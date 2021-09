Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 29. August.

Liveblog zum Nachlesen (Samstag, 28. August)

Samstag (28. August)

+++ Deutsch-französisches Euroclassic-Festival fällt nicht aus +++

13:30 Uhr

In der Festhalle in Zweibrücken startet heute das deutsch-französische Musikfestival “Euroclassic”. Im vergangenen Jahr musste es wegen Corona ausfallen. Dieses Jahr findet das Festival mit einem Hygienekonzept statt. 30 Konzerte sind geplant, in der Saar-Pfalz und Frankreich. Nach Angaben des Veranstalters gibt es unter dem Thema “Nordlichter” von heute an bis zum 2. November in Pirmasens, Zweibrücken, Blieskastel, der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und dem Bitscherland kulturelle Liveveranstaltungen.

+++ 186 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall +++

11:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet am Samstag 186 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz. 6.012 Menschen im Land sind aktuell mit dem Virus infiziert. 3.922 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - es gab einen neuen Todesfall. Die landesweite Inzidenz sinkt leicht auf 67,4 (Vortag: 67,7).

+++ Heute landesweiter Familienimpftag vor Schulbeginn +++

5:10 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es heute einen landesweiten Familienimpftag. Der Aktionstag richtet sich nach Angaben von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, ihre Eltern und Verwandten. Die sechs Impfbusse des Landes stehen laut Hoch an Orten, die für Familien besonders attraktiv sind: auf dem Trierer Kornmarkt, auf dem Mainzer Schillerplatz, vor den Zoos in Neuwied und Kaiserslautern, am Holiday-Park in Haßloch und am Technikmuseum in Speyer.

+++ Chef von Covid-19-Register für "impfkorrigierte Inzidenz" +++

4:45 Uhr

In der Diskussion um eine neue Formel für Corona-Auflagen hat sich der Leiter des Covid-19-Registers in Rheinland-Pfalz für eine "impfkorrigierte Sieben-Tage-Inzidenz" ausgesprochen. Das Festhalten an der Inzidenz unterschätze die aktuelle gefährliche Infektionslage, warnt Anselm Gitt vom Institut für Herzinfarktforschung Ludwigshafen. "Diese Zahlen beziehen sich seit Beginn der Pandemie auf die gesamte Bevölkerung und lassen völlig außer Acht, dass sich mittlerweile die Hälfte hat impfen lassen." Korrigiere man dies, erhalte man ein realistisches, allerdings auch bedrohliches Bild. "Die impfkorrigierte Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit in elf der 16 Bundesländer weit über 100 und in Nordrhein-Westfalen sogar bei 277." Für die Bewertung der Infektionslage könne die "impfkorrigierte Inzidenz" zusammen mit "der Gesamtzahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion auf Intensivstationen und auf Normalstationen behandelt werden müssen, zu einer deutlich besseren Beurteilung der Pandemie-Entwicklung beitragen", sagte Gitt.