Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 31. Oktober.

Sonntag, 31. Oktober

+++ Allerheiligenmesse in Trier kommt gut bei Besuchern an +++

17:00 Uhr

Nach einem Jahr Corona-Pause dreht sich das Karussell wieder auf dem Trierer Viehmarktplatz: Mehrere hundert Besucher kamen seit dem Start am Freitag auf das Gelände, schätzte Mitveranstalter Werner Weeber am Sonntag. Noch bis zum 7. November können Geimpfte, Genesene oder Getestete die Messe besuchen.

+++ Halloween - Darauf sollten Kinder und Erwachsene achten +++

15:30 Uhr

In diesem Jahr dürfen kostümierte Kinder am Abend wieder an Haustüren klingeln, nachdem Corona dies im letzten Jahr nicht zugelassen hatte. Aber sie und auch Erwachsene sollten einige Regeln beachten. So mahnen die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz zur Einhaltung der AHA-Regeln, insbesondere da es sich um überraschende, spontane Besuche handelt. Kinder sollten nur in kleinen Gruppen zusammen losziehen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern immer einhalten. Kinder ab sechs Jahren sollten beim Sammeln einen Mund-Nasenschutz tragen. Und natürlich: Hände desinfizieren.

+++ Landesweite Inzidenz nähert sich weiterhin 100er-Marke +++

12:45 Uhr

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 97,6 pro 100.000 Einwohner gestiegen (gestern: 94,8). Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit. Seit gestern sind 292 neue Corona-Fälle gezählt worden, ein Mensch starb im Zusammenhang mit der Infektion. Die Zahl der Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - sank auf 2,8 (Vortag: 3,0). Der Anteil der belegten Intensivbetten in Rheinland-Pfalz mit Covid-19-Erkrankten stieg auf 4,28 Prozent (gestern: 4,15).

+++ Spahn fordert Bund-Länder-Treffen zu Booster-Impfungen +++

1:45 Uhr

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bei einem Bund-Länder-Treffen darüber diskutieren, wie mehr Menschen zu einer Auffrischungsimpfung bewegt werden könnten. "Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen", sagte er der "Bild am Sonntag". Aktuell reiche das Booster-Tempo in Deutschlands Praxen aber nicht. Eine Auffrischungsimpfung - die sogenannte Booster-Impfung - gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten.

+++ Sonder-Impfaktion in Frankenthal +++

1:15 Uhr

In Frankenthal findet heute eine Sonder-Impfaktion für alle ab 12 Jahren statt. Geimpft wird im Kinder- und Jugendbüro der Zuckerfabrik. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen 200 Dosen Impfstoff von BioNTech und Pfizer bereit. Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Impfwillige müssen ihren Ausweis und den Impfpass mitbringen. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden.