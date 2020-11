Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 25. Oktober.

Blog zum Nachlesen (Sonntag 25. Oktober)

+++ Wittlicher Stadtrat demonstriert gegen Corona-Leugner +++

19:00 Uhr

In Wittlich gibt es sonntags regelmäßig Demonstrationen von sogenannten Corona-Rebellen - und die entsprechenden Gegendemos. Verstärkt wird die Gegenseite jetzt durch den Wittlicher Stadtrat.

+++ Dreyer spricht kommende Woche zur Corona-Politik im Bundestag +++

15:00 Uhr

Bei den Debatten zur Corona-Politik im Deutschen Bundestag in der kommenden Woche wird nach SWR-Informationen auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Wort ergreifen. Ihre Rede wird für Mittwoch oder Donnerstag erwartet. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Artikel 43 Absatz 2 im Grundgesetz räumt den Mitgliedern des Bundesrates und der Bundesregierung ein Rederecht zu jeder Zeit ein. Beiträge von der Bundesratsbank des Deutschen Bundestages aus sind aber äußerst selten.

+++ 431 neue Corona-Fälle am Sonntag +++

11:30 Uhr

Das Gesundheitsministerium meldet am Sonntag 431 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 94 mehr als am Vortag. 5.032 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, am Vortag waren es 4.754. Im Zusammenhang mit einer Infektion sind bislang 268 Menschen gestorben. Das Gesundheitsministerium meldet auch am Sonntag keinen neuen Todesfall. 11.236 Menschen gelten als genesen.

In 16 Landkreisen (Vortag zwölf) und sechs kreisfreien Städten (Vortag vier) gilt die Warnstufe Rot. Die Landkreise Bernkastel-Wittlich (100,5), Altenkirchen (108,7) und Bitburg-Prüm (155,5) und die kreisfreie Stadt Mainz (113,9) haben bereits einen Inzidenzwert von über Hundert erreicht.

+++ Kommunen bitten, Halloween-Partys ausfallen zu lassen +++

8:45 Uhr

Viele rheinland-pfälzische Kommunen pochen angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen auf einen Verzicht von Halloween-Partys und auch Martinsumzügen. Vielerorts sollen die Kontrollen am 31. Oktober verstärkt werden.

+++ 28 Verstöße gegen Corona-Regeln in Ingelheim +++

7:45 Uhr

Bei Kontrollen von Gaststätten und Menschen in Ingelheim in der Nacht zum Samstag hat die Polizei 28 Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung festgestellt. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet. Außerdem wurden in Gaststätten Kontaktlisten nicht korrekt oder vollständig geführt, so die Polizei. Auf die Gastronomen kommen nun Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.