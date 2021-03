Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 29. März.

Sonntag (29. März)

+++ Antrag für Soforthilfe bei der ISB schon online +++

19.45 Uhr

Auf der Internetseite der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz ist das Antragsformular für die Soforthilfe des Bundes bereits jetzt verfügbar. Das hat eine Sprecherin der Bank bestätigt. Ab Montagvormittag wollen auch das Wirtschaftsministerium und die Industrie- und Handelskammern das Formular online stellen.

+++ Soforthilfe ab Montag beantragen +++

17:00 Uhr

Bund und Länder haben einheitliche Regeln beschlossen, wie und vom wem die Soforthilfen des Bundes wegen der Coronakrise beantragt werden können. Landwirte, kleine Betriebe, Freiberufler und Solo-Selbstständige können Unterstützung vom Staat beantragen, ohne dass sie vorher Geld aus ihrem privaten Vermögen ausgeben müssen. Die Hilfe muss nicht zurückgezahlt werden. Beantragen müssen Rheinland-Pfälzer die Hilfen des Bundes bei der Investitions- und Strukturbank. Das Antragsformular soll ab Montagvormittag online sein. Hier finden Sie dazu mehr Informationen.

+++ Zwei italienische Corona-Patienten in Koblenz erwartet +++

14:00 Uhr

Ein Medevac-Airbus der Bundeswehr ist in Köln gestartet, um weitere sechs Corona-Patienten aus dem norditalienischen Krisenort Bergamo nach Deutschland auszufliegen. Zwei der Kranken sollen im Bundeswehr-Krankenhaus in Koblenz behandelt werden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Der A310 sei über Nacht desinfiziert worden, nachdem er bereits am Samstag sechs Corona-Kranke aus Bergamo abgeholt hatte.

+++ Corona-Fallzahlen in Rheinland-Pfalz gestiegen +++

13:00 Uhr

Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz hat aktualisierte Fallzahlen für das neuartige Coronavirus veröffentlicht. Nach aktuellem Stand weisen in Rheinland-Pfalz 2.545 Menschen eine bestätigte Infektion auf. Damit ist die Zahl um 188 Fälle (+8 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Mainz (kreisfreie Stadt) und Bad Dürkheim aus.

+++ Saisonarbeiter: Baldauf schreibt an Seehofer +++

13:00 Uhr

Der CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, setzt sich für eine zeitweise Lockerung der Grenzschließung für Erntehelfer aus Osteuropa ein. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnte Baldauf, die verfügten Grenzschließungen hätten "massive Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft". Es werde zu enormen Umsatzeinbußen für die Landwirte kommen. Die Verbraucher würden die Entwicklung zunächst durch ein reduziertes Angebot an saisonalem Gemüse und dann durch Preissteigerungen zu spüren bekommen, heißt es in dem Schreiben weiter.

+++ Bischof Bätzing: "Ostern findet statt" +++

08:00 Uhr

Die katholische Kirche will dem derzeitigen Gottesdienstverbot mit Kreativität begegnen. Erstmals in ihrer Geschichte müssen sich die Kirchen auf ein Osterfest ohne Gottesdienste einstellen. Dennoch versprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing: "Ostern findet statt!" Man werde es zwar nicht in gewohnter Weise feiern können, aber auch über die modernen Medien viele Gottesdienste anbieten können. Alternativangebote reichten von Gottesdienstübertragungen bis zu Ideen für Gebetszeiten in der Familie, sagte der 58-jährige Bischof.