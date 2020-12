Das Coronavirus bestimmt weiter das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz. Hier die Entwicklungen bis zum 6. Dezember.

Sonntag (6. Dezember)

+++ 717 Neuinfektionen, acht weitere Todesfälle +++

12:15 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag 717 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bestätigt. Das sind knapp 200 mehr als am Vortag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 49.475 Menschen im Land mit dem Erreger angesteckt. Derzeit sind 16.449 Rheinland-Pfälzer infiziert, 32.352 gelten als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um acht auf 674. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt Ludwigshafen an der Spitze mit 386,1, gefolgt von Speyer (324,4), dem Rhein-Pfalz-Kreis (296,9) und Frankenthal (291,2). Den niedrigsten Wert weist der Kreis Bernkastel-Wittlich auf (54,2). Der Landesdurchschnitt liegt bei einer Inzidenz von 133,8.

+++ Dreyer erwartet keine Verlängerung des Lockdowns +++

10:45 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) rechnet nicht mit einer Verlängerung des derzeitigen Lockdowns über den 10. Januar hinaus. "Weil die meisten Menschen die Regeln vorbildlich einhalten, glaube ich daran, dass wir die Infektionszahlen im Dezember runterkriegen. Und dann den Lockdown in dieser Ausprägung nicht weiter verlängern müssen", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Wenn das Frühjahr komme und die Impfungen liefen, werde es die ersten Schritte in ein normales Leben geben. "Wenn wir dann den Sommer über weiter impfen, haben wir beste Chancen, durch den nächsten Herbst und Winter ohne Lockdown zu kommen", so Dreyer.

Samstag (5. Dezember)

+++ 519 Neuinfektionen, 22 weitere Tote +++

12:30 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag deutlich niedriger ausgefallen als am Vortag. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte, wurden 519 Neuinfektionen bestätigt, am Freitag waren es 1.131. Allerdings liegen die Fallzahlen am Wochenende regelmäßig unter denen an Wochentagen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich auf 666 (plus 22). Derzeit sind 16.849 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert, 31.243 gelten als genesen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt Ludwigshafen an der Spitze mit 366,9, gefolgt von Speyer (310,5), Frankenthal (270,7) und dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis (268,4). Im Landesdurchschnitt liegt die Zahl bei 126,1.

+++ Dreyer kündigt Entscheidung über Weihnachtsregeln an +++

9:45 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält wegen der Corona-Pandemie "große Zurückhaltung" im Umgang miteinander zu Weihnachten und zu Silvester für geboten. "Die Bürger und Bürgerinnen bleiben aufgerufen, die AHA-Regeln weiter konsequent einzuhalten und auch über den Jahreswechsel die Kontakte mit anderen auf das Notwendigste zu reduzieren", sagte sie der "Rheinischen Post". Wie genau die Regelungen für Weihnachten in Rheinland-Pfalz aussähen, werde man in der kommenden Woche entscheiden. Bund und Länder hatten eigentlich vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen. Einige Bundesländer kündigten aber schon an, auf diese Lockerung zu verzichten oder zumindest den Zeitraum dafür zu verkürzen.

+++ Nacht in Ludwigshafen ruhig verlaufen +++

7 Uhr

Die erste Nacht mit Ausgangssperre ist in Ludwigshafen ruhig verlaufen. Es habe keine Vorkommnisse gegeben, sagte Polizeisprecherin Martina Centmaier dem SWR. Sie vermutete, dass Wind, Regen und Kälte dazu beigetragen hätten, dass die Leute zu Hause geblieben seien. Die Ausgangsbeschränkung war um 0 Uhr in Kraft getreten und gilt täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages. In dieser Zeit ist der Aufenthalt draußen nur noch aus triftigen Gründen erlaubt - zum Beispiel, um einen Beruf auszuüben oder um zur Arbeitsstelle, Schule oder dem Lebenspartner zu fahren. Auch dürfen Hunde ausgeführt und in medizinischen Notfällen Ärzte aufgesucht werden.

Freitag (4. Dezember)

+++ Ausgangssperre - was ist noch erlaubt? +++

19:45 Uhr

In Ludwigshafen wird es ab Mitternacht eine Ausgangssperre geben. Spätestens ab Dienstag soll das dann auch in Speyer und Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis eingeführt werden. Was bedeutet das aber konkret? Hier alle Infos.

+++ Auch Bahrein lässt Biontech-Impfstoff zu +++

19:00 Uhr

Nach Großbritannien hat nun auch der arabische Golfstaat Bahrain den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die zuständige nationale Genehmigungsbehörde habe die Entscheidung gefällt, nachdem alle verfügbaren Daten ausgewertet worden seien, meldete die staatliche bahrainische Nachrichtenagentur BNA am Freitag. Es handele sich dabei um eine Notfallgenehmigung. Das Königreich hatte Anfang November bereits für Mitarbeiter des Gesundheitswesens den eingeschränkten Einsatz eines chinesischen Impfstoffs zugelassen. Bahrain mit rund 1,7 Millionen Einwohner hat bisher mehr als 87 .000 Corona-Fälle und rund 340 Tote gemeldet.

+++ Masken an Schulen teils fehlerhaft +++

17:15 Uhr

Einige der vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) an Schulen verteilten Schutzmasken haben laut einem belgischen Prüfbericht nicht dem nötigen Standard entsprochen. Betroffen seien 16.000 der 207.900 an Schulen gelieferte Masken des chinesischen Herstellers Jiangxi Mailin Kangda, teilte das LSJV am Freitag mit. Die Filterleistung lag den Angaben zufolge nur bei 92 Prozent der geforderten mindestens 94 Prozent. Das Landesamt habe die Schulen aufgefordert, die Masken zu vernichten und kündigte an, Ersatz zu liefern.

+++ Ausgangssperren in vier Städten und Kreisen +++

17:00 Uhr

In Ludwigshafen wird es ab Mitternacht eine Ausgangssperre geben. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck dem SWR nach Gesprächen mit der Landesregierung. Die Regelung soll täglich von 21 bis fünf Uhr gelten. Auch die Städte Speyer und Frankenthal sowie der Rhein-Pfalz-Kreis wollen eine entsprechende Ausgangssperre einführen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird das spätestens ab Dienstag der Fall sein. Ziel sei es, in sogenannten Hotspot-Regionen die Kontakte von Menschen zu begrenzen. Damit sollen die steigenden Coronazahlen in den betreffenden Städten und Landkreisen spürbar eingedämmt werden.

+++ Dreyer und Scholz besuchen Biontech +++

15:45 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) haben das Mainzer Forschungsunternehmen Biontech besucht. Sie informierten sich dort über den Corona-Impfstoff, den Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer entwickelt haben. Zurzeit läuft das Zulassungsverfahren für die EU. Biontechs Vorstandsvorsitzender Ugur Sahin kündigte bei dem Treffen an, dass das Unternehmen auch künftig in Mainz bleiben wolle. Es sei überhaupt keine Frage, über eine Verlegung des Standorts nachzudenken. Man baue derzeit die Produktionsstätten aus.

+++ 1.133 neue Coronafälle und 36 weitere Tote +++

15:15 Uhr

Das Landesgesundheitsamt meldet am Freitag insgesamt 48.239 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle, 1.133 mehr als am Donnerstag. Zudem stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind auf 644 (plus 36). Aktuell sind nach Angaben der Behörde 17.407 Menschen mit dem Virus infiziert - so viele wie nie zuvor zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt Ludwigshafen an der Spitze mit 374,6, gefolgt von Speyer (322,4), Frankenthal (276,9) und dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis (271,7). Im Landesdurchschnitt lag die Zahl bei 130,5, geringfügig höher als vor einer Woche (124,8). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 40,0.

+++ Corana-Testaktion von Ärzte-Fanclub Mainz 05 +++

15:00 Uhr

Der Ärzte-Fanclub Mainz 05 bietet Corona-Tests für einkommensarme und wohnungslose Menschen an. Die Tests werden am Fort Hauptstein durchgeführt. Dort stehen Container, in denen Wohnungslose im Winter schlafen können. Das Arztmobil des Mainzer Vereins "Armut und Gesundheit" ist vor Ort. Die Aktion wurde durch den Leiter des Gesundheitsamtes sowie den Mainzer Arzt Gerhard Trabert angeregt. Seiner Meinung nach haben Wohnungslose ein erhöhtes Risiko, am Coronavirus zu erkranken.

+++ KV-Chef will Anreize für Corona-Impfungen +++

8:00 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, fordert konkrete Anreize für die geplanten Corona-Impfungen. "Wer gegen Corona geimpft ist, muss dadurch Vorteile haben", so Heinz in der "Rhein-Zeitung". Ein Geimpfter müsse die Möglichkeit haben, unbeschränkt ins Theater zu gehen oder ohne Quarantäne zu reisen. Ohne solche Anreize werden sich laut Heinz viele Menschen nicht impfen lassen. Das sei keine "Impfpflicht durch die Hintertür". Die Entscheidung, etwa nur Geimpfte ins Theater zu lassen, sei vernünftig. Es gehe nicht um Willkür, sondern um sachliche Gründe.

Donnerstag (3. Dezember)

+++ Bericht: Pfizer halbiert Auslieferungsziel für Corona-Impfstoff +++

23:00 Uhr

Der US-Pharmakonzern Pfizer rechnet einem Zeitungsbericht zufolge damit, dieses Jahr nur halb so viel seines Corona-Impfstoffes auszuliefern wie ursprünglich geplant. Der Ausbau der Lieferkette dauere länger als angenommen, zitierte das "Wall Street Journal" am Donnerstag eine Sprecherin des Unternehmens. Statt eigentlich erhoffter 100 Millionen Auslieferungen wird dem Bericht zufolge bei Pfizer bis Jahresende nun nur noch mit rund 50 Millionen geplant. Auf eine Anfrage zu den genaueren Hintergründen antwortete der Konzern zunächst nicht. Pfizer hatte den Impfstoff zusammen mit dem deutschen Hersteller Biontech entwickelt. Die britische Arzneimittelbehörde hatte Pfizer und Biontech am Mittwoch eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Großbritannien ist damit das erste Land überhaupt, das dem Impfstoff eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt hat.

+++ Wechselunterricht nun auch in Frankenthal +++

19:00 Uhr

Nach Ludwigshafen wird es ab Montag auch in Frankenthal Wechselunterricht an Schulen geben. Für Schüler von der achten bis zur zwölften Klasse gebe es ab dem 7. Dezember bis zu den Weihnachtsferien Wechselunterricht, teilten die Integrierte Gesamtschule (IGS) Robert Schuman sowie das Karolinen- und das Albert-Einstein-Gymnasium am Donnerstagnachmittag mit. Auch die Schiller-Realschule kündigte für die Klassen acht bis zehn den Wechsel von Präsenz- und Fernuntericht an. Dieser Schritt sei aufgrund einer Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) erfolgt, schreibt die "Rheinpfalz".

+++ Auch Speyer will Ausgangsbeschränkungen verhängen +++

18:15 Uhr

Auch in Speyer sind wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geplant. Das hat die Stadt mitgeteilt. Außerdem sollen dort den Angaben zufolge die Regelungen für Altenheime weiter verschärft werden. Entsprechende Vorschläge für eine städtische Allgemeinverfügung habe die Stadt bereits dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium zur Genehmigung vorgelegt. Zuvor hatten bereits Mannheim und Ludwigshafen Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Zwischen 21 und 5 Uhr dürften die Menschen dann nur mit einem triftigen Grund ihr Haus verlassen. Solche Gründe seien beispielsweise der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebenspartner.

+++ Land verschärft "Schnupfenregel" in Kitas und Schulen +++

17:30 Uhr

Rheinland-Pfalz hat die sogenannten Schnupfenregeln für Kitas und Schulen etwas verschärft. Das Bildungsministerium teilte mit, dass auch Kinder und Jugendliche mit nur schwachen Schnupfensymptomen die Einrichtungen nicht besuchen sollten. Erst wenn der Allgemeinzustand nach 24 Stunden gut sei und keine weiteren Krankheitszeichen dazugekommen seien, dürfe das Kind die Kita oder die Schule wieder besuchen.

+++ Novemberhilfen fließen erst ab Januar +++

16:45 Uhr

Die Novemberhilfen des Bundes für die Wirtschaft sollen erst ab Januar fließen. Das erfuhr der SWR nach einer Telefonschalte zwischen Bund und Ländern. Insgesamt rund 30 Milliarden Euro hat der Bund veranschlagt, um etwa Restaurants, Hotels oder Solo-Selbstständigen zu helfen, die wegen des Teil-Lockdowns ihr Geschäft schließen mussten. Einen Teil der Hilfe können die Betroffenen als Abschlagszahlung bekommen, maximal 10.000 Euro. Diese Abschlagszahlungen fließen laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seit Ende letzter Woche, die restliche Zahlung könnte aber auf sich warten lassen. Nach Informationen des SWR sollen Zuschüsse, die über die Abschlagszahlung hinausgehen, erst ab dem 10. Januar gezahlt werden. Im Gespräch ist deshalb, die Abschlagszahlungen zu erhöhen.

+++ Wechselunterricht in Ludwigshafen ab Montag +++

16:30 Uhr

In Ludwigshafen soll es ab Montag an den weiterführenden Schulen Wechselunterricht geben. Das hat die zuständige Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Schülerinnen und Schüler ab der Klasse acht werden dann im Wechsel online zuhause und danach wieder vor Ort in der Schule unterrichtet. Die Regelung soll wie in Speyer bis zum Beginn der Weihnachtsferien gelten. Hintergrund ist die steigende Zahl an Corona-Erkrankungen. In Ludwigshafen waren am Mittwoch 103 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden.

+++ Ludwigshafen plant nächtliche Ausgangsbeschränkungen +++

16:15 Uhr

Die Stadt Ludwigshafen will wie die Nachbarstadt Mannheim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung einführen. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf Anfrage mit. Die Stadt werde einen entsprechenden Allgemeinverfügungs-Vorschlag noch am Donnerstag zur Genehmigung nach Mainz schicken. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung sei von 21 bis 5 Uhr geplant. In Mannheim gelten ab Freitag Ausgangsbeschränkungen für vorerst zehn Nächte.

+++ Land bildet Beratungsteam zur Unterstützung der Pflege +++

16:00 Uhr

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium richtet ein Beratungs- und Organisationsteam zur Unterstützung der Pflege im Kampf gegen Corona ein. Das teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag nach der Videokonferenz mit Vertretern der Pflege-Einrichtungen sowie hochrangigen Medizinern mit. Das Corona-Beratungs- und Organisationsteam Pflege (CoBOP) solle den Einrichtungen schnellstmöglich mit koordinierter Hilfe zur Seite stehen.

+++ Weiterhin Krankschreibungen per Telefon +++

15:15 Uhr

Telefonische Krankschreibungen - ohne Praxisbesuch - sind bis Ende März 2021 möglich. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschlossen. Die Sonderregelung war bis Ende 2020 befristet gewesen.

+++ Zahl der Neuinfektionen steigt erneut an +++

14:45 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich am Donnerstag erneut erhöht. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt meldete 1.047 neue Fälle, am Mittwoch waren es noch 921, am Dienstag noch 795 gewesen. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 47.108. Aktuell als infiziert gelten 17.199 Menschen. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, stieg im Vergleich zum Mittwoch um 16 auf jetzt 608. Als genesen gelten 29.301 Menschen.

962 neue Coronafälle am Mittwoch, 23 weitere Todesfälle

+++ Biontech baut Standorte in Mainz aus +++

11:45 Uhr

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech erhöht die Zahl seiner Standorte in der Landeshauptstadt Mainz. Nach SWR-Informationen plant das Unternehmen, das einen Impfstoff gegen das Corona-Virus herstellt, einen Neubau in Mainz-Weisenau. Außerdem soll Biontech eine Halle im Stadtteil Hechtsheim gekauft haben.

+++ Keine Coronafälle in den Gefängnissen der Vorderpfalz+++

7:15 Uhr

In den Gefängnissen in der Vorderpfalz gibt es bisher keine Corona-Infektionen. Inhaftierte in der JVA Frankenthal dürfen den Angaben zufolge seit Mitte März keinen Besuch mehr empfangen. Seit achteinhalb Monate laufe der Kontakt ausschließlich über Videotelefonate. In der Jugendstrafanstalt Schifferstadt können Gefangene zwar seit Mai wieder Besuch empfangen. Nach Angaben des Gefängnisleiters jedoch nur getrennt durch eine Plexiglasscheibe.

+++ Mainzer OB Ebling für Lockerungen bei höherem Inzidenzwert ++++

7:00 Uhr

Lockerungen der Corona-Beschränkungen müssen nach Auffassung des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling (SPD) auch bei einer Inzidenz von mehr als 50 möglich sein. 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen seien deutlich zu hoch, da komme kein Gesundheitsamt mehr nach, sagte Ebling. Aber einen Inzidenzwert von 50 zu erreichen, sei im Dezember und auf absehbare Zeit unrealistisch. Die Gesundheitsämter seien verstärkt worden und durch einen Digitalisierungsschub sei die Nachverfolgung der Infektionen auch leichter geworden, begründete Ebling seinen Vorstoß.

Mittwoch (2. Dezember)

+++ Dreyer begrüßt Verlängerung des Teil-Lockdowns +++

21:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) hat die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar begrüßt. "Die Zahlen der Neuerkrankungen entwickeln sich leider nicht ausreichend positiv", teilte sie nach den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel (CDU) mit. Daher sei die Verlängerung des Teil-Lockdowns eine richtige Entscheidung. "Es ist auch das klare Signal: Auch Weihnachten und der Jahreswechsel verlangen Zurückhaltung. Die Verlängerung gibt allen Beteiligten jetzt schon die notwendige Planungssicherheit", erklärte Dreyer.

+++ Teil-Lockdown bis Mitte Januar verlängert +++

20:45 Uhr

Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder heute bei ihren Beratungen beschlossen, wie die Kanzlerin im Anschluss mitteilte. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagte Merkel.

+++ Klinikum in Ludwigshafen lässt Masken überprüfen +++

18:30 Uhr

Das Klinikum der Stadt Ludwigshafen hat angekündigt, alle im Krankenhaus eingesetzten Corona-Schutzmasken überprüfen zu lassen. Hintergrund ist ein Bericht des SWR. Demnach waren bestimmte im Klinikum verwendete Masken aus China fehlerhaft. Das Klinikum zog die betroffenen Masken vorsorglich aus dem Verkehr. Für den Fall, dass sich die Vorwürfe bestätigen, hat das Klinikum juristische Schritte gegen Lieferanten und Hersteller angekündigt.

+++ Tierheim schränkt Besuche ein +++

18:00 Uhr

Das Tierheim in Bad Kreuznach ist bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Als Grund nennt das Tierheim auf seiner Internetseite, dass es die Mitarbeiter vor möglichen Corona-Infektionen schützen wolle. Termine seien deshalb vorerst nur für Besucher möglich, die ein bestimmtes Tier adoptieren wollen. Alle Fragen seien vorab telefonisch zu klären.

+++ DRK bereitet sich auf Einsatz in Corona-Impfzentren vor +++

17:45 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz bereitet sich auf einen Einsatz in Corona-Impfzentren und mobilen Impfteams vor. Derzeit würden medizinisches Fachpersonal, Verwaltungskräfte und eine Teamleitung für Impfteams gesucht, erklärte eine Sprecherin. Die Abstimmungen, inwieweit auch ehrenamtliche Helfer beteiligt würden, liefen noch. Zu den Corona-Teststationen, die im Sommer aufgebaut wurden, zog das DRK eine positive Bilanz. Viele ehrenamtliche Helfer hätten zur Verfügung gestanden, außerdem sei die Arbeit digitaler geworden.

+++ 921 Neuinfektionen, weitere 20 Tote +++

15:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich am Mittwoch wieder erhöht. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt meldete 921 neue Fälle, am Dienstag waren es noch 795 gewesen. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 46.061. Aktuell als infiziert gelten 16.834 Menschen. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, stieg im Vergleich zum Dienstag um 20 auf jetzt 592. Als genesen gelten 28.635 Menschen.

+++ Impfzentren sollen ab 15. Dezember bereit sein +++

14:15 Uhr

Für die Corona-Schutzimpfungen werden in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren 36 sogenannte Impfstraßen in 30 Gebäuden aufgebaut. "Ziel ist es, dass am 15. Dezember die Impfzentren stehen und geimpft werden kann", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Demonstration einer Probeimpfstraße in Mainz. Sie sei zuversichtlich, dass sich genügend Ärzte, Apotheker und medizinisches Personal für die Impfungen finden werden. Zunächst könnten 200 Menschen pro Impfstraße am Tag geimpft werden, also 7.200 im ganzen Bundesland. Wenn es genügend Impfstoff gebe, ließen sich die Möglichkeiten schnell deutlich ausbauen.

+++ Wechselunterricht an IGS Mainz-Hechtsheim +++

13:30 Uhr

Als erste Schule in Mainz unterrichtet die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Hechtsheim seit heute im Wechselunterricht. Das hat die zuständige Aufsichtsbehörde ADD bestätigt. Nach SWR-Informationen werden seit heute die achten bis zehnten Klassen geteilt und tageweise abwechselnd in der Schule oder online zuhause unterrichtet. Nächste Woche sollen die höheren Klassen folgen. Die Landesregierung hatte Schulen in Städten mit hohen Corona-Infektionszahlen diese Möglichkeit gegeben, um das Infektionsrisiko zu senken.

+++ Tierpark Rheinböllen kritisiert Schließung +++

13:00 Uhr

Der Tierpark Rheinböllen im Hunsrück kritisiert, dass der Park auch im Dezember nicht öffnen darf. Dies sei nicht nur wegen der fehlenden Einnahmen problematisch, sagte der Leiter. Auch der Arbeitsaufwand sei gestiegen, etwa um die Tiere zu füttern. Normalerweise würden Besucher dabei helfen. Nun bleibe die Versorgung komplett am Personal hängen. Um Einbußen etwas abzufangen, werden in Rheinböllen ab dem zweiten Adventswochenende Weihnachtsbäume verkauft.

+++ Entlassungen bei Schneider Optische Werke in Bad Kreuznach +++

12:30 Uhr

Die Corona-Krise hat auch dem Unternehmen Schneider Optische Werke in Bad Kreuznach zu schaffen gemacht. Von den 350 Beschäftigten am Standort müssen Ende des Jahres 40 Mitarbeiter gehen. Grund für den Stellenabbau sei die angespannte finanzielle Situation des Unternehmens.

+++ Biontech-Impfstoff erhält Zulassung in Großbritannien +++

08:30 Uhr

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die EU und die USA. In den USA hatten Biontech und Pfizer eine Notdallzulassung beantragt, in der EU geht es um eine bedingte Zulassung. Dabei werden WIrksamkeit und Nebenwirkungen gründlicher geprüft.

+++ Impfzentrum kommt nach Mainz-Gonsenheim +++

07:30 Uhr

Eine frühere Fachhochschule im Stadtteil Gonsenheim wird in Mainz als Corona-Impfzentrum dienen. Ab Mitte Dezember soll dort geimpft werden können. 200 Menschen pro Tag können dann laut Stadt geimpft werden, immer montags bis samstags. Erst, wenn genügend Impfstoff verfügbar sei, können nach Angaben des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling (SPD) bis zu 1.000 Menschen pro Tag geimpft werden. Man rechne damit, zunächst einen Impfstoff der Firma Biontech verabreichen zu können. Er könne in den Räumen der FH gekühlt zwischengelagert werden.

+++ Kein Weihnachtscirkus in Ludwigshafen und Landau

06:45 Uhr

In Ludwigshafen und Landau wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtscircus geben. Der Ludwigshafener Weihnachtscircus hatte ein Hygienekonzept erarbeitet und wollte statt 900 Besuchern nur 280 ins Zirkuszelt lassen. Nachdem Bund und Länder aber am Mittwoch vor einer Woche beschlossen hätten, die Kontaktbeschränkungen weiter zu verschärfen, sei schnell klar gewesen, dass der Weihnachtscircus zum ersten Mal in 18 Jahren werde ausfallen müssen, so ein Sprecher. Der Direktor des Landauer Weihnachtscircus übt derweil scharfe Kritik am Kurs der Bundesregierung: „Hätte sie das nicht früher kommunizieren können?“ Er habe ja Verständnis für die Corona-Maßnahmen, aber vor kurzem hätte es doch noch geheißen, es gäbe keine weiteren Einschränkungen. Er habe daraufhin noch einmal Plakate gedruckt. Die seien nun Altpapier im Wert von 12.000 Euro.

Dienstag (1. Dezember)

+++ Ab Mittwoch Wechselunterricht in Speyer +++

18:15 Uhr

In Speyer werden ältere Schüler bis zu den Weihnachtsferien nur noch in halber Klassenstärke unterrichtet. Der Wechselunterricht werde am Mittwoch beginnen, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Auch in Mainz laufen den Angaben zufolge Vorbereitungen für eine Teilung der Klassen. Beide Städte liegen über dem kritischen Wert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche.

+++ Frankfurter Flughafen verzichtet auf Landebahn +++

15:45 Uhr

Der Frankfurter Flughafen setzt wegen des geringen Flugverkehrs in der Coronakrise erneut die Landebahn Nordwest außer Betrieb. Der Betreiber Fraport teilte mit, die Bahn werde ab dem 14. Dezember vorübergehend nicht benötigt und könne wie bereits im Frühjahr als Abstellfläche für stillgelegte Flugzeuge genutzt werden. Die übrigen drei Frankfurter Bahnen blieben aber trotz des schwachen Flugverkehrs in Betrieb.

+++ 795 neue Infektionen, 26 Tote +++

15:00 Uhr

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat heute 795 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Vor einer Woche waren es 693. Damit steigt die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 45.140. Etwa 16.430 Menschen gelten aktuell als infiziert. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, stieg im Vergleich zum Montag um 26 auf jetzt 572. Auf Intensivstationen behandelt werden in Rheinland-Pfalz derzeit 188 Patienten, davon müssen mehr als 100 beatmet werden.

+++ Impfzentrum in ehemaliger Fachhochschule Gonsenheim +++

14:15 Uhr

Die Stadt Mainz hat den Standort für das künftige Impfzentrum vorgestellt. Ab Mitte Dezember können in der ehemaligen Fachhochschule Gonsenheim 200 Menschen pro Tag geimpft werden, immer montags bis samstags. Erst, wenn genügend Impfstoff verfügbar sei, können nach Angaben des Mainzer Oberbürgermeisters Ebling bis zu 1.000 Menschen pro Tag geimpft werden. Man rechne damit, zunächst den Impfstoff der Firma Biontech zu verabreichen. Er könne in den Räumen der FH gekühlt zwischengelagert werden. Zunächst würden zehn Räume vorbereitet, so Ebling. Der Standort der alten Fachhochschule sei auch deshalb ausgewählt worden, weil die barrierefreien Räume schnell nutzbar gemacht werden könnten und das Gelände umzäunt sei.

+++ Weniger Erstsemester auch als Folge der Corona-Krise +++

13:15 Uhr

Im Wintersemester 2020/21 haben sich so wenig Studienanfänger an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz eingeschrieben wie seit dem Wintersemester 2008/09 nicht. Das Statistische Landesamt in Bad Ems geht auch von Effekten durch die Corona-Krise aus. Rund 15.600 junge Menschen schrieben sich erstmalig an einer der 22 rheinland-pfälzischen Hochschulen ein. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Studienanfängerzahl um 3,9 Prozent. Insbesondere die großen Landesuniversitäten verzeichneten einen Rückgang. Gegenüber dem Vorjahr sank auch der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer unter den Neueingeschriebenen - von 21 auf 18 Prozent. Auch hier sei eine Ursache in den Folgen der Pandemie zu sehen.

+++ Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff +++

11:00 Uhr

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer mit. Die EMA bestätigte den Eingang des Antrags. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der EMA einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

+++ Mehr Menschen mit schwerer Behinderung arbeitslos +++

9:45 Uhr

Menschen mit schwerer Behinderung in Rheinland-Pfalz haben in der Corona-Pandemie zunehmend mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wie aus Zahlen der Organisation Aktion Mensch hervorgeht, waren im Oktober 12,4 Prozent mehr Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos als noch im Oktober 2019. Insgesamt hatten im Oktober 2020 demnach 6.948 Menschen mit schwerer Behinderung in Rheinland-Pfalz keinen Arbeitsplatz, wie die Aktion Mensch mitteilte. Der Anstieg im Land lag aber noch unter dem Bundesschnitt von etwa 13 Prozent. Die Corona-Pandemie werfe die Inklusion auf dem deutschen Arbeitsmarkt um etwa vier Jahre zurück, teilte die Organisation in Bonn mit. Zuvor habe es seit 2013 eine fast durchweg positive Entwicklung gegeben.

+++ Neue Corona-Regeln seit Mitternacht in Kraft +++

8:45 Uhr

Was geht noch? Was ist weiter verboten? Einen Überblick über die Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz zu behalten, ist nicht leicht. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Regelungen, sie seit heute gelten.

+++ Klinikdirektor: Wir brauchen einen harten Lockdown +++

8:30 Uhr

Die Corona-Pandemie bringt das Klinikum Ludwigshafen ans Limit. Laut Ärztlichem Direktor des Klinikums ist die Situation mit über 100 Corona-Patienten dramatisch. Er fordert einen zweiten Lockdown.

Montag (30. November)

+++ Bund fördert Maskenproduktion in Neuwied +++

22:00 Uhr

Ohne Atemschutzmaske geht während der Corona-Pandemie nur wenig. Jetzt werden sie auch bei der Neuwieder Firma Skylotec hergestellt - mit Millionen-Förderung vom Staat.

+++ Regionalliga Südwest spielt wieder +++

21:00 Uhr

Die Regionalliga Südwest will nach ihrer Corona-Zwangspause den Spielbetrieb am 11. Dezember wieder aufnehmen. Nach dem Verbot für Amateursport in Rheinland-Pfalz und vier davon betroffenen Vereinen hatte die Liga am 4. November den Betrieb eingestellt. Da das Amateursport-Verbot in Rheinland-Pfalz laut Corona-Verordnung nur noch bis zum 30. November anhalten soll, wäre eine Fortsetzung des Spielbetriebs im Dezember möglich. Vor jeder Partie sollen bei Spielern und Betreuern aller Vereine Schnelltests durchgeführt werden.

+++ Meurer gegen Abschottung in Pflegeheimen +++

20:00 Uhr

Bernd Meurer, der Landesvorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, warnt, dass sich die Situation in den Pflegeheimen zunehmend verschlechtert. Auch wenn man Bewohner nicht abschotten wolle, müsse man über moderate Besuchseinschränkung reden - zumal Fachkräfte immer knapper werden.

+++ Mehr Schutz für Alten- und Pflegeheime +++

18:45 Uhr

Ab morgen gelten wieder schärfere Corona-Maßnahmen, auch für Alten- und Pflegeheime. Die Zahl der Besucher wird eingeschränkt, alle müssen FFP2-Masken tragen. In beinahe jeder vierten Einrichtung im Land gibt es Corona-Fälle.

+++ Neuer Standort für Impfzentrum Ludwigshafen +++

18:00 Uhr

Die Stadt Ludwigshafen hat einen neuen Standort für das geplante Impfzentrum gefunden. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mitteilte, soll es im Einkaufszentrum Walzmühle entstehen. Ursprünglich war die Friedrich-Ebert-Halle vorgesehen. Dagegen hatten sich die Eulen Ludwigshafen gewehrt, weil sie sonst ihre Heimspielstätte in der Handball-Bundesliga verloren hätten.

+++ 755 neue Corona-Fälle und 29 Tote am Montag +++

14:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind am Montag 755 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am vergangenen Montag waren es noch 966 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) um 29 auf insgesamt 546. Seit Beginn der Pandemie gibt es 44.345 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, 27.552 Menschen gelten als genesen. 16.247 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert. 2.367 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Maskenpflicht in Trierer Innenstadt laut OVG rechtens +++

13:15 Uhr

Die von der Stadt Trier angeordnete Maskenpflicht in der Innenstadt ist rechtlich nicht zu beanstanden. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem Eilverfahren. Die Stadt hatte am 30. Oktober 2020 angeordnet, in der Fußgängerzone und einigen angrenzenden Bereichen der Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dagegen hatte eine Rechtsanwältin aus Trier geklagt und beim Verwaltungsgericht Trier um einstweiligen Rechtsschutz ersucht. Das Verwaltungsgericht hatte ihrem Eilantrag stattgegeben. Das Oberverwaltungsgericht hob nach einer Beschwerde der Stadt den Beschluss des Verwaltungsgerichts nun auf und lehnte den Eilantrag ab. Die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt sei nicht unverhältnismäßig.

+++ Barmer-Umfrage zur Impfbereitschaft +++

12:30 Uhr

Mehr als die Hälfte der rheinland-pfälzischen Bevölkerung (54 Prozent) ist bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Barmer-Ersatzkasse im November hervor. Von den Befragten ohne Corona-Impfskepsis in dem Bundesland würde sich eine Mehrheit (59 Prozent) möglichst schnell impfen lassen. Für rund jeden Sechsten in Rheinland-Pfalz (17 Prozent) kommt eine Coronavirus-Impfung nicht in Frage. 19 Prozent schwanken noch und antworten mit einem "vielleicht" zu ihrer Corona-Impfbereitschaft. Die Sicherheit der Impfstoffe wird von 45 Prozent der Befragten in dem Bundesland angezweifelt. Fast genauso viele (44 Prozent) vertrauen auf deren Sicherheit. Die meisten Rheinland-Pfälzer (58 Prozent) möchten, dass zunächst medizinisches Personal die Corona-Impfung erhält. Rund ein Viertel (26 Prozent) spricht sich für eine Erstversorgung von Risikogruppen wie Ältere und chronisch Kranke aus.

+++ Steigendes Defizit der Kommunen durch Pandemie +++

11:00 Uhr

Städte, Gemeinden und Landkreise spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht nur bei Einbußen der Gewerbesteuer, sondern auch bei höheren Ausgaben. Beides zusammen führte dazu, dass das Defizit der kommunalen Kassen im ersten Halbjahr 2020 mit insgesamt 608 Millionen Euro den Fehlbetrag im Vorjahr um 56,3 Prozent übertraf, wie der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht mitteilte. Aufgrund der Belastungen der Wirtschaft stiegen die Sozialausgaben demnach im ersten Halbjahr um 3,2 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Ein coronabedingt zusätzlicher Bedarf etwa in Schulen und bei Ordnungs- und Gesundheitsämtern führte zu einer Ausweitung der Sachausgaben um 8,8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig gab es bei den Einnahmen der Kommunen aus der Gewerbesteuer einen Einbruch um 17,4 Prozent auf 852 Millionen Euro. Wegen der drastisch gesunkenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer hat das Land den Kommunen Hilfen von 250 Millionen Euro für 2020 und 2021 zugesagt.

+++ Wissing vermisst langfristige Strategie +++

10:00 Uhr

Der Generalsekretär der FDP im Bund, Volker Wissing, vermisst eine langfristigere Strategie der Bundesregierung in der Corona-Pandemie. Die derzeitigen Einschränkungen seien bis zum 20. Dezember begrenzt, im kommenden Jahr aber sollten die Schließungen offenbar bis März weitergehen, kritisierte Wissing im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Betriebe bräuchten Perspektiven. Er würde sich wünschen, dass man differenzierter vorgeht. Es gebe etwa Gastronomiebereiche, die mit einem sehr guten Hygienekonzept ausgestattet seien, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister. Eine solche Differenzierung würde auch bei den finanziellen Hilfen Kosten sparen.

+++ Fast 21.000 Corona-Verstöße in Rheinland-Pfalz +++

6:30 Uhr

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat seit Beginn der Pandemie im Frühjahr rund 20.800 Verstöße gegen Corona-Regeln erfasst. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, fast die Hälfte der Fälle seien Verstöße gegen die Maskenpflicht oder die Kontaktbeschränkungen gewesen. In 200 Fällen sei gegen die Quarantäne-Regeln verstoßen worden oder Geschäfte, wie etwa Fitnessstudios oder Restaurants, seien geöffnet gewesen. der wollen Teil-Lockdown verlängern +++

6:15 Uhr