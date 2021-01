Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 27. September.

Sonntag (27. September)

+++ Auch andere Bundesländer wollen Corona-Ampel +++

21:30 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine bundesweite Corona-Warnampel für den Winter. Das sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Diese sollte einheitliche Vorgaben machen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn die Zahl der Neuinfektionen bestimmte Grenzwerte überschreitet. Rheinland-Pfalz plant bereits, eine Corona-Ampel einzuführen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) setzt sich wie Söder für ein bundesweites Alarmsystem ein. Sie plädiert aber dafür, dass die Länder die Schutzmaßnahmen flexibel anwenden können.

+++ 3.000 statt 14.000 Besucher bei Science Fiction-Treffen in Speyer +++

20:30 Uhr

Wegen Corona ist das traditionelle Science Fiction-Treffen im Speyerer Technik Museum etwas kleiner ausgefallen als geplant. Als Alternative wurde das Wochenende zu einem Cosplay-Event: Fans schlüpften in ihre Lieblingskostüme und verwandelten sich in bekannte Charaktere wie Chewbacca, Darth Vader und Co.

+++ Neue Infektionen an mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz +++

17:30 Uhr

Am Wochenende haben mehrere Schulen im Land bekannt gegeben, dass einzelne Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. So teilte das Johannes-Gymnasium in Lahnstein mit, dass sich ein Schüler der Klassenstufe 13 infiziert habe. Er sei bereits seit Dienstag zu Hause geblieben. Alle Lehrkräfte und Schüler, die vorher Kontakt mit ihm gehabt hätten, sollten in Quarantäne gehen. Wann sie getestet würden, kläre das Gesundheitsamt derzeit ab. Auch das Gymnasium am Kaiserdom in Speyer meldete einen Corona-Fall in einer neunten Klasse. Alle betroffenen Mitschüler und Lehrer würden am Mittwoch getestet. Bereits am Freitag gab das Edith-Stein-Gymnasium in Speyer bekannt, dass es eine bestätigte Covid-19-Erkrankung in der achten Klasse gebe. Alle betroffenen Kontaktpersonen befinden sich den Angaben nach in Quarantäne.

+++ 71 neue Corona-Fälle im Land +++

12:45 Uhr

Das Gesundheitsministerium von Rheinland-Pfalz meldet am Sonntag 71 neue nachgewiesene Corona-Infektionen im Land. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 10.544 Rheinland-Pfälzer mit dem Virus angesteckt. 9.297 Menschen sind genesen und 996 aktuell infiziert. Insgesamt 251 positiv Getestete sind gestorben. Damit korrigierte das Ministerium die Angaben vom Samstag, als noch 252 Todesfälle gemeldet wurden. Den höchsten Wert an Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen verzeichnet die Stadt Mainz mit 26. Es folgen die Stadt Ludwigshafen (22) und die Kreise Neuwied und Rhein-Pfalz-Kreis (jeweils 19).

+++ Tourismus in Rheinland-Pfalz erholt sich +++

10:15

Nach den drastischen Einbrüchen in der Tourismusbranche wegen der Corona-Pandemie sieht die Situation am Ende des Sommers schon besser aus: Rheinland-Pfalz war eines der beliebtesten Reiseziele.