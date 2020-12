Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 30. August.

Sonntag (30. August)

+++ Alle Tests von Afa-Bewohnern ausgewertet +++

17:00 Uhr

Nach Auswertung aller Bewohner-Tests bleibt es bei 54 Corona-Fällen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg. Allen positiv Getesteten in der Aufnahmeeinrichtung gehe es "den Umständen entsprechend gut", berichteten die Gesundheitsbehörden.

+++ 45 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

11:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag um 45 auf 9.045 gestiegen. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt (Stand 10:10 Uhr). 1.054 Menschen im Land sind demnach akut mit dem Erreger infiziert. Am Vortag waren es noch 1.071. Die Zahl der Genesenen stieg leicht auf 7.748 Personen (+62). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Ministerium nicht. Seit nunmehr acht Tagen liegt die Zahl bei 243. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Sonntag mit 39 Fällen auf 100.000 Einwohner Kreis Trier-Saarburg verzeichnet.

+++ Laschet für gemeinsame Fastnachtsregelung mit Rheinland-Pfalz +++

10:15 Uhr

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Fastnacht im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Nachbarland Rheinland-Pfalz zu regeln. Die Lösung müsse zudem von den Vereinen mitgetragen werden, sagte er der "Bild am Sonntag". Dann würden die Menschen verstehen, "dass wir mit dem Virus nicht so Karneval feiern können wie es üblich war". Fastnacht mit vielen Menschen auf engem Raum und Alkohol sei derzeit schwer vorstellbar.

Samstag (29. August)

+++ 54 Corona-Infizierte in AfA Hermeskeil +++

19:30 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen in der AfA Hermeskeil ist auf 54 gestiegen. Das hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitgeteilt. Etwa 90 Prozent der Proben seien inzwischen ausgewertet worden.

+++ 80 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:15 Uhr

Am Samstag wurden 80 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf 9.000, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand Samstag, 11:49 Uhr). Aktuell sind 1.071 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 243, die Zahl der Genesenen steigt leicht auf 7.686 (+53). Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Samstag mit 31 Fällen auf 100.000 Einwohner in der Stadt Ludwigshafen gezählt. Danach folgt der Kreis Trier-Saarburg mit 22 Fällen sowie die Stadt Kaiserslautern und die Kreise Germersheim und Ahrweiler mit jeweils 18 Fällen pro 100.000 Einwohner

+++ 53 Corona-Infizierte in AfA Hermeskeil +++

11:30 Uhr

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich inzwischen mindestens 53 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Morgen mitgeteilt. Von rund 170 der 519 Bewohner der AfA liegt demnach bislang das Testergebnis vor.

+++ Westpfalz-Klinikum verschärft Besuchsregeln +++

8:15 Uhr

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern verschärft aufgrund der erhöhten Corona-Infektionszahlen in der Westpfalz die Besuchsregeln. Ab Montag wird nach Angaben der Klinik verstärkt kontrolliert, ob sich die Besucher auf dem Krankenhausgelände an die geltenden Hygieneregeln halten. Derzeit befinden sich zwei Corona-Patienten auf der Isolationsstation der Klinik. Darüber hinaus seien mittlerweile fünf Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums positiv auf das Virus getestet worden. Sie befänden sich, ebenso wie ihre Kontaktpersonen, in Quarantäne.

+++ Fastnachter sehen verlängertes Großveranstaltungsverbot gelassen +++

6:30 Uhr

Der Mainzer Carneval Verein (MCV) und die Mainzer Fastnachtsgesellschaft haben gelassen auf das verlängerte Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres reagiert. Schon seit längerem sei klar, dass Umzüge oder die Straßenfastnacht wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein werden. Der MCV wolle die Fahne der Fastnacht trotzdem hochhalten, ohne jemanden zu gefährden, sagte Präsident Reinhard Urban. Alternativprogramme mit 50 oder 100 Teilnehmern würden beim MCV bereits diskutiert. Konkretere Pläne kündigte er für Mitte Oktober an.

Freitag (28. August)

+++ Mittlerweile 28 Infizierte in AfA Hermeskeil +++

22:15 Uhr

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich inzwischen mindestens 28 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Freitagabend mit. Den Betroffenen gehe es soweit gut.

+++ Dehoga: Corona-Kontaktdaten per App angeben +++

21:15 Uhr

Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat eine App für die Erfassung von Kontaktdaten der Gäste vorgestellt. Damit sollen die Gastronomen entlastet werden. Die App soll am 1. September an den Start gehen.

+++ Noch Hoffnung für Weihnachtsmarkt in Trier +++

18:00 Uhr

Der Trierer Weihnachtsmarkt könnte nach Angaben des Veranstalters trotz der Corona-Pandemie dieses Jahr stattfinden. Die Entscheidungsträger seien sich darüber einig gewesen, das zu versuchen. Zuerst müsse ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Ausschlaggebend für die Umsetzung seien neue Vorschriften, die in den nächsten Tagen vom Land erwartet würden.

+++ In diesem Jahr kein Lukasmarkt in Mayen +++

16:30 Uhr

Der Lukasmarkt in Mayen wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat der Mayener Stadtrat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen. Die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen und die weiterhin geltenden Hygienerichtlinien ließen nichts anderes als eine Absage zu, sagte Oberbürgermeister Wolfgang Treis (Grüne). Viele weitere Weinfeste, Festivals und Messen drohen auszufallen:

+++ Fünf weitere Corona-Fälle in Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung +++

15:15 Uhr

Die Zahl der Corona-Fälle in der unter Quarantäne stehenden Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) hat sich auf acht erhöht. Bei der Auswertung der Tests von direkten Kontaktpersonen seien seit dem Vortrag fünf weitere Infektionen hinzugekommen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier mit. Den Betroffenen gehe es soweit gut. Die AfA mit 519 Bewohnern steht wegen der Corona-Infektionen seit Mittwochnachmittag unter Quarantäne.

+++ Kinder angehustet - Gesuchter Mann stellt sich der Polizei +++

14:30 Uhr

Der Mann, der in der vergangenen Woche in Trier mehrere Erzieherinnen und Kleinkinder angehustet haben soll, hat sich bei der Polizei gemeldet. Der 69-Jährige habe den Vorfall eingeräumt und sich zur Sache geäußert, teilte die Polizei mit.

+++ Kinderärzte wollen Maskenpflicht für Lehrer +++

13:15 Uhr

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat sich für eine Maskenpflicht für Lehrer auch im Klassenzimmer ausgesprochen. Er halte eine solche Maskenpflicht für das Lehrpersonal "durchaus für sinnvoll", sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach der "Welt". Der empfohlene Sicherheitsabstand sei in beengten Klassenräumen oft nicht möglich. "Wenn Sie im Frontalunterricht vor der Klasse stehen, haben Sie aber eine ähnliche Situation wie im Chor. Da können Lehrer zu Superspreadern werden", argumentierte Fischbach. Er bezeichnete es zugleich als auffällig, "dass es bei den letzten Ausbrüchen an Schulen immer Lehrer waren, die das Virus von außen hereingetragen hatten".

+++ 69 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag 69 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf 8.920, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand Freitag, 10.25 Uhr). Aktuell sind 1.044 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 243. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Freitag mit 26 Fällen auf 100.000 Einwohner in der Stadt Ludwigshafen gezählt. Danach folgen der südpfälzische Kreis Germersheim mit 24 und die Stadt Kaiserslautern mit 19 Fällen.

+++ Bus-Börse am Start - CDU fordert sicheren Schulbusverkehr +++

10:15 Uhr

Zur Abhilfe gegen überfüllte Schulbusse in Rheinland-Pfalz kann die vom Land angekündigte Bus-Börse an den Start gehen. Das Verkehrsministerium habe die entsprechende Förderrichtlinie erlassen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die für den Schülertransport zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte könnten Verträge mit örtlichen Unternehmen abschließen. Sie könnten aber auch über die Börse nach freien Kapazitäten suchen. Unter dem Motto "Schüler sind keine Sardinen" startete die oppositionelle CDU derweil eine Plakataktion für sicheren Schulbusverkehr. Die Landesregierung müsse die Landkreise beim Schülerverkehr unterstützen, hieß es. In den vielerorts übervollen Bussen könnten die Kinder die geltenden Hygienemaßnahmen nicht einhalten und seien so nicht ausreichend geschützt.

+++ Stellenabbau bei Schneider Bad Kreuznach +++

08:30 Uhr

Das Unternehmen Schneider Optische Werke wird an seinem Standort in Bad Kreuznach Stellen abbauen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens bestätigt, wollte aber noch keine Zahlen nennen. Er sagte, der Stellenabbau sei wegen der schlechten Auftragslage durch die Corona-Pandemie notwendig. Geschäftsleitung und Betriebsrat führten aktuell Gespräche, wie am Standort Bad Kreuznach bis Ende September Arbeitsplätze fair und sozialverträglich abgebaut werden könnten. Schon vor der Corona-Krise war bei dem Optikspezialisten ein Teil der Belegschaft in Kurzarbeit.

+++ Rechnungshof kritisiert Nachtragshaushalt +++

6:45 Uhr

Der rheinland-pfälzische Rechnungshof hat den Entwurf der Landesregierung zum Nachtragshaushalt kritisiert. Der sieht eine Rekordneuverschuldung von fast 3,5 Milliarden Euro vor. Der Präsident des Rechnungshofes, Jörg Berres, sagte dem SWR, anstatt so hohe Schulden zu machen, wäre es sinnvoller, wenn das Land einen Teil der Rücklagen nutzen würde. Der Nachtragshaushalt soll im kommenden Monat verabschiedet werden. Mit einem Großteil der Summe sollen wegbrechende Steuereinnahmen aufgefangen werden. Außerdem soll ein sogenanntes Sondervermögen geschaffen werden. In diese Art Nebenhaushalt soll mehr als eine Milliarde Euro fließen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen.

Donnerstag (27. August)

+++ Enttäuschung bei Veranstaltern +++

20:00 Uhr

Nach den Beratungen der Bund-Länder-Runde steht fest, dass Großveranstaltungen vorerst weiter verboten bleiben. Bei Vertretern der Event-Branche stößt das auf Unverständnis. Das einheitliche Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht findet dagegen viele Fürsprecher.

+++ Bund-Länder-Beratungen: Großveranstaltungen weiter verboten +++

18:00 Uhr

Erstmals nach der Sommerpause haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs zu Beratungen zusammengeschaltet. Über die Ergebnisse informierte danach auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Rahmen einer Pressekonferenz. Unter anderem sollen Großveranstaltungen bis Jahresende verboten bleiben und es wurde eine einheitliche Bußgeldpflicht für Maskenverweigerer verabredet, bei der nur Sachsen-Anhalt nicht mitmacht.

+++ Corona-Tests am Trierer Gymnasium negativ +++

17:00 Uhr

Die Corona-Tests am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier sind negativ. Das hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitgeteilt. Für alle getesteten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte liege inzwischen ein negatives Testergebnis vor. Vergangene Woche war ein Schüler des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums positiv getestet worden - und einer der Grundschule am Dom. Ihre Klassen und weitere Kontaktpersonen mussten daraufhin in Quarantäne und sich testen lassen. Auch die Tests an der Grundschule am Dom fielen negativ aus.

+++ Bisher nur negative Testergebnisse an Mainzer Gymnasium +++

16:00 Uhr

Die ersten Corona-Testergebnisse der Zwölftklässler des Gymnasiums Mainz-Oberstadt liegen vor. Laut Schulleitung hat bereits ein großer Teil der getesteten Personen das Ergebnis. Diese seien alle negativ. Trotzdem gelte für alle Schüler nach wie vor die Quarantänepflicht bis zum 3. September. Am Mittwoch war die komplette Stufe getestet worden, da eine Schülerin mit Corona infiziert ist.

+++ Flüchtlingsunterkunft Hermeskeil komplett unter Quarantäne +++

14:30 Uhr

Nach zwei weiteren Corona-Fällen ist die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg komplett unter Quarantäne gestellt worden. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit. Für die derzeit dort untergebrachten 519 Bewohner gelte ein generelles Ausgehverbot.

+++ Außenhandel im Corona-Halbjahr stark geschrumpft +++

13:30 Uhr

Der Außenhandel in Rheinland-Pfalz ist wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr stark geschrumpft. Die Exporte lagen um 13 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Importe sanken um 15 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Im April und Mai hatte der Rückgang sogar rund 25 Prozent betragen. Die Exporte beliefen sich im Halbjahr auf etwa 24 Milliarden Euro, die Importe auf 17,4 Milliarden Euro.

+++ Coronavirus-Fälle an Schulen in Pirmasens +++

13:00 Uhr

In zwei Schulen in Pirmasens gibt es bestätigte Coronavirus-Fälle. Nach Angaben der Stadt sind drei Geschwister infiziert.Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, seien ihre Mitschüler sofort nach Hause geschickt worden - insgesamt 76 Schülerinnen und Schüler. Auch 20 Lehrkräfte seien gebeten worden, vorerst daheim zu bleiben.

+++ 49 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet +++

10:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es seit Beginn der Pandemie 8.851 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus - das sind laut Gesundheitsministerium 49 mehr als am Mittwoch. 1.019 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.016). 243 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Hier gab es keine Veränderung. 7.589 Menschen gelten als genesen (Vortag: 7.543). Die meisten neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen werden weiterhin im Kreis Germersheim gezählt (26).

+++ 50 Euro Bußgeld, 25 Partygäste, keine Events bis Jahresende? +++

10:00 Uhr

Bundesweit einheitlich 50 Euro Bußgeld, maximal 25 Menschen auf privaten Feiern, bis zum Jahresende keine Großveranstaltungen wie Konzerte, Volksfeste oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern -diese Regelungen will die Bundesregierung beim heutigen Treffen mit den Regierungschefs der Bundesländer durchsetzen. Das geht aus einer Beschlussvorlage von Kanzlerin Merkel hervor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert am Nachmittag in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Runde - wir übertragen die PK hier im Livestream.

+++ Dreyer fordert einheitliche Strafen bei Corona-Verstößen +++

07:00 Uhr

Vor der Videokonferenz der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gefordert, dass die Bundesländer sich auf einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Schutzregeln einigen. Der "Rheinischen Post" sagte Dreyer, das sorge für mehr Klarheit in der Bevölkerung und damit auch für mehr Verständnis und Akzeptanz. Einheitliche Bußgelder seien vor allem dann angesagt, wenn es länderübergreifend vergleichbare Regeln gebe.

+++ Landtag debattiert über Nachtragsetat

6.30 Uhr

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert am zweiten Sitzungstag nach der Sommerpause über den Nachtragshaushalt in der Corona-Krise. Das Land will 2020 so hohe Kredite aufnehmen wie nie zuvor in seiner Geschichte: geplant ist eine Nettokreditaufnahme von 3,5 Milliarden Euro. Die Mittel sollen in einem Sondervermögen angelegt werden - dieses Vorgehen ist aber umstritten.

Mittwoch (26. August)

+++ Corona-Regeln für Pflegeeinrichtungen verlängert +++

18:00 Uhr

Die Corona-Regeln für Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz gelten bis Ende Oktober weiter. Neue Bewohner müssen in der Regel sieben Tage einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie das eigene Zimmer verlassen. Am Tag der Neuaufnahme und am siebten Tag werden sie auf das Coronavirus getestet. Die Bewohner dürfen täglich von zwei Angehörigen oder ihnen nahe stehenden Menschen ohne zeitliche Begrenzung zusammen besucht werden. Café- oder Restaurantbesuche, der Einkauf allein oder zusammen mit Angehörigen sind auch möglich. Voraussetzung ist die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.

+++ ISB: Corona-Hilfsgelder teilweise zurückgezahlt +++

14:00 Uhr

Teilweise sind in Rheinland-Pfalz die Soforthilfen des Bundes wieder zurückgezahlt worden. Der für die Umsetzung des Hilfsprogramms zuständige Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zufolge hätten nicht alle Betriebe sie vollständig in Anspruch genommen - teilweise, weil sie im Voraus zu viel beantragt hatten. Insgesamt wurden nach ISB-Angaben mehr als 69.000 Anträge mit einem Umfang von rund 542 Millionen Euro bewilligt. Eine Prüfung, ob Betriebe die Hilfen zu Recht in Anspruch genommen haben, stehe noch aus, teilte die Förderbank mit.

+++ Polizeigewerkschaft erwartet trotz Demo-Verbots Großeinsatz +++

13:00 Uhr

Trotz des Verbots der für Samstag in Berlin angekündigten Großdemonstration gegen die Corona-Beschränkungen geht der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, von einem großen Polizeieinsatz aus. Die Stimmung der Gegner von Corona-Vorschriften sei bekanntlich angeheizt. "Ich glaube nicht, dass die Polizei weniger zu tun haben wird", sagte Wendt dem SWR. Er äußerte zudem Zweifel daran, ob das Verbot tatsächlich Bestand haben wird: "Die Verwaltungsgerichte werden sich sicherlich noch einmal damit beschäftigen."

+++ FDP-Spitzenkandidatin kritisiert Beschlüsse des Bundes +++

12:45 Uhr

Die designierte Spitzenkandidatin der FDP zur Landtagswahl, Wirtschafts-Staatssekretärin Daniela Schmitt, hat die Beschlüsse des Koalitionsausschusses zur Verlängerung der Corona-Hilfen kritisiert. Die Überbrückungshilfe des Bundes werde schon jetzt wegen falscher Zugangskriterien von den Unternehmen kaum in Anspruch genommen. Bei einem Volumen von 25 Milliarden Euro sei bis jetzt nicht einmal eine Milliarde beantragt worden. Auch die Verlängerung der Insolvenzantragspflicht um drei Monate sei nicht der richtige Weg. Die Wirtschaft bewege sich dadurch wie unter einem Schleier.

+++ Coronafall in Flüchtlingsunterkunft in Hermeskeil +++

11:45 Uhr

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Hermeskeil im Hunsrück gibt es erstmals einen bestätigten Coronafall. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier mitteilte, wurde ein jugendlicher Bewohner positiv getestet. Mitbewohner, mit denen er Kontakt hatte, seien in einem Extra-Quarantänehaus isoliert worden. Die betroffenen Mitarbeiter der Einrichtung befänden sich in häuslicher Quarantäne. Die Corona-Testergebnisse der Kontaktpersonen liegen noch nicht vor.

+++ 68 Neuinfektionen am Mittwoch +++

11:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind am Mittwoch 68 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Laut Gesundheitsministerium gibt es aktuell 1.016 Infizierte, 7.543 Menschen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie wurden 8.802 Ansteckungen gezählt. 969 Erkrankte wurden in Kliniken behandelt. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 243.

+++ Mittelalter-Markt in Bad Münster fällt aus +++

10:30 Uhr

Der Mittelaltermarkt in Bad Münster am Stein-Ebernburg fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Die Veranstalter begründeten die Absage des historischen Spektakels unter anderem damit, dass die Abstandsregeln in den engen Gassen des Ortsteils Ebernburg nicht eingehalten werden können. Außerdem seien die Dokumentationspflicht der Besucher sowie die Hygienevorschriften personell und finanziell nicht zu stemmen. Der dreitägige Mittelaltermarkt mit Gauklern und einem Ritterturnier war für Mitte September geplant.

+++ Entwarnung an Schule in Kaiserslautern +++

10:15 Uhr

Am Burggymnasium in Kaiserslautern bleibt es bei einem Corona-Fall. Nach Angaben des Gesundheitsamts sind die Tests bei 60 Schülern und Lehrern negativ ausgefallen. Ein Schüler der 13. Klasse war infiziert.

+++ 100 Mainzer Schüler werden getestet +++

6:45 Uhr

Nach einem Corona-Fall am Mainzer Oberstadt-Gymnasium müssen sich heute mehr als 100 Schüler und Lehrer testen lassen. Dafür wird die Teststation in Mainz-Weisenau vorübergehend wieder in Betrieb genommen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich eine Schülerin der 12. Klasse infiziert hatte. In einem Risikogebiet sei sie aber nicht gewesen, hieß es. Alle 107 Schüler des Jahrgangs und sechs Lehrkräfte sind in häuslicher Quarantäne.

+++ Kurzarbeitergeld wird verlängert +++

6.15 Uhr

Die Spitzen der Großen Koalition haben sich in der Nacht darauf geeinigt, die Zahlung von Kurzarbeitergeld auf bis zu zwei Jahre zu verlängern. Bislang ist es auf ein Jahr befristet. Auch die staatlichen Überbrückungshilfen in der Corona-Krise für kleine und mittlere Unternehmen sollen verlängert werden.

Dienstag (25.August)

+++ AfD zweifelt an Verfassungsmäßigkeit des Sondervermögens +++

15:00 Uhr

Die AfD-Landtagsfraktion will prüfen lassen, ob das von der Ampelkoalition geplante Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Krise verfassungswidrig ist. Das kündigte Fraktionschef Uwe Junge an. Einzelne Ausgaben seien zwar richtig, doch es stelle sich die Frage, ob das Paket in seiner Gesamtheit notwendig und die Finanzierung gesetzeskonform sei. Für die am Donnerstag geplante Haushaltsdebatte im Landtag kündigte Junge an, die AfD werde den Nachtragshaushalt "wegen der mangelnden Zweckgebundenheit zur Bekämpfung der Corona-Krise, aber auch aufgrund der dubiosen Finanzmethode" ablehnen. Stattdessen forderte er, die Haushaltssicherungsrücklage in Höhe von einer Milliarde Euro aufzulösen. Auch die CDU hatte kritisiert, dass die Rücklagen des Landes nicht angetastet werden.

+++ Fast 20.000 Mal Bußgelder wegen Corona-Verstößen verhängt +++

14:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz haben die Behörden bisher in fast 20.000 Fällen Buß- oder Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen verhängt. Das teilte die Landesregierung auf eine kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert mit. Grundlage der Zahlen seien die Angaben der Polizei und der kommunalen Ordnungsbehörden. Die Stadtverwaltung Trier habe beispielsweise durch Bußgelder rund 77.000 Euro eingenommen. Der Überblick ist den Angaben zufolge aber nicht vollständig, weil von einigen Kommunen keine Angaben vorliegen.

+++ 59 neue Infektionen mit dem Coronavirus +++

14:00 Uhr

Seit Beginn der Pandemie gibt es nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes nun 8.734 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger in Rheinland-Pfalz - das sind 59 mehr als am Montag. 968 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 954). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb unverändert bei 243. Als genesen gelten 7.523 Menschen.

+++ Alleinerziehende beantragen öfter Unterhaltsvorschuss +++

13.45 Uhr

In der Corona-Krise sind mehr Alleinerziehende in Rheinland-Pfalz auf einen Unterhaltsvorschuss angewiesen. Im ersten Halbjahr 2020 seien die Fälle bereits um vier Prozent auf 1.480 gestiegen, berichtete ein Sprecher des Familienministeriums am Dienstag in Mainz. Weitere Auswirkungen der Pandemie würden sich erst zeitverzögert im Laufe der kommenden Monate zeigen", sagte er. Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele unterhaltspflichtige Mütter und Väter in Kurzarbeit gegangen, hätten ihren Arbeitsplatz verloren oder müssten damit rechnen.

+++ Mehr Schulbusse für Bad Kreuznach und Alzey-Worms +++

11:00 Uhr

Der Landkreis Bad Kreuznach will zusätzliche Schulbusse einsetzen und dafür Zuschüsse vom Land beantragen. Das hat der Kreistag auf seiner Sondersitzung einstimmig beschlossen. Hintergrund ist, dass zum Schulstart vergangene Woche viele Busse im Kreisgebiet überfüllt waren. Die Busse seien so voll gewesen, dass keine Abstandsregeln mehr hätten eingehalten werden können, so die CDU, die gemeinsam mit den Grünen einen Dringlichkeitsantrag gestellt hatte. Auch im Kreis Alzey-Worms werden an den hoch frequentierten Schulstandorten Flonheim, Osthofen und Alzey zusätzlich Schulbusse eingesetzt.

+++ Gesundheitsministerin für Ende der kostenlosen Tests +++

09:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hält es für richtig, die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer abzuschaffen, wie sie dem SWR mitteilte. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich darauf geeinigt, die kostenlosen Corona-Tests für Urlauber nach dem Ende der Sommerreise-Saison abzuschaffen. Dieser Beschluss müsse laut Bätzing-Lichtenthäler nicht überdacht werden. Die Zahlen der Rückkehrer aus Risikogebieten gingen jetzt nach dem Ende der Sommerferien zurück, so die Ministerin. Außerdem würden die Labore ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Sie sagte, die Tests seien auch dazu da, um Infektionsketten zu unterbrechen. Hier müsse man effektiv arbeiten.

+++ Probleme mit Corona-Tests am Flughafen Hahn +++

06:45 Uhr

Das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises hat eingeräumt, dass es bei Corona-Tests von Reiserückkehrern am Flughafen Hahn einige Probleme gab. Nach Angaben einer Kreissprecherin gab es vor allem anfangs Verzögerungen bei der Weitergabe der Testergebnisse. Daraufhin sei das Testlabor gewechselt worden. Seitdem laufe die Weitergabe deutlich reibungsloser, auch könnten alle Ergebnisse nun im Internet abgerufen werden. Dabei habe es allerdings letzte Woche an zwei Tagen technische Schwierigkeiten gegeben, deshalb seien die Ergebnisse später verschickt worden.

+++ Reisewarnung für Teile Frankreichs +++

06:30 Uhr

Das Robert Koch-Institut hat die französische Côte d'Azur sowie die Region Île-de- France mit der Hauptstadt Paris als Corona-Risikogebiete eingestuft. Das bedeutet, dass sich heimkehrende Urlauber fortan auf das Coronavirus testen lassen müssen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben.

Montag (24.August)

+++ Mainzer Unimedizin startet neue Studie +++

20:15 Uhr

Im Rahmen einer neuen Covid-19-Studie der Mainzer Unimedizin sollen binnen vier Monaten 10.000 Menschen untersucht werden. Das Ziel: Die Krankheit besser verstehen. Die Besonderheit ist, dass die Studie auf einer bereits vorhandenen aufbaut.

+++ Dreyer: "Keine Notwendigkeit" für Maskenpflicht am Arbeitsplatz +++

17:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich im SWR-Interview gegen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ausgesprochen. In vielen Berufen sei dies ohnehin bereits der Fall - es gebe "derzeit keine Notwendigkeit, diese Pflicht pauschal einzuführen". Das heiße aber nicht, dass nicht auch noch eine Situation eintreten könne, die dies doch noch erfordere. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht am Arbeitsplatz vorgeschlagen.

+++ Dreyer plädiert für spätere Tests bei Reiserückkehreren +++

14.15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert einen strengeren Umgang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Diese sollten nach ihrer Rückreise grundsätzlich in Quarantäne gehen und frühestens nach fünf Tagen einen Corona-Test machen müssen, sagte Dreyer im "Mittagsmagazin" von ARD und ZDF. Bislang können Corona-Tests auch bis zu 48 Stunden vor der Abreise aus einem Risikogebiet gemacht werden. Ist der Test negativ, müssen Rückkehrer nicht in Quarantäne. Dreyer begründete ihre Forderung nach einem späteren Test damit, dass so die Wahrscheinlichkeit steige, ein korrektes Ergebnis zu erhalten. Außerdem erneuerte sie ihre Forderung danach, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihren Corona-Test selbst bezahlen sollen.

+++ 14 neue Infektionen am Montag registriert +++

13:45 Uhr

Das Gesundheitsministerium hat 14 neue bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Den Angaben nach gibt es derzeit 954 Menschen im Land, die aktiv infiziert sind. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 243. Von den 8.675 seit Beginn der Pandemie bestätigten SARS-CoV-2 Fällen gelten 7.478 als genesen. Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner meldeten in den vergangenen sieben Tagen die Landkreise Germersheim (29) und Alzey-Worms (22) sowie die Städte Worms (25) und Ludwigshafen (20). Die Stadt Pirmasens meldete im selben Zeitraum hingegen keine einzige Neuinfektion.

+++ Gonsenheim sagt Fastnachtsumzug 2021 ab +++

13:00 Uhr

Im Mainzer Stadtteil Gonsenheim wird es 2021 keinen Fastnachtsumzug geben. Ortsvorsteherin Sabine Flegel (CDU) sagte, er werde wegen der Corona-Pandemie ebenso abgesagt wie die Rathaus-Erstürmung. Das habe man gemeinsam mit den Gonsenheimer Vereinen entschieden. Es wäre verantwortungslos, einen Umzug durchzuführen, bei dem Zuschauer und Aktive keine nötige Distanz halten könnten, sagte Flegel. Man wolle auch teilnehmende Schulen und Kitas nicht umsonst planen und basteln lassen. Ähnliches ist auch aus den Stadtteilen Finthen und Bretzenheim zu hören. Endgültige Entscheidungen würden erst im September getroffen, hieß es dort.

+++ Überfüllte Schulbusse - Busfahrer dringend gesucht +++

11:45 Uhr

Volle Busse, in denen Abstand halten nicht möglich war, haben in der ersten Schulwoche für Ärger bei Eltern und Schülern gesorgt. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm reagiert nun auf die Kritik und sucht Busfahrer für zusätzliche Schulbusse.

+++ Ungewohntes Bild: Leere Zimmer in Studentenwohnheimen +++

10:00 Uhr

Der Studienalltag hat sich durch die Corona-Krise deutlich verändert: statt voller Hörsäle Online-Kurse, ein digitalisierter Studienbetrieb. Das macht sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. In vielen Studentenwohnheimen in Rheinland-Pfalz herrscht zurzeit Leerstand.

+++ Auch in der Pfalz Corona-Infektionen an Schulen +++

07:00 Uhr

Nach den Corona-Fällen an Schulen in Rheinhessen sind jetzt auch Fälle an Schulen in der Pfalz bekannt geworden. Am Burggymnasium in Kaiserslautern wurde ein Schüler der Oberstufe positiv auf das Coronavirus getestet. An der Albert-Schweitzer-Realschule Plus in Winnweiler fiel der Coronatest bei einem Schüler der sechsten Klassenstufe positiv aus. In der Vorder- und Südpfalz sind das Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau, das Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer und in Wörth die Grundschule Dorschberg betroffen. Jeweils ein Schüler ist dort mit dem Coronavirus infiziert. In allen Fällen müssen die betroffenen Klassenstufen und die Lehrer vorsorglich in Quarantäne, bis ihre Testergebnisse vorliegen.

+++ Erster digitaler SPD-Landesparteitag +++

06:45 Uhr

Als erste Partei in Rheinland-Pfalz und als erster SPD-Landesverband veranstaltet die rheinland-pfälzische SPD ihren Parteitag digital. Heute sollen erste Eckpunkte des Programms für die Landtagswahl am 14. März verabschiedet werden. Die rund 400 Delegierten stimmen online über sieben Leitanträge ab. Dies sei "rechtlich und technisch" möglich, sagte Generalsekretär Daniel Stich.