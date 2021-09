Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 6. September

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 6. September.

Sonntag (6. September)

+++ Sechs Monate Corona in Rheinland-Pfalz - eine Bilanz +++

20:30 Uhr

+++ Ehrenamtstag wegen Corona teils nur digital +++

20:00 Uhr

Rund 600 Menschen haben den 17. rheinland-pfälzischen Ehrenamtstag in Gerolstein im Internet besucht. Wie die Staatskanzlei mitteilte, habe das diesjährige, coronabedingte Konzept funktioniert. Neben einem Festakt vor Ort hatten sich 25 ehrenamtliche Organisationen auf einer Internetseite präsentiert und mit den Interessierten gechattet. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informierte sich per Videochat über die verschiedenen Projekte.

+++ 40 bestätigte Neuinfektionen am Sonntag +++

11:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Sonntag um 40 angestiegen. Am Vortag hatte das Gesundheitsministerium 43 Neuinfektionen gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 9.355 Menschen angesteckt. 8.179 haben sich von der Infektion erholt. Als aktuell infiziert gelten 933 Menschen im Land. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 243. Die meisten Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner gab es mit 23 Fällen im Kreis Ahrweiler.

+++ Einzelhandel und Gastronomie leiden unter Corona-Krise +++

08:15 Uhr

Die Corona-Krise setzt den Zentren rheinland-pfälzischer Städte zu. Seit Jahren kämpft der stationäre Handel ohnehin schon mit der Online-Konkurrenz, nun spazieren noch weniger Menschen durch Fußgängerzonen oder essen in Restaurants. "Die Corona-Krise hat diesen Prozess wie ein Brennglas beschleunigt", sagt der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Frieden.

+++ Kinder fühlen sich nach Sommerschule besser vorbereitet +++

07:30 Uhr

Eine deutliche Mehrheit der Schüler hat nach eigenen Angaben von einer Teilnahme an der ersten Sommerschule in Rheinland-Pfalz profitiert. Das ergab eine Umfrage unter den Teilnehmern.

Samstag (5. September)

+++ 200 Millionen Euro vom Bund für die Gesundheitsämter +++

18:15 Uhr

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz erhalten aus dem vier Milliarden Euro großen Hilfspaket des Bundes in den kommenden fünf Jahren insgesamt etwa 200 Millionen Euro. Aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium heißt es, in den kommenden Wochen werde mit den Kommunen geklärt, wie das Geld genau an die 24 Gesundheitsämter im Land verteilt werde. Grund für die Finanzspritze ist die Corona-Pandemie. Sie hat gezeigt, dass in den Gesundheitsämtern Personal fehlt.

+++ Zwei Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 +++

16:15 Uhr

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat das für diesen Samstag angesetzte Testspiel gegen Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt wegen zwei Corona-Fällen abgesagt. Die Corona-Tests bei den weiteren Mainzer Teammitgliedern seien negativ ausgefallen, teilten die Rheinhessen mit. Über das weitere Vorgehen werde man sich in den kommenden Tagen eng mit den Gesundheitsbehörden abstimmen.

+++ 43 bestätigte Neuinfektionen am Samstag +++

11:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet 43 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz. Damit gibt es im Land seit Beginn der Pandemie 9.315 bekannte Infektionen. Aktuell sind 944 Menschen infiziert, 8.128 Personen gelten als genesen. Es gibt keinen neuen bekannten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2, die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 243. Mit 26 Infektionen pro 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Tier-Saarburg die meisten Ansteckungen bekannt geworden.

+++ Historisches Museum in Speyer hat wieder offen +++

08:30 Uhr

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer hat erstmals wieder geöffnet - nach knapp sechs Monaten Corona-Pause. Das Land hatte Hygiene-Maßnahmen mit mehr als 220.000 Euro bezuschusst. Die Ausstellung zur Geschichte der Medizin "Medicus - die Macht des Wissens" wurde zwischenzeitlich ergänzt. Nach Angaben von Museumsdirektor Alexander Schubert werden die aktuellen Ereignisse zu Corona in einen historischen Kontext eingebettet.

+++ Psychotherapie: 80 Prozent bieten Videosprechstunden an +++

08:15 Uhr

Psychotherapie über Video: Vor der Corona-Pandemie haben das rund fünf Prozent der niedergelassenen Therapeuten in Rheinland-Pfalz angeboten. Mittlerweile sind es fast 80 Prozent.

+++ Kuseler Mess' in diesem Jahr anders +++

08:00 Uhr

An diesem Wochenende wird in Kusel die traditionelle Mess‘ gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest allerdings von fünf auf zwei Tage gekürzt und es gibt viele Änderungen im Programm. In der Innenstadt stehen Verkaufsbuden und ein Kinderkarussell. Auf dem Koch'schen Markt gibt es einen Biergarten, dort spielen Bands. Die Geschäfte haben heute in Kusel bis 22:00 Uhr geöffnet, um 21:15 Uhr gibt es ein Feuerwerk. Morgen wird der traditionelle Frühschoppen gefeiert. Wegen Corona dieses Mal allerdings zu Hause.

Freitag (4. September)

+++ Lehrerin an Trierer Schule positiv getestet +++

18:15 Uhr

An der Realschule plus am Mäusheckerweg in Trier hat sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt Trier-Saarburg mit. Die Frau befinde sich in häuslicher Quarantäne. Derzeit werde ermittelt, inwieweit auch Schüler betroffen sind und ob es notwendig sei, dass sie in Quarantäne gehen müssen.

+++ Mehr als 880 Künstlerstipendien in Corona-Krise vergeben +++

17:00 Uhr

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz seit Mitte Mai an Künstler und Ensembles vergebenen Stipendien zur Unterstützung in der Corona-Krise ist auf mittlerweile 884 angestiegen. Insgesamt sind mehr als 1,7 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm ausgezahlt worden, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Land hat wegen der Folgen der Pandemie im Mai ein insgesamt 15,5 Millionen Euro schweres Kulturprogramm aufgelegt, 7,5 Millionen stehen für sogenannte Projektstipendien bereit. Ab 15. September haben Künstler, die schon eine Förderung erhalten haben, die Chance, sich für ein zweites Stipendium in Höhe von 2.000 Euro zu bewerben. Antragsberechtigt sind laut Ministerium Soloselbstständige und Ensembles aller künstlerischen Sparten, Bedingung ist ein Erstwohnsitz in Rheinland-Pfalz.

+++ Bätzing-Lichtenthäler verhalten gegenüber Quarantäne-Verkürzung +++

16:15 Uhr

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin, warnt vor "Schnellschüssen" in der Debatte über kürzere Quarantänezeiten. Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte angeregt, die Isolationsdauer für nachweislich mit dem Coronavirus Infizierte auf fünf Tage zu verkürzen. Bätzing-Lichtenthäler sagte dem SWR daraufhin, dass der Virologe Drosten diesen Zeitraum als "die absolute Schmerzgrenze" bezeichnet habe. Sie begrüße die Diskussion über eine kürzere Quarantäne, sehe aber auch, "dass die Quarantäne die wirksamste Maßnahme ist, um Infektionsketten zu durchbrechen". Deshalb sei es wichtig, zunächst die vorliegenden Untersuchungsergebnisse durch das Robert Koch-Institut auswerten zu lassen, so wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten vereinbart habe.

+++ 54 bestätigte Neuinfektionen am Freitag +++

11:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet 54 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz. Damit gibt es im Land seit Beginn der Pandemie 9.272 bekannte Infektionen. Aktuell sind 976 Menschen infiziert, 8.053 Personen gelten als genesen. Es gibt keinen neuen bekannten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2, die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 243. Mit 39 Infektionen pro 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Tier-Saarburg die meisten Ansteckungen bekannt geworden.

+++ Katholiken beraten getrennt über Reformprozess +++

10:45 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie setzt die katholische Kirche ihren Reformprozess "Synodaler Weg" statt mit einer gemeinsamen Konferenz in fünf Regionalkonferenzen fort. Unter anderem in Ludwigshafen und Frankfurt diskutieren Vertreter der fünf Bistümer in Rheinland-Pfalz - Mainz, Trier, Speyer, Limburg und Köln - die Themen "Frauendienste in der Kirche", "Beziehung und Sexualität" sowie "Corona als Herausforderung für die Kirche".

+++ Herbst bereitet Gastronomie Sorgen+++

8:45 Uhr

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen. Normalerweise bedeutet das für die Gastronomen in Rheinland-Pfalz: Außenbestuhlung abbauen, die Gäste sitzen lieber wieder drinnen. In Corona-Zeiten bereitet der Herbst den Wirten vor allem Sorgen.

+++ Hochzeitsmesse in Mainz abgesagt +++

7:15 Uhr

Die geplante Hochzeitsmesse in Mainz findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. Die Messe hätte Ende Oktober in der Rheingoldhalle eröffnet werden. Gestern war bekannt geworden, dass auch das Oktoberfest auf dem Mainzer Messegelände in diesem Jahr ausfällt.

+++ Corona-Fälle in Schulen der Region Trier +++

7:00 Uhr

In zwei Schulen der Region Trier gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Nach Angaben der Kreisverwaltungen wurde gestern unter anderem ein Schüler des St. Laurentius Förderzentrums in Daun positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin seien unter anderem elf Schüler der gleichen Lerngruppe sowie sechs Lehrer getestet und in Quarantäne geschickt worden. Der Schulbetrieb an der Schule laufe unterdessen weiter. Auch bei einer Schülerin im Trierer Humboldt-Gymnasium wurde gestern das Coronavirus festgestellt, so die Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Weil in der Klasse der Schülerin auf Empfehlung der Schule der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht getragen wurde, müssen die 27 Mitschüler die Lehrkräfte der Schule nicht in Quarantäne. Der Unterricht würde deshalb weiterlaufen. Schüler und Lehrer könnten sich aber kommende Woche freiwillig testen lassen.

Donnerstag (3. September)

+++ Mainzer Oktoberfest fällt aus +++

18:15 Uhr

Das Mainzer Oktoberfest findet in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie nicht statt. Das haben die Veranstalter bekanntgegeben. Weil die Gesundheit der Gäste und Mitarbeitenden vorgehe, habe man sich auch gegen ein alternatives Konzept entschieden. Die Veranstaltung hätte eigentlich auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim stattfinden sollen.

+++ Mitarbeiter nach Corona-Fall in Mainzer Klinik in Quarantäne +++

17:00 Uhr

Nach der Corona-Infektion einer Hebammenschülerin befinden sich einige Mitarbeiter des Katholischen Klinikums in Mainz in Quarantäne. Das Klinikum bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Allgemeinen Zeitung". Demnach hatte sich die Hebammenschülerin im Urlaub in einem Nicht-Risikoland mit Corona angesteckt. Ein erster Test war aber negativ ausgefallen. Deshalb ging die junge Frau zur Arbeit. Als sie später Symptome entwickelte, wurde sie doch positiv getestet. Neben Mitarbeitern seien auch einige Mütter und ihre Neugeborenen in Quarantäne, so eine Kliniksprecherin. Bislang seien aber keine weiteren Infektionen bekannt.

+++ Teststationen am Hahn und in Grenzregionen werden eingeschränkt +++

14:30 Uhr

Die Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer auf Corona am Flughafen Hahn und den drei Teststationen in den Grenzregionen werden ab der kommenden Woche eingeschränkt. Laut Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) besteht nach Ferienende immer weniger Bedarf. Die Einrichtungen blieben an den Wochenenden offen. Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich noch bis zum 15. September kostenlos testen lassen. An den vier Stationen wurden nach Angaben der Ministerin bislang 29.000 Tests vorgenommen. Dabei gab es 113 Fälle, in denen das Coronavirus bei Einreisenden aus Risikogebieten festgestellt wurde. Bei 33 positiven Tests handelte es sich demnach um Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten.

+++ 37 Neuinfektionen gemeldet +++

11:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag um 37 angestiegen. Am Vortag hatte das Landesuntersuchungsamt noch 53 Neuinfektionen gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 9.218 Menschen angesteckt. 7.981 haben sich von der Infektion erholt. Als aktuell infiziert gelten 994 Menschen im Land. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 243. Die meisten Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner gab es mit 41 im Kreis Trier-Saarburg, dies erklärt sich durch zahlreiche Corona-Fälle in der AfA Hermeskeil.

+++ Stadt Mainz will Bußgeldbescheid nach Hochzeit +++

10:30 Uhr

Die Stadt Mainz leitet nach einer Hochzeitsfeier, bei der sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, ein Bußgeldverfahren ein. Nach Angaben eines Sprechers wird noch geklärt, ob das Brautpaar selbst Veranstalter der Hochzeit war. In diesem Fall drohe ein Bußgeld im vierstelligen Bereich, so ein Sprecher der Stadt Mainz. Es werde aber noch geprüft, welche Rolle der Vermieter des Veranstaltungszentrums gehabt habe. Bei der Hochzeitsfeier Mitte August waren rund 100 Gäste dabei, etwa ein Drittel hatte sich angesteckt. Nach der Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes wären nur 75 erlaubt gewesen. Die meisten Gäste der Hochzeitsfeier kamen aus Wiesbaden.

+++ Jugendherbergen haben Hoffnungsschimmer +++

7:45 Uhr

Die Corona-Krise hat die 34 Jugendherbergen im Land in den vergangenen Monaten hart getroffen. Wegen Corona waren sie von März bis Mitte Mai geschlossen. Die Einnahmenausfälle belaufen sich alleine für das Jahr 2020 mittlerweile auf gut 22 Millionen Euro, sagt der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen (DJH) in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz. Nicht eingerechnet sind die Verluste aus Stornierungen für 2021. Immerhin: Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Jugendherbergen mit 4,8 Millionen Euro. Und auch sonst geht es aufwärts.

+++ Lüftungskonzept an rheinland-pfälzischen Schulen fehlt +++

7:00 Uhr

Das Bildungsministerium plant, den Corona-Hygieneplan für Schulen zu überarbeiten. Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) sagte dem SWR, man wolle Lösungen entwickeln, wie man die Klassenzimmer auch im Winter ausreichend lüften könne. Laut Lehrer- und Schülervertretern ist es in vielen Klassenräumen jetzt schon zu kalt. Der Hygieneplan für Schulen schreibt aber vor, die Fenster alle zwanzig Minuten zu öffnen, auch während des Unterrichts. Das Ministerium kündigte an, Schüler-, Elternvertreter, Schulträger und Virologen an einen Tisch bringen zu wollen. Lösungen müsse man nun gemeinsam finden – wie die genau aussehen könnten, konnte der Staatssekretär aber nicht sagen. Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz hat große Zweifel, dass bis Herbstanfang ein geeignetes Konzept auf die Beine gestellt wird. Es gebe Ansätze, aber die seien schwer umsetzbar. Klar sei, "das Bildungsministerium bietet bis jetzt keine Lösungen an. Es scheitert hauptsächlich am Geld".

Mittwoch (2. September)

+++ 1.000 Zuschauer bei DFB-Pokal-Auftakt von Mainz 05 genehmigt +++

18:00 Uhr

Der FSV Mainz 05 kann das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse vor Zuschauern austragen. Nachdem es dafür zunächst eine Absage vom Gesundheitsamt gab, erteilte die Stadt Mainz nun die Erlaubnis. Demnach sind bis zu 1.000 Personen zugelassen. Die Obergrenze für Großveranstaltungen liegt derzeit bei 350 Personen. Laut Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) basiert die Ausnahme auf der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung. Er sagte: "Das Spiel am 11. September dient auch als Probelauf für das erste Heimspiel des FSV Mainz 05 gegen Stuttgart 14 Tage später."

+++ Mittlerweile 57 Corona-Infektionen in AfA Hermeskeil +++

17:00 Uhr

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gibt es mittlerweile 57 bestätigte Infektionen. Eine Woche nach den ersten positiven Tests hat sich die Ausbreitung des Coronavirus in der Unterkunft damit verlangsamt. Der Leiter des zuständigen Gesundheitsamtes, Harald Michels, sagte: "Das gibt uns bisschen die Hoffnung, dass wir zumindest keine galoppierenden Fallzahlen mehr bekommen werden." Eine Ausbreitung nach Außen habe verhindert werden können. Die AfA mit 519 Bewohnern war nach ersten Corona-Fällen am vergangenen Mittwoch komplett unter Quarantäne gestellt worden. Derzeit laufen Nachtestungen, etwa 30 Personen fehlten noch, sagte Michels.

+++ Erneut Corona-Fall an Gymnasium in Trier +++

16:15 Uhr

Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier gibt es wieder einen Corona-Fall. Wie die Schule mitteilte, mussten die Schüler des Abiturjahrgangs heute zu Hause bleiben. Gestern Abend war bekannt geworden, dass sich ein Schüler aus der Jahrgangsstufe 13 mit dem Coronavirus infiziert hat. Daher sollen Schüler, Lehrer, sowie weitere enge Kontaktpersonen in den kommenden Tagen auf das Coronavirus getestet werden. Neun Lehrer der Schule bleiben zunächst vorsorglich zu Hause. Wie die Schule mitteilte, wolle man aber versuchen, den Präsenzunterricht mit den verbliebenen Lehrern bestmöglich aufrecht zu erhalten. Vor zwei Wochen hatte es an der Schule bereits einen Corona-Fall gegeben. 28 Schüler mussten daraufhin in Quarantäne. Sie dürfen ab morgen wieder in den Unterricht.

+++ Regierungsfraktionen wollen Regelstudienzeit verlängern +++

14:45 Uhr

Die Regierungsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wollen die Regelstudienzeit wegen der Corona-Pandemie um ein Semester verlängern. Das teilten sie im Anschluss an ein Gespräch zur Novelle des Hochschulgesetzes mit. "Gemeinsam mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) sind sich die Koalitionsfraktionen einig, dass durch die besondere Ausnahmesituation im Sommersemester 2020 keine weiteren Nachteile für Studierende entstehen dürfen", heißt es in einer Erklärung der hochschulpolitischen Sprecher der Fraktionen. Es dürfe nicht sein, dass Studierende ihren Bafög-Anspruch verlören, weil sie die Regelstudienzeit überschritten. Den Änderungsantrag zum neuen Hochschulgesetz wollen die Fraktionen in der Plenarsitzung im September einbringen.

+++ 53 neue bestätigte Corona-Infektionen +++

11:40 Uhr

Die Zahlen steigen weiter an: Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es 9.181 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land gegeben. Am Mittwoch sind 53 neue dazugekommen. Aktuell sind 1.054 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus liegt weiter bei 243. 7.884 Menschen gelten als genesen.

+++ Modehändler aus Bad Dürkheim will Corona-Entschädigung einklagen +++

10:15 Uhr

Ein Modehändler aus Bad Dürkheim schließt sich einer Sammelklage von bundesweit 850 Betrieben vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe an. Er fordert eine finanzielle Entschädigung für die Verluste während des Corona-Lockdowns. Er fühle sich durch den Lockdown im März und April ungerecht behandelt. Während seine fünf Filialen in der Kurstadt schließen mussten, hätten die Textilabteilungen in Lebensmittelmärkten weiter ihre Waren verkaufen dürfen.

+++ Streit um Beatmungsgeräte in Bad Kreuznach +++

8:45 Uhr

In Bad Kreuznach gibt es Streit um die Anschaffung von 50 Beatmungsgeräten zu Beginn der Corona-Krise. Die Kreisverwaltung hatte die Geräte bestellt - und bleibt jetzt vermutlich auf den Kosten von 22 Millionen Euro sitzen. Das sorgt für Kritik einiger Kreistagsfraktionen. Sie werfen Landrätin Bettina Dickes (CDU) einen Alleingang und Aktionismus vor.

+++ Landau will 15 zusätzliche Schulbusse einsetzen +++

7:30 Uhr

Die Stadt Landau will wegen überfüllter Busse im Schülerverkehr bis Ende des Jahres 15 Zusatzbusse einsetzen. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen. Die 15 zusätzlichen Busse sollten zumindest bei einigen Linien das Risiko eindämmen, dass sich die Schülerinnen und Schüler in überfüllten Bussen mit dem Coronavirus anstecken, hieß es. Das kostet die Stadt Landau nach eigenen Angaben bis Ende Dezember eine halbe Million Euro. Faktisch übernehme das Land damit nur die Hälfte der Kosten, statt der angekündigten 90 Prozent, kritisierte die Stadt. Denn ein zusätzlicher Schulbus sei deutlich teurer als vom Land vorausgesetzt. Auch reichten die Zusatzbusse nicht aus, um das Problem überfüllter Schulbusse dauerhaft zu lösen. Um den Schulbusverkehr langfristig zu entzerren, werde nun geprüft, ob der Unterricht für alle Schüler ab der 8. Klasse etwa eineinhalb Stunden später beginnen könne.

Dienstag (1. September)

+++ Bundesliga-Saisonstart von Mainz 05 wohl vor Zuschauern +++

21:45 Uhr

Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird den Auftakt in der neuen Saison nach jetzigem Stand nicht vor einer Geisterkulisse bestreiten. Laut der Stadt Leipzig sind zu dem Spiel am 20. September in der Red Bull Arena gegen RB Leipzig 8.500 Zuschauer zugelassen. Das sind 20 Prozent des Fassungsvermögens des Stadions. Anders sieht es beim Erstrundenspiel der Mainzer im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse aus. Das zuständige Gesundheitsamt Mainz-Bingen lehnt eine Ausnahmegenehmigung für den Bundesligisten derzeit ab. Mehr als 350 Zuschauer werde man Stand jetzt nicht genehmigen, hieß es.

+++ Bilanz nach gut zwei Wochen Schul-Regelbetrieb +++

20:30 Uhr

Zum Ende der zweiten Schulwoche waren in Rheinland-Pfalz 74 Schüler Corona-positiv. 1.596 Verdachtsfälle mussten abgeklärt werden, an 194 Schulen waren Lehrer und Schüler in Quarantäne. Den Virologen Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz beunruhigen die Zahlen allein nicht. Die Infektionsfälle würden in die Schulen hineingetragen. Es sehe nicht nach "Super-Spreading-Events" in den Schulen selbst aus.

+++ Demos gegen Corona-Regeln in Trier - Ermittlungen gegen Ahnemüller +++

17:30 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt gegen einen Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Nach SWR-Informationen handelt es sich um das ehemalige AfD-Mitglied Jens Ahnemüller aus Konz. Der fraktionslose Landtagsabgeordnete soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die sogenannten Montagsspaziergänge in der Trierer Innenstadt mitorganisiert haben. Diese richteten sich gegen Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Die Veranstaltungen seien jedoch nicht angemeldet gewesen.

+++ 45 neue bestätigte Corona-Fälle +++

14:15 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es 9.128 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land gegeben. Am Dienstag sind 45 neue dazugekommen. Aktuell sind 1.039 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus liegt weiter bei 243. 7.846 Menschen gelten als genesen.

+++ Mehr Rheinland-Pfälzer im August arbeitslos +++

10:00 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Zuge der Corona-Krise im August weiter gestiegen. Insgesamt waren 129.600 Menschen ohne Job und damit 900 oder 0,7 Prozent mehr als im Juli, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 5,7 Prozent.

+++ Eltern fordern landesweit 1.000 neue Busse +++

07:00 Uhr

Der Regionalelternbeirat Trier hat wegen der überfüllten Schülerbusse landesweit 1.000 zusätzliche Busse gefordert. Außerdem dürfe es maximal 15 Stehplätze in Bussen geben, heißt es in der am Montagabend verabschiedeten Petition. In einer Übergangsphase sollten sogenannte Elterntaxis auch die Busspur nutzen dürfen. Der Sprecher des Elternbeirates Trier sprach von unzumutbaren Zuständen in Bussen, die einem Transport in Sardinenbüchsen glichen. In der Pfalz sind in den Kreisen Kaiserslautern, Germersheim und Südliche Weinstraße inzwischen mehr Schulbusse im Einsatz. Laut der Kreise sollen diese auf regulären Schul-Strecken für Entlastung sorgen. Das Land hatte zuletzt angekündigt, die Kommunen mit bis zu 250 Bussen zu unterstützen.

Montag (31. August)

+++ Neue Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln +++

17:00 Uhr

Bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung gelten in Rheinland-Pfalz ab sofort neue Bußgelder. Wie bereits von der Landesregierung angekündigt droht bei Missachtung der Maskenpflicht jetzt ein Bußgeld von 50 Euro, bislang waren es zehn Euro. Wer gegen die Quarantänepflicht verstößt muss mindestens 1.000 Euro zahlen. Wer eine Diskothek öffnet oder ein Volksfest veranstaltet, dem droht ein Bußgeld von 5.000 Euro.

+++ Datenpanne bei Gästelisten trifft auch rheinland-pfälzische Betriebe +++

16:30 Uhr

Von der bundesweiten Datenpanne bei Gästelisten ist nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann auch Rheinland-Pfalz betroffen. "Erste Gastronomie-Betriebe aus Trier und Landau haben sich als von der Datenpanne betroffen gemeldet", sagte Kugelmann. "Ich gehe davon aus, dass weitere Restaurants hinzukommen." Seine Behörde stehe mit der für den Bremer Dienstleister Gastronovi zuständigen Aufsichtsbehörde in der Hansestadt in Kontakt. Kugelmann rät Betrieben, die Kunden des Dienstleisters waren, zu prüfen, ob es eine Datenpanne gab, um Sanktionen wegen unterbliebener Meldepflichten zu vermeiden. Mehrere Millionen Daten von Restaurantgästen waren bis vor Kurzem in Internet-Speichern des Softwaredienstleisters Gastronovi kaum geschützt zugänglich. Die Sicherheitslücke betraf auch die elektronische Erfassung von Besuchern in der Corona-Pandemie. Das Unternehmen hatte den Vorfall bestätigt.

+++ Vier Lehrer in Hermeskeil getestet +++

16:00 Uhr

Im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil haben sich auch vier Lehrer des Gymnasiums in Hermeskeil auf das Coronavirus testen lassen. Das geht aus einem Elternbrief der Schule hervor. Wie die zuständige Schulbehörde mitteilt, sind die Lehrer in der Flüchtlingseinrichtung eingesetzt worden. Nach Informationen des SWR sind die Lehrer in den vergangenen Tagen der Schule fern geblieben. Die Schulbehörde konnte auf Anfrage nicht mitteilen ob die Test-Ergebnisse bereits vorliegen.

+++ Quarantäne trotz negativer Testergebnisse an Schulen und Kitas +++

15:00 Uhr

Bei einem Corona-Infektionsfall an Schulen oder Kitas bedeutet ein negativer Test für Kontaktpersonen nicht automatisch ein Ende der Quarantäne. Darauf hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hingewiesen. Hintergrund ist ein Corona-Fall an einem Mainzer Gymnasium.

+++ Urteil: Auch Tantra-Massagen bleiben verboten +++

13:30 Uhr

Das Betriebsverbot für Bordelle und andere Prostitutionsstätten in Rheinland-Pfalz gilt auch für das Angebot von Tantra-Massagen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem am Montag veröffentlichten Beschluss (Az.: 6 B 10864/20.OVG). Es bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier. In der Beschwerde ging es um einen Betrieb in Trier, der trotz des in der bis Mitte September geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes festgeschriebenen Prostitutionsverbots öffnen wollte.

+++ 1.039 aktiv Infizierte, 7.801 Genesene +++

10:45 Uhr

Am Montag ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz um 38 auf 9.083 angewachsen. Das gab das Landesuntersuchungsamt bekannt (Stand 10:10 Uhr). Damit fiel der Anstieg etwas milder aus als am Vortag (45). 1.039 Menschen im Land sind den Angaben zufolge akut mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 7.801 Personen (+53) benannt. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen wie am Vortag keine hinzu. Seit nunmehr acht Tagen liegt die Zahl bei 243. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Sonntag mit 40 Fällen auf 100.000 Einwohner Kreis Trier-Saarburg verzeichnet.

+++ Kita-Regelbetrieb: Positive Zwischenbilanz +++

8:30 Uhr

Vor einem Monat wurde an den Kitas in Rheinland-Pfalz wieder der Regelbetrieb aufgenommen - mit einem Corona-Konzept, das sich laut Elternvertretern und Kita-Trägern bewährt hat. Zumindest fällt eine erstes Zwischenfazit weitestgehend positiv aus.

+++ Wieder Reihentests an Schulen und Kitas im Land +++

6:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz werden von heute an etwa 1.300 Kinder und Beschäftigte an Schulen und Kitas erneut auf Corona getestet. Bereits vor den Sommerferien waren die Freiwilligen getestet worden - damals wurde keine Infektion nachgewiesen. Laut Bildungsministerium soll mit den neuerlichen Tests herausgefunden werden, ob sich Schüler, Kita-Kinder und Erwachsene während der Sommerferien infiziert haben. Die ausgewählten Kitas und Schulen sollen möglichst repräsentativ Land und Stadt sowie Kreise mit vielen und wenigen Infektionen abbilden. Bis zum 9. September wird an 24 Schulen getestet, danach folgen die Reihen-Untersuchungen an zehn Kitas.