Patienten gespeichert. Ein Frauenarzt in Lahnstein sieht darin eine Gefahr für den Datenschutz.