Das Coronavirus bestimmt weiterhin das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz. Nach dem relativ ruhigen Sommer gehen die Infektionszahlen inzwischen wieder nach oben - erneute Einschränkungen sind die Folge. Die aktuelle Entwicklung hier im Blog.

Sonntag (8. November)

+++ Zahl der Corona-Infektionen erneut gestiegen +++

13:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Rheinland-Pfalz erneut gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldet 629 neue Fälle. Aktuell sind 11.760 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 320. Seit Beginn der Pandemie gab es im Land insgesamt 26.331 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. 14.251 Menschen sind genesen. Angaben der Notfallmedizin zufolge wurden zuletzt 95 Corona-Patienten in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt.

11:30 Uhr

+++ Abgesagte Weihnachtsmärkte bringen Schausteller in Bedrängnis +++

6:30 Uhr

Mit der coronabedingten Absage zahlreicher Weihnachtsmärkte geraten viele Schausteller aus Rheinland-Pfalz unter Druck. Nach Angaben von René Bauer vom Schaustellerverband Worms muss damit gerechnet werden, dass im kommenden Jahr zwischen 20 und 30 Prozent der Schausteller im Bundesland vor dem wirtschaftlichen Aus stehen. Aktuell gebe es zwischen 800 und 1.000 Schaustellerfamilien in Rheinland-Pfalz. Das bedeute, dass die wirtschaftlichen Probleme eine Vielzahl von Menschen betreffen könnten.

+++ Corona lässt Zahl gewalttätiger Sport-Fans sinken +++

6:30 Uhr

Die Zahl der registrierten gewalttätigen Fans im Sport ist coronabedingt auf den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre gesunken. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor. Im Juli 2020 seien in der Datei "Gewalttäter Sport" bundesweit 8.862 Menschen erfasst gewesen, davon 289 in Rheinland-Pfalz. Grund für die niedrige Zahl seien unter anderem die coronabedingte Unterbrechung der Fußball-Saison 2019/20 sowie deren Fortführung mit Geisterspielen ohne Zuschauer. Nach Angaben des Ministeriums entfallen 161 der aktuell insgesamt 289 gewaltbereiten Fußball-Fans aus Rheinland-Pfalz auf den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, gefolgt vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 (82) sowie den Oberligisten TuS Koblenz (22), Eintracht Trier (18) und VfR Wormatia 08 Worms (6). Noch im Dezember 2009 seien bundesweit rund 12.000 Menschen in der Datei gelistet gewesen. 2014 habe die Zahl mit rund 13.000 gewalttätigen Fans ihren Höchststand erreicht. In Rheinland-Pfalz seien Ende 2009 insgesamt 291 Personen, die ausschließlich rheinland-pfälzischen Fußballvereinen zugeordnet werden konnten, erfasst gewesen. Auch hier habe die Zahl im Jahr 2014 mit 433 gewalttätigen Fans den höchsten Stand erreicht.