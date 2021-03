Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 7. März.

Sonntag (7. März)

+++ Gesunde Ernährung im Trend +++

20:00 Uhr

Heute ist der bundesweite "Tag der gesunden Ernährung". Und die liegt jetzt in der Corona-Pandemie offenbar wieder im Trend. Lebensmittel aus der Region werden von den Kunden stärker nachgefragt. Vor allem Lieferdienste mit Bio-Waren machen gute Geschäfte.

+++ Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln +++

19:45 Uhr

Trotz des vielfach schönen Wetters, das die Menschen ins Freie zog, hat die Polizei in Rheinland-Pfalz am Wochenende keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. Die meisten Menschen hielten sich an die Regeln, wie ein Sprecher der Polizei Kaiserslautern am Sonntagnachmittag bilanzierte. Auch aus Mainz hieß es: "Es gab keine größeren Vorkommnisse." In Koblenz verzeichneten die Sicherheitskräfte ebenfalls kaum Verstöße. In Ludwigshafen kam es vereinzelt zu kleinen Verstößen. In Neustadt an der Weinstraße hingegen löste die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Geburtstagsparty auf. Elf Menschen hatten sich dort den Angaben zufolge versammelt, um den 18. Geburtstag eines Mannes zu feiern.

+++ Gimmeldingen: Kein Besucheransturm bei den Mandelblüten +++

16:15 Uhr

Seit Freitag gilt im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen ein "Betretungsverbot" für Tagestouristen, um einen Besucheransturm wegen der beliebten Mandelblüte zu verhindern. Dort stehen etwa 1.500 blühende Mandelbäume. Trotz des sonnigen Wetters ist es dort am Wochenende ruhig geblieben. Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk kontrollierten die Spaziergänger. Nicht alle hätten bereits von dem Betretungsverbot gewusst, hätten aber verständnisvoll reagiert, als sie darauf hingewiesen wurden. Das Verbot soll bis Ostern gelten - und zwar freitags von 11 bis 17 und an den Wochenend- und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr.

+++ Mehr als 57.000 Registrierungen der Impfgruppe II +++

13:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz können sich seit Samstag auch Personen der Impfgruppe II für die Corona-Schutzimpfung anmelden. Dazu gehören zum Beispiel chronisch Kranke und Menschen, die Kontakt zu Pflegebedürftigen haben. Auch Kontaktpersonen von Schwangeren können sich zum Impftermin anmelden. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, hätten sich innerhalb eines Tages mehr als 57.000 Personen erfolgreich registriert. Etwa die Hälfte von ihnen waren Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen. Hinzu kommen mehr als 26.000 Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sowie rund 1.600 Personen mit Behinderungen.

+++ 300 Stellen für kostenlose Schnelltests startklar +++

13:00 Uhr

Ab Montag können die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz einmal pro Woche kostenlos einen Corona-Schnelltest machen. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sieht sich dafür gut aufgestellt. Mehr als 300 der gemeldeten 450 Teststellen seien am Montag startklar - darunter unter anderem 88 Apotheken und Arztpraxen und ein Großteil der kommunalen Teststellen. Eine erste Übersicht hat das Landesamt am Wochenende online gestellt. Die Tests sollen mithilfe von geschultem Personal vor Ort gemacht werden. Bis Freitagabend wurden nach Angaben des Landesamtes etwa 900 Tester geschult, bis Dienstagabend sollen es 3700 sein.

+++ Kritik aus Rheinland-Pfalz an der Corona-Politik der Bundesregierung +++

12:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Teststrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, Spahn habe Mitte Februar kostenlose Schnelltests für alle versprochen und behauptet, er habe für Deutschland 500 Millionen Exemplare vertraglich gesichert. Diese hohen Erwartungen habe er nicht erfüllen können, so Dreyer. Spahn hatte die Teststrategie verteidigt. Es sei nie vereinbart worden, dass der Bund diese Tests beschaffe.

+++ 223 Neuninfektionen - Landesweite Inzidenz steigt wieder +++

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz hat am Sonntag 223 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 104.239 bestätigte Fälle. Als infiziert gelten aktuell 5.679 Menschen im Land. 3.162 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - eine mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt von 43,7 auf 46,4. Den höchsten Inzidenzwert weist der Landkreis Germersheim (130,2) auf, er liegt als einziger über 100. Es folgt Altenkirchen (93,9). Die niedrigsten Werte werden aus den Landkreisen Kusel (12,8), Bernkastel-Wittlich (18,7) und Kaiserslautern (19,8) gemeldet.