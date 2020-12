Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 27. Dezember

Sonntag (27. Dezember)

+++ Erste Impfungen verliefen ohne Probleme +++

18:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind die Corona-Schutzimpfungen am ersten Tag laut Gesundheitsministerium ohne Komplikationen verlaufen. Wie ein Sprecher des Ministeriums dem SWR mitteilte, hätten die rund 1.200 Geimpften keine allergischen Reaktionen gezeigt. Laut Staatskanzlei soll in der kommenden Woche - auch an Feiertagen - weiter geimpft werden. Ziel sei es, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Morgen und am Mittwoch erwartet Rheinland-Pfalz insgesamt rund 60.000 weitere Impfdosen.

+++ Wieder Verkehrschaos am Erbeskopf +++

15:45 Uhr

Nachdem bereits am Samstag die Zufahrtsstraßen zum Erbeskopf im Hunsrück gesperrt werden mussten, kamen auch am Sonntag wieder viele Besucher. Die Polizei appellierte an die Vernunft.

+++ Kühl-Probleme: Impfungen in Bayern kurzzeitig verschoben +++

14:15 Uhr

In Bayern ist in mehreren Landkreisen der Start der Corona-Impfungen aus Sicherheitsgründen kurzzeitig verschoben worden. In einer Erklärung der Landräte in Oberfranken und Augsburg heißt es, es sei nicht sicher gewesen, ob die vorgeschriebene Temperatur bei der Lieferung des Biontech-Impfstoffs eingehalten wurde. Wenige Stunden später teilte der Mainzer Impfstoff-Hersteller den Landkreisen jedoch mit, dass die betroffenen Dosen problemlos einsetzbar seien und mit dem Impfen begonnen werden könne. Das Serum von Biontech und dessen US-Partner Pfizer muss bei extrem niedrigen Temperaturen von etwa minus 70 Grad Celsius gelagert werden.

+++ 439 Neuinfektionen und 15 weitere Tote am Sonntag +++

13:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind 439 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infizierten stieg auf nunmehr 69.172, wie das Sozialministerium mitteilte. Derzeit infiziert sind demnach 19.076 Menschen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorben stieg um 15 auf 1.272. Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz zuletzt 235 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 106 von ihnen wurden beatmet. Von insgesamt 1.074 belegten Intensivbetten waren 809 belegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, betrug am Sonntag landesweit 123,8.

+++ Erste Rheinland-Pfälzerin gegen Corona geimpft +++

12:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz haben die Corona-Schutzimpfungen begonnen. Als erste Person wurde am Sonntagvormittag die 91-jährige Lieselotte Ziegler aus dem Koblenzer Senioren- und Pflegeheim "Maria zum Siege" geimpft. "Das war es schon!", rief Ziegler nach der Spritze mit dem Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer überrascht. "Ich hab gedacht, da kommt noch was." Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von "einem großartigen Tag. Wir freuen uns, dass es losgeht mit dem Impfen."