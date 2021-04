Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 5. April.

Sonntag (5. April)

+++ 17 Mitarbeiter in Wormser Altenheim infiziert +++

19:30 Uhr

Im Wormser Altenheim Amandusstift ist etwa jeder zehnte Mitarbeiter laut einem vorläufigen Testergebnis mit dem Coronavirus infiziert. Alle rund 150 Mitarbeiter seien inzwischen getestet, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Alzey-Worms. Insgesamt 17 Mitarbeiter haben sich demnach infiziert. Sie befänden sich mit leichten Symptomen oder teilweise auch symptomfrei in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass ein verstorbener Bewohner mit dem Virus infiziert war.

+++ Mainz 05 steigt am Dienstag wieder ins Training ein +++

17:45 Uhr

Der Fußball-Bundesligist Mainz 05 wird ab Dienstag wieder in das Training einsteigen. Wie der Verein mitteilte, sind dabei Einheiten in Kleinstgruppen vorgesehen. Das Training finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nach Auflagen der Gesundheitsbehörden statt. Der Spielbetrieb der Bundesliga ist mindestens bis zum 30. April ausgesetzt. Heute endete die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) empfohlene Trainingspause. Auch andere Profiklubs im Südwesten planen die Wiederaufnahme des Trainings.

+++ Banner am Fenster statt Demo - Protest für Flüchtlinge +++

16:30 Uhr

Mit aus den Fenster gehängten Bannern werben Mainzer für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland – auch, um sie vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die Organisation Mainzer Organisation Seebrücke verbreitete im Netz Bilder von Bannern aus dem Stadtgebiet. Es habe 60 Fotos und mehrere Zuschriften von Teilnehmern gegeben. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gibt es keine Demonstrationen.

+++ Lewentz: Menschen auch bei Sonnenschein verantwortungsbewusst +++

16:15 Uhr

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Sonntagnachmittag eine erste positive Bilanz für das Wochenende zur Einhaltung der Corona-Verordnung gezogen: "Die Menschen in Rheinland-Pfalz zeigten sich sehr verantwortungsbewusst und hielten sich überwiegend an die Kontaktbeschränkungen", betonte der Minister. So waren die bekannten Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung der Polizei nur mäßig frequentiert und auch die Zahl der Verstöße gegen die Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Epidemie hielt sich demnach in Grenzen.

+++ Corona-Patient stirbt in Uniklinik Mainz +++

15:45 Uhr

An der Universitätsmedizin Mainz ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nach Informationen der Universitätsmedizin war der 76-Jährige zuvor stationär behandelt worden. Es ist der erste Corona-Tote an der Universitätsmedizin Mainz. Aktuell werden dort 23 Corona-Patienten behandelt, elf von ihnen müssen beatmet werden.

+++ Corona-Krise trifft auch den Wald - Holz-Export eingebrochen +++

14:00 Uhr

Die Corona-Krise trifft immer mehr Bereiche der Wirtschaft. So wird aus Rheinland-Pfalz derzeit so gut wie kein Holz mehr exportiert. Bereits bestehende Verträge stockten, neue seien nicht verhandelbar, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Dazu kommt: Dürre, Hitze, Stürme und vor allem Schädlinge haben den Wäldern in den vergangenen Jahren extrem zugesetzt. So mussten im vergangenen Jahr wegen des massiven Borkenkäferbefalls 3,05 Millionen Festmeter Fichtenholz notgeerntet werden. Das entspricht rund 3,5 Millionen Bäumen. Derzeit werde das nach den Stürmen herumliegende Holz weggebracht, um dem Borkenkäfer seine Nahrung zu entziehen, berichtete der Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz.

+++ EIL: 220 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz +++

12:08 Uhr

Nach aktuellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums weisen 3.847 Menschen im Land eine bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus auf. Damit ist die Zahl um 220 Fälle (+6,1 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Mainz (+27 Fälle) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (+21 Fälle) aus. Die Zahl der Todesfälle wurde gegenüber dem Vortag um eins nach unten korrigiert auf nunmehr 32. Ein damals noch mitgezählter Toter sei nachträglich negativ auf das Coronavirus getestet worden, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Was für ein Virus ist Sars-CoV-2? Der wahrscheinlich im November oder Dezember auf einem Wildtiermarkt in Wuhan in China auf den Menschen übergesprungene Erreger Sars-2-CoV zählt zu den Coronaviren. Sie sind wegen der zackenartigen Strukturen auf ihrer Oberfläche so benannt. Sieben Vertreter dieser Gruppe verursachen beim Menschen Atemwegserkrankungen, etwa auch Schnupfen oder Husten. Die aktuelle Covid-Erkrankung kann mitunter schwere Symptome auslösen. Schon vor einigen Jahren gab es bereits Erkrankungen durch Coronaviren. Beim ebenfalls aus China stammenden Sars-Virus (Schweres Akutes Atemwegssyndrom) wurden 2002/2003 rund 8.000 Fälle bekannt, etwa 800 Menschen starben. 2012 tauchte in Vorderasien das Mers-Virus (Middle East Respiratory Syndrome) auf. Es ist weniger ansteckend, aber aggressiver: Von rund 2.500 Infizierten bis November 2019 starben knapp 860 - etwa jeder Dritte. Der Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 ist genetisch sehr eng mit dem Sars-Erreger Sars-CoV verwandt, daher hat er auch den sehr ähnlichen Fachnamen erhalten.

Abweichungen bei Corona-Zahlen Das Robert Koch-Institut (RKI) weist auf seiner Webseite darauf hin, dass es aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug bei Corona-Fällen zu Abweichungen zwischen der RKI-Tabelle und den Angaben der Gesundheitsministerien und Landesgesundheitsämter kommen könne. Ebenfalls durch verzögerte Übermittlung der Zahlen kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben der Gesundheitsministerien und der Kommunen kommen. Dieser Artikel stützt sich auf Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums, die Infografiken basieren auf Zahlen des RKI.

Wieso wird die Anzahl der wieder genesenen Infizierten nicht angegeben? Das Robert Koch-Institut verfügt laut eigener Aussage über keine offiziellen Angaben zur genauen Anzahl der Genesenen. Denn: Die zuständigen Behörden oder behandelnden Krankenhäuser sind nicht verpflichtet, in diesem Fall eine Meldung zu machen. Sie können sich aber dazu entschließen, solche Informationen öffentlich zu machen: Das hat das bayerische Gesundheitsministerium nach der Entlassung von einigen Corona-Patienten im Februar zum Beispiel getan.

Wann gilt man wieder als gesund? Voraussetzung für eine Entlassung aus dem Krankenhaus sind unter anderem mehrere negative Tests auf das Virus Sars-CoV-2. Laut dem RKI ist eine Heilung erst frühestens zehn Tage nach der eindeutigen Diagnose gegeben. Die Patienten dürfen dann 48 Stunden lang kein Fieber gehabt haben und 24 Stunden lang keine Symptome mehr gezeigt haben. Außerdem müssen zwei Tests auf das Virus in einem Abstand von mindestens 24 Stunden negativ ausfallen. Bei diesen Tests handelt es sich um Abstriche aus dem Nasenrachenraum. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, können nach RKI-Definition Maßnahmen zur Isolierung wieder aufgehoben und Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Daraus folgt auch: Je mehr Menschen sich in häuslicher Quarantäne befinden, desto schwieriger wird es, den Überblick über die Anzahl der wieder gesunden Menschen nach diesen Kriterien zu behalten.

+++ Bauprojekte in Rheinland-Pfalz laufen trotz Corona weiter +++

11:00 Uhr

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise schreitet die Arbeit auf zahlreichen Baustellen im Land voran:

+++ Im Livestream: Mitsing-Gottesdienst mit Liedtexteinblendung +++

10:00 Uhr

Am Palmsonntag zeigt der SWR ab 10:15 Uhr den Gottesdienst der evangelischen Pfingstweide-Gemeinde in Ludwigshafen. Beteiligt ist auch die benachbarte katholische St. Albert-Gemeinde. Wegen des Coronavirus findet der Gottesdienst ohne in der Kirche versammelte Gläubige statt. Die Liedtexte sind überwiegend aus dem ökumenischen Teil des katholischen Gotteslobs und des Evangelischen Gesangbuchs und werden erstmals live eingeblendet.

+++ Ansturm von Ausflüglern befürchtet +++

8:30 Uhr

Polizei und Ordnungsämter werden auch heute die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise überwachen. Während am Samstag der große Ansturm auf die Parks und Freizeitgebiete überwiegend ausblieb, könnte es nun anders kommen. Denn das Wetter soll noch wärmer werden. Der Sonntag werde sonnig und niederschlagsfrei, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Höchsttemperatur liegen demnach zwischen 18 und 21 Grad. Wegen der Corona-Pandemie ist auch die als Ausflugsziel beliebte Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück geschlossen. Bereits am Samstag war es dort trotz strahlend blauem Himmel menschenleer. Sonst tummeln sich auf der 360 Meter langen Brücke tausende Besucher.

+++ Umsatzeinbrüche bei Verkehrsunternehmen in RP +++

7:45 Uhr

Aufgrund der neuen Corona-Regeln brechen dem öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz (ÖPNV) die Einnahmen weg. Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) schätzt den Rückgang der Fahrgastzahlen mit den Schulschließungen und dem Beginn der Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf 90 Prozent. Beim Karlsruher Verkehrsverbund (VBK), der auch für Teile der Südpfalz zuständig ist, sind schätzungsweise nur noch 25 Prozent der üblichen Fahrgäste unterwegs. Bei anderen Verkehrsverbünden sind die Rückgänge ähnlich hoch. Schon jetzt gibt es Zusammenkünfte zwischen den Kommunen, Kreisen und Anbietern des ÖPNV, zu den Folgen der Corona-Krise.