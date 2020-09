Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 20. September.

Sonntag (20. September)

+++ 31 Neuinfektionen am Sonntag +++

11:15

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Sonntag um 31 Fälle gestiegen. Am Vortag waren es doppelt so viele. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gab es damit seit Beginn der Pandemie 10.106 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land. Aktuell sind 921 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (- 21 zum Vortag), 8.938 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 liegt seit Montag unverändert bei 247. Bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, meldete die Stadt Worms mit 32 Fällen die meisten Infektionen. Danach folgen Mainz mit 25 und der Kreis Germersheim mit 24 Fällen pro 100.000 Einwohner. Von allen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz meldete nur der Rhein-Lahn-Kreis in den vergangenen sieben Tagen keine bestätigte Neuinfektion.

+++ Kliniken blocken weniger Intensivbetten - nur Rheinland-Pfalz hält Quote hoch +++

11:00

Trotz steigender Infektionszahlen halten deutsche Kliniken einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zufolge auf ihren Intensivstationen weit weniger Betten für Corona-Patienten frei als noch vor einigen Wochen und Monaten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das für richtig: "Trotz leicht angestiegener Infektionszahlen gab es keine erhebliche Belastung der Intensivstationen", sagte er der Zeitung. Zuletzt habe Baden-Württemberg entschieden, die Quote der für Intensivpatienten mit Covid-19 freigehaltenen Betten von 35 auf 10 Prozent zu senken. Als einziges Bundesland seien nur in Rheinland-Pfalz Krankenhäuser seit dem Frühjahr unverändert dazu angehalten, 20 Prozent ihrer Intensivbetten wegen Corona freizuhalten. Es sei auch nicht geplant, daran etwas zu ändern, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der "FAS".

+++ Geld für 45.500 Schul-Computer in Rheinland-Pfalz bewilligt +++

10:30

Das Sofortprogramm des Bundes zur Versorgung bedürftiger Schüler mit Computern wird in Rheinland-Pfalz rege nachgefragt. Mit dem bislang bewilligten Geld können 45.500 Geräte angeschafft werden. Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mitteilte, wurden bislang 17,7 Millionen Euro zum Kauf der Laptops oder Tablet-Computer bewilligt. Das entspricht einem Anteil von 73,4 Prozent der auf Rheinland-Pfalz entfallenden Mittel von 24,1 Millionen Euro. Grundlage des Programms ist eine Anfang Juli unterzeichnete Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt des Bundes mit den Ländern. Vor allem Schüler, die in ihrer Familie keinen Zugang zu einem Computer haben, sollen einen Laptop oder Tablet-Computer als Dauerleihgabe erhalten.