Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum Ende des Jahres 2020.

Donnerstag (31. Dezember)

+++ Biontech und Pfizer erhalten erste Notfallzulassung der WHO +++

22:00 Uhr

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält als erster eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das teilt die WHO in einem Tweet mit.

+++ Silvesterabend laut Polizei bisher ruhig +++

19:45 Uhr

Der Silvesterabend mit Corona-Beschränkungen ist in Rheinland-Pfalz ruhig angelaufen. "Bis jetzt hatten wir keine größeren Einsätze", sagte ein Polizeisprecher in Mainz. "Alles ruhig" hieß es auch aus den anderen Präsidien. Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen im Land an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden.

+++ Silvestergottesdienste in Zeichen von Corona +++

18:00 Uhr

Die Kirchen in Rheinland-Pfalz haben in ihren Silvesterpredigten ihren Schwerpunkt auf die Corona-Pandemie gelegt. Die Kirchenväter dankten den Menschen für ihren Einsatz und für ihr Durchhaltevermögen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Bätzing ermutigte die Menschen, aus der Krise zu lernen.

+++ Corona-Impfungen auch über den Jahreswechsel +++

13:00 Uhr

Die Impfungen laufen auch über den Jahreswechsel weiter. "Wir werden keine Zeit verlieren und in den nächsten Tagen trotz Feiertagen und Jahreswechsel möglichst viele Personen impfen", sagte der Ärztliche Direktor des Westpfalz-Klinikums, Christian Mönch, beim heutigen Auftakt der Impfungen für das Klinikpersonal in Kaiserslautern. In Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch die Impfung von medizinischem Personal in den großen koordinierenden Krankenhäusern angelaufen. Später sollten weitere Krankenhäuser dazukommen, die besonders mit der Behandlung von Covid-19-Patienten belastet seien, hieß es. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die große Bedeutung von Corona-Schutzimpfungen von Pflegern und Ärzten in den Kliniken des Landes betont. "Das Personal in den Krankenhäusern leistet seit Monaten Außergewöhnliches", sagte sie beim Auftakt der Impfungen im Westpfalz-Klinikum.

+++ Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig +++

12:45 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Landesuntersuchungsamt meldete heute 769 neue Fälle, gestern waren es 1.300. Zudem sind 13 neue Todesfälle bekannt geworden. Insgesamt sind bislang 1.441 Personen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 19.285 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 52.068 Menschen gelten als genesen. Derzeit liegen 225 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen, 113 von ihnen werden beatmet. Im Land sind noch 308 Intensivbetten verfügbar, das entspricht knapp 26 Prozent aller Intensivbetten.

+++ Corona-Impfungen auch auf Airbase +++

11:00 Uhr

In den kommenden Tagen sollen auch auf dem amerikanischen Militärflughafen in Ramstein Corona-Impfungen beginnen. Nach Angaben des Militärs sind die ersten Lieferungen des Impfstoffes gestern dort eingetroffen. Im ersten Schritt sollen unter anderem Ersthelfer und medizinisches Personal geimpft werden. Auch beim US-Militär ist die Impfung freiwillig. Das Militär empfiehlt den Soldaten und zivilen Angestellten aber, dass sie sich impfen lassen.

+++ Verstärkte Kontrollen in der Silvesternacht +++

8:15 Uhr

Die Städte und Kreise in der Vorder- und Südpfalz haben sich auf verstärkte Kontrollen in der Silvesternacht vorbereitet. Sie wollen verhindern, dass sich das Corona-Virus noch weiter ausbreitet. In Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis bleibt die Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr auch in der Silvesternacht bestehen. Feuerwerk ist auf öffentlichen Plätzen und Straßen verboten. Laut einer gemeinsamen Pressemeldung zeigen Ordnungsämter und Polizei verstärkt Präsenz, damit die Regeln eingehalten werden. Trotz geringerem Infektionsgeschehen will auch der Kreis Südliche Weinstraße und die Landau die Kontrollen in der Silvesternacht erhöhen. Zwar gilt hier keine nächtliche Ausgangsperre, aber ein Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen. Feuerwerk darf nur auf privaten Grundstücken abgeschossen werden. Jedoch bitten Kreis und Stadt ganz darauf zu verzichten.