Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 24. Januar.

Sonntag (24. Januar)

+++ Frankreich verschärft Einreisebestimmungen +++

18:15 Uhr

Auch Frankreich hat seine Einreisebestimmungen erweitert. Wer älter als elf Jahre ist, muss seit Sonntag einen negativen Corona-PCR-Test vorweisen. Das gilt für Reisende aus EU-Staaten und weiteren Ländern wie der Schweiz. Grenzpendler und der Warenverkehr sind jedoch von der neuen Regelung ausgenommen. Grund für die verschärften Einreiseregeln sind die neuen Virus-Mutationen, die in einigen Ländern um sich greifen.

+++ EU erhöht Druck auf Impfstoff-Hersteller +++

15:45 Uhr

EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Hersteller von Corona-Impfstoffen angesichts von Lieferverzögerungen vor möglichen Konsequenzen gewarnt. Man erwarte, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten würden, betonte Michel. Die EU könne dafür auch "juristische Mittel" nutzen. Nach dem Mainzer Unternehmen Biontech und seinem Kooperationspartner Pfizer hatte auch der Hersteller Astrazeneca angekündigt, zeitweise weniger Impfstoff liefern zu können.

+++ 469 Corona-Neuinfektionen und acht weitere Tote +++

12:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Sonntag 469 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es 447. Als infiziert gelten aktuell 13.897 Menschen. Seit Samstag sind acht Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, ist in Rheinland-Pfalz auf fast 100 gestiegen. Den höchsten Inzidenzwert gibt es weiter im Kreis Birkenfeld mit 227. In zwei Kreisen im Land ist der Wert am Sonntag unter der Marke von 50: Das betrifft Altenkirchen und Bitburg-Prüm.

+++ Konjunkturklima: Stimmung bei Einzelhändler im Keller +++

07:45 Uhr

Trotz zugespitzter Corona-Krise und abermals verschärften Lockdowns zeigt sich das Konjunkturklima in Rheinland-Pfalz zu Jahresbeginn erstaunlich widerstandsfähig. Das zeigt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Der neueste Konjunkturklimaindikator der IHK liegt bei 100 Punkten und damit genau auf der Schwelle zwischen positiver und negativer Grundstimmung. Damit landet er sogar noch minimal über dem zuletzt Anfang Oktober ermittelten Wert. Das unterm Strich robuste Gesamtbild wird vor allem von der Industrie gerettet, bei Einzelhändlern ist die Stimmung dagegen im Keller. An der Umfrage beteiligten sich laut IHK 1.119 Unternehmen mit insgesamt rund 200.000 Beschäftigten. Der Zeitraum lag zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar.

Samstag (23. Januar)

+++ Stärkere Kontrollen ab Sonntag am Frankfurter Flughafen +++

20:15 Uhr

Die Bundespolizei intensiviert am Frankfurter Flughafen ab Sonntag die Kontrollen bei Flügen aus 32 Hochrisikogebieten der Corona-Pandemie. Dabei würden auch die erforderlichen Einreisevoraussetzungen konsequent überprüft, hieß es. Kontrolliert werden sollen vor allem die Einreiseanmeldungen und der Nachweis über einen aktuellen, negativen Corona-Test.

+++ Dreyer gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen +++

19:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich gegen Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Grund dafür seien die in anderen Ländern grassierenden Corona-Mutationen, so das Blatt. Ähnliche Meinungen vertreten der Zeitung zufolge auch Dreyers Amtskollegen von Niedersachsen (Stephan Weil, SPD), Sachsen (Michael Kretschmer, CDU) und Thüringen (Bodo Ramelow, Linkspartei).

+++ Maskenpflicht für Rhein-Main-Pendler seit Samstag verschärft +++

17:00 Uhr

Pendler im Rhein-Main-Gebiet müssen seit Samstag auf eine strengere Maskenpflicht achten. Anders als in Rheinland-Pfalz gelten in Hessen nämlich schon jetzt die kürzlich verhängten schärferen Corona-Maßnahmen. So müssen im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in den Geschäften die FFP2-, KN95- oder OP-Masken ohne Ausatemventil getragen werden. Einfache Stoff- oder Alltagsmasken reichen nicht mehr aus. In Rheinland-Pfalz treten die neuen Corona-Maßnahmen am Montag in Kraft.

+++ 366 Neuinfektionen mit dem Coronavirus +++

13:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat am Samstag 366 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet. Am Samstag vor einer Woche waren es 410. Damit stieg die Gesamtzahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Land seit Beginn der Pandemie auf 88.953. Als infiziert gelten aktuell 14.216 Menschen. Seit Freitag sind 16 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, ist in Rheinland-Pfalz auf 96,1 gesunken. Den höchsten Inzidenzwert gibt es weiter im Kreis Birkenfeld mit 214,9. In fünf Kreisen und Städten im Land ist der Wert am Samstag unter die Marke von 50 gefallen: Das betrifft Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, die Vulkaneifel und die Stadt Trier.

+++ Demonstration vor Biontech-Zentrale in Mainz +++

12:30 Uhr

Vor der Mainzer Biontech-Zentrale haben am Samstag etwa 60 Menschen demonstriert. Sie forderten die Freigabe der Patente für den Corona-Impfstoff, damit jeder Zugang dazu bekomme. Laut Polizei verlief die Kundgebung friedlich und dauerte etwa anderthalb Stunden. Angemeldet wurde sie von einer Privatperson. Die Mainzer Polizei beobachtete die Demonstration mit 100 Beamten.

+++ Erbeskopf-Zufahrt wieder gesperrt +++

12:00 Uhr

Um volle Rodelhänge und Wanderwege zu vermeiden, haben die Behörden die Zufahrtsstraße zum Erbeskopf auch heute wieder gesperrt - und zwar bis 16 Uhr. Die Straße bleibt auch morgen zwischen 8.30 und 16 Uhr geschlossen. Grund für die Sperrung ist nach Angaben des Landkreises Bernkastel-Wittlich das erhöhte Verkehrsaufkommen in den vergangenen Wochen. Zahlreiche angereiste Wintersportler hätten den Anlieger- und Berufsverkehr rund um den Erbeskopf erheblich beeinträchtigt. Das soll dieses und auch kommendes Wochenende verhindert werden. Polizei und Ordnungsbehörden würden die Straße kontrollieren. Die Zufahrt zur Ortsgemeinde Deuselbach sei jedoch für Anlieger möglich.

+++Kommunale Corona-Beschränkungen nicht mehr an 200er-Inzidenz geknüpft+++

10:45 Uhr

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz können schärfere Corona-Beschränkungen künftig nicht erst ab einer Inzidenz von 200 erlassen. Bisher waren zusätzliche Einschränkungen wie eine nächtliche Ausgangssperre in der Regel ab dieser Marke verhängt worden. In der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung vom Freitag wird dieser Grenzwert nicht mehr genannt. Rheinland-Pfalz setzt mit dieser Änderung den aktuellsten Bund-Länder-Beschluss von vergangenem Dienstag um. In der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung wird das Ziel formuliert, eine 7-Tage-Inzidenz von 50 Fällen zu erreichen. Und zwar bis Mitte Februar. Dafür sollen die Kommunen, die eine hohe Zahl von Neuinfektionen aufweisen, Maßnahmen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium abstimmen. Die Regelung gilt ab Montag. Was genau eine hohe Zahl von Neuinfektionen bedeutet, ist in der Verordnung nicht festgelegt. Aktuell gibt das Gesundheitsministerium die Inzidenz für Rheinland-Pfalz mit 101 an. Knapp die Hälfte der Städte und Kreise liegt darüber.

+++Corona und die Landtagswahl+++

8:30 Uhr

In sieben Wochen wird in Rheinland-Pfalz einer neuer Landtag gewählt, so wie alle fünf Jahre. Doch diesmal ist vieles anders. Corona verändert den Wahlkampf - keine Großveranstaltungen, kein Straßenwahlkampf, kein Bürgerkontakt. Und auch die Themen im Wahlkampf werden von Corona beeinflusst.

+++Keine Corona-Testpflicht an Grenze zu Luxemburg+++

8:00 Uhr

Für Pendler nach Luxemburg wird es zunächst keine Corona-Testpflicht geben. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, dass für die zahlreichen Grenzpendler tägliche Tests bei der Einreise auch kaum zu leisten seien. Auch das Großherzogtum Luxemburg teilte gestern mit, dass der kleine Grenzverkehr mit Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Pendler weiter bestehen bleiben soll.

+++TÜV-Zertifizierung für ersten Maskenproduzenten in Rheinland-Pfalz+++

7:30 Uhr

Eigentlich ist das Unternehmen EPG Pausa aus Eichelhardt im Westerwald in der Automobilbranche tätig. Mittlerweile hat sich die Firma aber nach Angaben des Kreieses Altenkrichen auf die Produktion von FFP2-Masken spezialisiert. Es werden auch Spezialmasken für Kinder hergestellt. Nun erhält das Unternehmen für die Maskenproduktion die Zertifizierung vom TÜV - die erste in Rheinland-Pfalz

Freitag (22. Januar)

+++ Studie: Wie gefährlich ist Corona für Konzertbesucher +++

22:15 Uhr

In der Fruchthalle in Kaiserslautern sind am Freitag Aerosole in der Luft gemessen worden. Die Studie soll zeigen, wie groß die Ansteckungsgefahr bei einer Veranstaltung ist. Das Kulturreferat der Stadt Kaiserslautern hat die Studie in der Fruchthalle beim Fraunhofer Institut Goslar in Auftrag gegeben.

+++ Friseure schlagen mit Lichtaktion Alarm +++

21:45 Uhr

Unter dem verlängerten Lockdown leiden auch viele Friseursalons. Sie machen mit einer Lichtaktion auf ihre Nöte aufmerksam. In vielen Salons brennen in der Nacht zum Samstag die Lichter, obwohl dort seit Wochen niemand mehr arbeiten darf. Die Lichter in vielen Betrieben würden bald für immer ausgehen, sagt der Landesverband der Friseure. Ihre finanziellen Notreserven hätten viele schon bei dem ersten Lockdown im Frühjahr verbraucht. Die Landesregierung müsse dringend helfen.

+++ Neue Corona-Verordnung beschlossen +++

19:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Freitag eine neue Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Die neuen Regeln treten am kommenden Montag in Kraft und werden vorher im Internet veröffentlicht. Gastronomie, Kultur und Einzelhandel bleiben weiter geschlossen. Auch in den Schulen gibt es bis Mitte Februar keine Präsenzpflicht. Verschärft wurde die Maskenpflicht. In Bussen, Bahnen oder Geschäften müssen ab Montag OP-Masken oder Mund-Nase Bedeckungen der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden.

+++ Bewegungsradius in Worms nicht mehr eingeschränkt +++

15:45 Uhr

Die Stadt Worms hat die Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer aufgehoben. Grund dafür sei der deutlich gesunkene Inzidenzwert. Damit dürfen die Wormser ihre Stadt wieder für Freizeitaktivitäten verlassen, umgekehrt dürfen Touristen Worms wieder besuchen. Der Inzidenzwert (die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt in Worms aktuell bei knapp 140. Zu Beginn der Bewegungseinschränkung lag er bei 321. Laut Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) bleiben aber sowohl die Verordnung, Masken in der Innenstadt zu tragen, als auch die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Ziel sei es, den Inzidenzwert auf unter 50 zu senken.

+++ 762 Neuinfektionen mit dem Coronavirus +++

14:45 Uhr

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Freitag 762 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 14.861 Menschen im Land sind demnach aktuell infiziert (Vortag: 15.096). 47 Menschen sind in den letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 58 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Inzidenzwert, also die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist in ganz Rheinland-Pfalz leicht gestiegen - auf 101,1 (Vortag: 100,0). Den höchsten Inzidenzwert hat der Kreis Birkenfeld mit 222,4. Drei Kreise liegen aktuell unter der Marke von 50: Bernkastel-Wittlich (43,6), Bitburg-Prüm (34,3) und die Stadt Trier (47,5).

+++ CDU will Gesundheits- über Datenschutz stellen +++

13:15 Uhr

Die CDU-Fraktion will mit einem Antrag im Landtagsplenum erreichen, dass Rettungskräfte, Notärzte und Polizisten bei einem Einsatz rechtzeitig über eine Corona-Infektion vor Ort informiert werden. Für mehr Gesundheitsschutz sollte der Datenschutz zurückstehen, sagte Vize-Fraktionschef Matthias Lammert. Nach dem Vorschlag der CDU sollen die Gesundheitsämter die Namen von Corona-Infizierten auf eine gesicherte Plattform stellen. Bei der Fahrt zu einer bestimmten Adresse sollen Einsatzkräfte dann informiert werden, wenn dort ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner gemeldet ist.

+++ Studenten in Kaiserslautern kritisieren Prüfungssituation +++

10:45 Uhr

Der Studierendenausschuss AStA der Technischen Universität in Kaiserslautern kritisiert die Prüfungssituation während der Corona- Pandemie. Derzeit fänden Prüfungen in einem Raum mit mehr als 50 Personen statt, die keine Maske tragen müssten. Die Hochschulleitung stelle Studentinnen und Studenten vor die Wahl zwischen Gesundheit und Studienerfolg. Der AStA fordert, verpflichtende Präsenzprüfungen zu streichen. Stattdessen solle es geeignete Alternativen geben, wie zum Beispiel Online-Prüfungen.

+++ Impfungen müssen verschoben werden +++

8:30 Uhr

Die Impfzentren in der Region Mainz müssen derzeit Termine für Impfungen gegen das Coronavirus verschieben. Grund sind die vorübergehend gekürzten Impfstoff-Lieferungen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Allein im Impfzentrum in Alzey mussten mehr als 2.000 Termine verschoben werden, sagt Leiter Norbert Günther. In der kommenden Woche werde nur noch in zwei Altenheimen geimpft. In den Zentren in Mainz und Bad Sobernheim müssen jeweils rund 500 Impftermine verschoben werden. In Ingelheim sind es knapp 1.000. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Kreissprechers ausschließlich um Termine für erste Impfungen. Alle bereits vereinbarten Zweitimpfungen würden wie geplant durchgeführt.

+++ Ministerrat entscheidet über Corona-Verordnung +++

7:00 Uhr

Der rheinland-pfälzische Ministerrat wird die Änderungen an der Corona-Verordnung nach Angaben der Staatskanzlei heute beschließen. Die Neuerungen träten dann am kommenden Montag (25. Januar) in Kraft. Die wichtigste Änderung betrifft die Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden. Die ab Montag geltende Verordnung wird voraussichtlich am späten Freitagabend auf der Corona-Informationsseite der Landesregierung veröffentlicht.

+++ Dreyer: Corona-Zuschuss für Hilfsbedürftige nötig +++

6:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appelliert an die Bundesregierung, besonders hilfsbedürftige Menschen in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen. Besonderes Augenmerk müsse Kindern, Alleinerziehenden, Älteren, Langzeitarbeitslosen und Behinderten gelten, sagte sie. Ein Corona-Zuschuss könne auch steigende Ausgaben - etwa für Hygieneartikel - abfedern, argumentierte Dreyer. Sie forderte die Bundesregierung unter anderem auf, Empfängern von Grundsicherung FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen - so wie das auch bei besonders gefährdeten Personengruppen der Fall sei. "FFP2-Masken dürfen kein Luxusgut sein", sagte Dreyer.

Donnerstag (21. Januar)

+++ Diskussion über Grenzschließungen +++

21:00 Uhr

Damit sich neue Coronavirus-Varianten in Europa nicht verbreiten können, diskutieren Politiker aktuell über mögliche Grenzschließungen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Die Menschen in der Grenzregion Trier-Luxemburg hoffen auch darauf, dass die Grenzen nicht wieder dicht gemacht werden. Zu groß war der Schaden im vergangenen Lockdown.

+++ Kreis Birkenfeld: Inzidenzwert erstmals über 200 +++

19:15 Uhr

Im Kreis Birkenfeld ist die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal auf über 200 gestiegen. Der Wert liegt aktuell bei 214,9. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums handelt es sich derzeit um den höchsten Wert eines Landkreises in Rheinland-Pfalz. Der Grund dafür sei ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim, teilte die Kreisverwaltung Birkenfeld mit.

+++ EU hält Lieferengpass bei Biontech-Impfstoff für bald überwunden +++

17:30 Uhr

Der Lieferengpass der Impfstoffhersteller Biontech (Mainz) und Pfizer soll laut EU-Kommission bald vorbei sein. Nächste Woche wird den Angaben zufolge wieder 100 Prozent der zugesagten Menge ausgeliefert. Der Lieferrückstand aus dieser Woche werde dann schnell ausgeglichen, hieß es. So hätten es die Hersteller mitgeteilt.

+++ 821 Neuinfektionen am Donnerstag +++

14:30 Uhr

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Donnerstag 821 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um 29 auf 2.216. 15.096 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.932). 4.609 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht. 70.513 Menschen gelten als genesen (Vortag: 69.885). Den höchsten Inzidenzwert hat der Kreis Birkenfeld mit 214,9.

+++ Neue Verordnung soll am Montag in Kraft treten +++

14:15 Uhr

Der rheinland-pfälzische Ministerrat wird die Änderungen an der Corona-Verordnung nach Angaben der Staatskanzlei am Freitag beschließen. Die Neuerungen träten dann am kommenden Montag (25. Januar) in Kraft. Die wichtigste Änderung betrifft die Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden. Normale Alltagsmasken aus Stoff sind nicht mehr zugelassen. Die verschärften Vorgaben beim Homeoffice regelt der Bund in einer Verordnung. Die ab Montag geltende Verordnung wird voraussichtlich am späten Freitagabend auf der Corona-Informationsseite der Landesregierung veröffentlicht.

+++ Wo gibt es noch FFP2-Masken in Rheinland-Pfalz? +++

8:45 Uhr

Ab kommendem Montag gilt die neue Corona-Schutzverordnung - und in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen mindestens medizinische OP-Masken oder besser noch FFP2-Masken getragen werden. Aber die sind gar nicht so einfach zu kriegen. In vielen Drogeriemärkten sind sie ausverkauft, bei Online-Bestellungen gibt es teils lange Lieferzeiten.

+++ Aufnahmestopp im Vinzentius-Krankenhaus in Landau +++

7:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz nimmt ein weiteres Krankenhaus coronabedingt keine Patienten mehr auf. Nach der Stadtklinik in Frankenthal hat nun auch das Vinzentius-Krankenhaus in Landau einen Aufnahmestopp verhängt. Dort wurden bei rund 30 Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt. Die Infektionswege seien nicht nachzuvollziehen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb werde die Auslastung heruntergefahren, um die Lage wieder schnell unter Kontrolle zu bekommen. Die Geburtshilfe und die Kinderklinik seien nicht betroffen. Deshalb seien weiterhin Entbindungen möglich.

+++ Hausärzte fordern festen Höchstpreis für Masken +++

6:45 Uhr

Nach den jüngsten Beschlüssen zum Kampf gegen die Corona-Pandemie warnt der Deutsche Hausärzteverband vor Wucherpreisen für medizinische Masken im Onlinehandel. Es solle ein fairer Preis für die Masken sichergestellt werden, sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt. Er schlug vor, einen Festpreis für die Masken festzulegen, der nicht überschritten werden dürfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer hatten am Dienstag eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im Einzelhandel und öffentlichem Nahverkehr beschlossen.

+++ Konsum von Alkohol und Tabak steigt +++

6:15 Uhr

Gesundheitsexperten verzeichnen einen wachsenden Alkohol- und Tabakkonsum in der Corona-Krise. Zeitgleich müssen Beratungsangebote für Süchtige in Rheinland-Pfalz reduziert werden.

Mittwoch (20. Januar)

+++ Glashersteller Schott profitiert von der Corona-Krise +++

21:15 Uhr

Auch wenn Schott keine Namen nennen darf: Fast alle Covid-19-Impfstoffproduzenten sind Kunden bei dem Glashersteller. Schott konnte unter anderem deshalb im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 2,2 Prozent steigern.

+++ Großregion will Zusammenarbeit im Kampf gegen Corona ausbauen +++

18:15 Uhr

Die internationale Großregion zwischen Saar, Mosel, Rhein und Maas will bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie noch enger zusammenarbeiten. Dazu gehöre die gemeinsame Nutzung von Test- und Laborkapazitäten, eine intensivere Zusammenarbeit in der Krankenhausversorgung und eine vereinfachte Kontaktnachverfolgung über Grenzen hinweg, sagte der Europabevollmächtigte des Saarlandes, Roland Theis (CDU). Die Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie seien "schmerzhaft" gewesen, sagte die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Staatssekretärin Heike Raab (SPD). Zur Großregion mit fast zwölf Millionen Einwohnern gehören Rheinland-Pfalz, das Saarland, Luxemburg, Grand Est, die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und die Wallonie.

+++ Zum Nachhören: Pressekonferenz von Dreyer und Hubig +++

16:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) haben am Nachmittag neue Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Schulen und Kitas. Hier gibt es die Pressekonferenz zum Nachhhören in voller Länge.

+++ Bessere Testmöglichkeiten für Erzieher ab nächster Woche +++

15:15 Uhr

Ab kommender Woche können sich Erzieherinnen und Erzieher auch bei Kontakten zweiten Grades zu Infizierten kostenlos testen lassen. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) heute auf einer Pressekonferenz an und erklärte zu den aktuellen Infektionszahlen in Kitas: Von 2.600 Kindertagesstätten seien aufgrund von Corona-Infektionen zehn Einrichtungen vollständig und 16 teilweise geschlossen. Bei 46.000 in den Kitas betreuten Kindern gab es nach ihren Angaben zu Beginn der Woche 15 Infektionen, dazu 61 Fälle bei rund 40.000 Beschäftigten.

+++ Biontech-Impfstoff schützt wohl auch vor Mutation +++

14:45 Uhr

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer dürfte auch vor der Corona-Variante B.1.1.7 schützen. Darauf deutet eine Labor-Studie der beiden Unternehmen hin. Ein deutscher Experte findet die Daten überzeugend, bislang wurden sie aber nicht in einem begutachteten Fachjournal veröffentlicht. In Deutschland und anderen Ländern geht die Angst um, dass ansteckendere Mutanten des Coronavirus die Infektionslage massiv verschlechtern könnten. In Großbritannien hatte sich die Variante rasch verbreitet. Sie zeichnet sich durch mehrere Veränderungen am sogenannten Spike-Protein aus. Dieses Bauteil ermöglicht es dem Virus, an Körperzellen zu binden und in diese einzudringen.

+++ 914 neue Corona-Infektionen und 42 Todesfälle mehr +++

14:30 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt weiter hoch: Das Landesuntersuchungsamt meldet für heute 914 Neuinfektionen. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie 87.004 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger. 14.932 Menschen im Land sind aktuell infiziert. Bislang sind 2.187 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben - 42 mehr als am Dienstag. Als genesen gelten mittlerweile 69.885 Menschen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Ludwigshafen mit 185 Fällen. Die niedrigsten Werte gibt es im Kreis Bitburg-Prüm mit 44 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Auch der Kreis Kusel (49) und die Stadt Trier (48) liegen leicht unter 50 Fällen.

+++ Dreyer: Keine Präsenzpflicht für Schüler bis Mitte Februar +++

14:15 Uhr

Bund und Länder haben gestern den weiteren Fahrplan für die Corona-Regeln festgelegt. Wie Rheinland-Pfalz die Corona-Vorschriften umsetzt, gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute bekannt. So sollen Grundschüler in Rheinland-Pfalz ab Anfang Februar wieder zur Schule gehen. Zunächst solle es einen Wechselunterricht geben. Die Präsenzpflicht bleibe aber bis Mitte Februar aufgehoben, sagte Dreyer. Außerdem wird es Änderungen bei der Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz geben. So reichen Stoffmasken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften nicht mehr aus, es müssen künftig mindestens medizinische Masken sein, also sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2.

+++ Ausgangssperre Bad Kreuznach ab morgen aufgehoben +++

13:15 Uhr

Die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Bad Kreuznach wird ab morgen aufgehoben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Ausgangssperre war in der vergangenen Woche beschlossen worden, nachdem der Corona-Inzidenzwert im Kreis mehrere Tage über der kritischen Marke von 200 lag. Der aktuelle Inzidenzwert liegt inzwischen mit 137 unter dieser Marke. Der Kreis hatte zunächst noch die Bund-Länder-Beschlüsse abgewartet, um sicher zu gehen, dass es keine bundesweite Ausgangssperre gibt.

+++ Corona-Impfmarke von 100.000 überschritten +++

11:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist die Marke von 100.000 Corona-Impfungen überschritten worden. Wie das Gesundheitsministerium dem SWR mitteilte, wurden seit dem Impfstart bis Dienstagabend 101.208 Impfungen verabreicht. Am Vortag waren es noch 92.613. Im Ländervergleich liege Rheinland-Pfalz damit weiter auf dem dritten Platz. Laut Ministerium kam es bisher nur vereinzelt dazu, dass Impfdosen übrig geblieben sind und nicht gespritzt werden konnten. Seit Beginn der Impfungen sei es bei 228 Impfdosen der Fall gewesen, dass diese nicht verwendet werden konnten beziehungsweise beim Transport beschädigt wurden. Aus den Glasfläschen können laut Ministerium beim Biontech/Pfizer-Impfstoff sechs Dosen entnommen werden, bei dem von Moderna zehn.

+++ FFP2-Masken von Neuwieder Hersteller stark nachgefragt +++

10:30 Uhr

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern, dass einfache Mundschutzmasken im öffentlichen Nahverkehr und Geschäften nicht mehr ausreichen, ist die Nachfrage nach OP- und FFP2-Masken stark angestiegen - so wie bei der Firma Skylotec in Neuwied. In der alten Produktionshalle am Rand von Neuwied werden täglich rund 10.000 einzeln verpackte FFP2-Masken hergestellt. In den letzten Tagen sei eine Welle an Anfragen nach den Masken über die Firma Skylotec hereingebrochen, so Geschäftsführer Kai Rinklake. Man sei in dem Bereich "quasi ausverkauft." Deshalb werde die Produktion weiter ausgebaut.

+++ NRW verschiebt Impfstart wegen verzögerten Lieferungen +++

9:15 Uhr

Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffs vom Mainzer Unternehmen Biontech verschiebt Nordrhein-Westfalen den Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben. Die 53 Impfzentren im Land nähmen ihren Betrieb nun erst am 8. Februar auf - eine Woche später als bislang geplant, hieß es. Auch die Erst-Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssten in der kommenden Woche pausieren. Personen, die bereits eine erste Impfung bekommen hätten, würden aber auch in der kommenden Woche wie geplant ihre zweite Impfdosis erhalten. Ab dem 1. Februar soll dann in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen regulär weitergeimpft werden.

+++ Bioscientia startet Virus-Sequenzierung +++

6:45 Uhr

Das Unternehmen Bioscientia beginnt ab sofort damit, in seinem Ingelheimer Labor SARS-CoV-2-positive PCR-Proben aus dem gesamten Bundesgebiet zu sequenzieren. Die dafür eingesetzte Technologie ermögliche die vollständige Sequenzierung von zunächst rund 1.500 Proben wöchentlich, teilte Bioscientia mit. Erfasst werden dabei alle Mutationen von SARS-CoV-2, wobei das derzeitige Interesse auf die britische und die südafrikanische Variante gerichtet sei.

+++ Dreyer: Harte und langwierige Verhandlungen +++

6:15 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Corona-Verhandlungen zwischen Bund und Ländern als hart und langwierig bezeichnet. Das teilte sie am späten Dienstagabend schriftlich mit. Es habe Streit gegeben, vor allem bei einer möglichen Verpflichtung zum Homeoffice und einem Fahrplan für Schulen und Kitas. Heute will sie erläutern, was die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz bedeuten. Dann wird auch Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mitteilen, wie es in Rheinland-Pfalz mit den Schulen weitergeht.

Dienstag (19. Januar)

+++Anspruch auf Homeoffice für Arbeitnehmer+++

22:00 Uhr

Weil derzeit deutlich weniger Menschen im Homeoffice arbeiten als im ersten Lockdown im Frühjahr, sollen die Arbeitgeber nun verpflichtet werden, ihren Beschäftigen das Arbeiten von zuhause zu ermöglichen, wo immer das möglich ist. Das ist ein Ergebnis der Bund-Länder-Verhandlungen. Dazu soll es eine Verordnung vom Bundesarbeitsministerium geben. Ziel sei es, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch auf dem Weg dorthin die Kontakte zu reduzieren. Diese Regel wird bis zum 15. März befristet.

+++Bund und Länder verlängern Lockdown+++

21:45 Uhr

Bei der Bund-Länder-Konferenz haben sich die Teilnehmer nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf geeinigt, den Lockdown bis 14. Februar zu verlängern. Zudem wird es eine verschärfte Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln geben. Arbeitgeber müssen schärfere Homeoffice-Regeln umsetzen. Schulen und Kitas sollen bis 15. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben. Trotz sinkender Infektionszahlen hätten sich Bund und Länder auf die Verschärfung der Maßnahmen geeinigt, weil durch die aufgetretene Virus-Mutation eine Gefahr drohe, die sich noch eindämmen lasse, sagte Merkel. "Wir tun das aus Vorsorge für unser Land, für die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen und für die Wirtschaft", sagte die Bundeskanzlerin.

+++Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Dreyer verschoben+++

21:30 Uhr

Die Beratungen zwischen Bund und Ländern zur Anpassung der Corona-Maßnahmen ziehen sich weiter hin. Die Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wurde auf morgen, 13.30 Uhr verschoben.

+++Corona-Beratungen in Berlin verzögern sich - Zankapfel Schulöffnung+++

18:45 Uhr

Die angekündigte Zeitplanung für die Bund-Länder-Gespräche und die folgenden Pressekonferenzen der Länder ist nur noch Makulatur. SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link berichtet, dass der Termin für die Wiedereröffnung der Schulen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und einigen Länderchefs umstritten sei.

+++ Corona-Maßnahmen werden verlängert +++

16:45 Uhr

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden bis zum 14. Februar verlängert. Darauf hätten sich Bund und Länder endgültig geeinigt, so SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link. In Bussen und Bahnen würden außerdem medizinische Masken zur Pflicht. Einfache Stoffmasken reichten dort künftig nicht mehr aus. Offiziell bestätigt sind die Neuerungen noch nicht, da die Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Merkel noch andauern.

+++ 566 Corona-Neuinfektionen, 41 Todesfälle +++

15:15 Uhr

Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 566 neue Corona-Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 86.090 (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind demnach 14.562 Menschen im Land mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 41 auf 2.145. Die Infektionsdynamik schwächt sich ab. Die Zahl neuer Corona-Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz lag am Dienstag bei 100,4. Vor einer Woche lag diese Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 132,3, am 23. Dezember bei 163,1.

+++ Vereinbarte Termine für Impfungen werden verschoben +++

13:30 Uhr

Wegen einer Verringerung der Liefermenge des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer werden in Rheinland-Pfalz vereinbarte Termine für Erstimpfungen ab kommender Woche verschoben. "Zweitimpfungen finden weiterhin statt", teilte Impfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) mit. Die jetzt vorliegenden Lieferangaben des Bundes zeigten, dass Rheinland-Pfalz bis Mitte Februar etwa 30.000 Impfdosen weniger bekomme, als bislang eingeplant worden seien. Rheinland-Pfalz werde betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die bereits einen Impftermin haben, jeweils einen neuen Termin mitteilen. Diese Informationen würden per Brief und per Mail verschickt, sofern die Mailadresse vorliege, erklärte Wilhelm.

+++ Datenschutz-Ratgeber rund ums Impfen +++

13:00 Uhr

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte hat einen Ratgeber rund um das Thema Corona-Impfungen ins Internet gestellt. Auf der entsprechenden Themenseite unter www.datenschutz.rlp.de werden zahlreiche Fragen zu Datenschutz und Schutzimpfung beantwortet. Er habe in den vergangenen Tagen zahlreiche Nachfragen von Bürgern, aber auch von Verwaltungen und Krankenhausträgern zum Datenschutz bei den Ende Dezember 2020 begonnenen Corona-Schutzimpfungen erhalten, teilte Dieter Kugelmann mit. Davon würden auf der Internet-Seite nun die wichtigsten beantwortet.

+++ Flüchtlingskinder in Mainz ohne WLAN-Zugang für Digitalunterricht +++

9:45 Uhr

Der Mainzer Flüchtlingsrat hat auf die schlechten Bedingungen beim Digitalunterricht für Flüchtlingskinder in Mainzer Flüchtlingsheimen hingewiesen. Internetverbindungen seien schlecht oder erst gar nicht vorhanden, hieß es. Während der Pandemie sei ein stabiles Internet für die Bewohner noch wichtiger geworden, um beispielsweise auch Online-Sprachkurse zu besuchen. Die Stadt Mainz räumte ein, dass Schüler in den Gemeinschaftsunterkünften nicht problemlos am digital ausgerichteten Unterricht teilnehmen könnten. Die Stadt habe eine Prüfung veranlasst.

+++ Lewentz: Keine übrig gebliebenen Impfdosen für Polizei verwenden +++

8:45 Uhr

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat sich erneut dagegen ausgesprochen, die in Impfzentren übrig gebliebenen Corona-Impfstoffe der Polizei anzubieten. Der SPD-Politiker sagte im SWR, eine solche Impfaktion müsse geplant durchgeführt und nicht dem Zufall überlassen werden. Bei der Deutschen Polizeigewerkschaft hatte die Entscheidung aus dem Innenministerium für Unverständnis gesorgt. Lewentz sagte, man habe einen sehr guten polizeiärztlichen Dienst. Der werde die Impfungen schnell und flächendeckend bei der Polizei durchführen.

+++ Bad Kreuznach will Ausgangssperre aufheben +++

6:45 Uhr

Die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU), will die nächtliche Ausgangssperre im Kreis wieder aufheben. Ihren eigenen Angaben zufolge stellte Dickes einen entsprechenden Antrag beim Land Rheinland-Pfalz. Eine Antwort stehe aber noch aus, so Dickes. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bad Kreuznach liegen seit Mittwoch vergangener Woche unter dem kritischen Inzidenzwert von 200. Die Ausgangssperre im Kreis gilt zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens.

+++ Dreyer informiert über Bund-Länder-Gespräche +++

6:30 Uhr

Heute wird bei einem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie über eine Verlängerung des Lockdowns beraten. Viele Experten plädieren nicht nur für eine Verlängerung, sondern auch für eine Verschärfung der Maßnahmen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert am Abend über die Situation in Rheinland-Pfalz. Der SWR überträgt die Pressekonferenz ab 18 Uhr im Livestream.

Montag (18. Januar)

+++ 350 Zweitimpfungen in Rheinland-Pfalz +++

22:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz haben am Sonntag 350 Menschen die zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das geht aus den neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Zahl der Erstimpfungen lag bei knapp 83.000, was einer Quote von 2,0 Prozent entspricht.

+++ Lüftungsanlagen für Klassenzimmer +++

21:45 Uhr

Eltern von Mainzer Schülerinnen und Schülern wollten in der Corona-Pandemie etwas für den Schutz ihrer Kinder im Klassenzimmer tun. Darum haben sie eine Lüftungsanlage entwickelt. Der Zusammenbau ist relativ einfach.

+++ SPD will Verlängerung der Corona-Maßnahmen und mehr Homeoffice +++

19:00 Uhr

Die SPD-geführten Bundesländer wollen sich in der Bund-Länder-Schalte am Dienstag dafür aussprechen, die geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 14. Februar zu verlängern. Das sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zudem müssten noch mehr Menschen ins Homeoffice.

+++ Home-Office unterschiedlich weit verbreitet +++

16:30 Uhr

Rheinland-pfälzische Behörden gehen bislang unterschiedliche Wege in der Frage, wie viele Bedienstete während der Pandemie von zu Hause arbeiten können. Eine Reihe rheinland-pfälzischer Ministerien setzt laut einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) auf einen tagweisen Wechsel zwischen Präsenz- und Telearbeit. Einige Behörden haben die Präsenzpflicht für einen Teil der Bediensteten komplett aufgehoben. Das Mainzer Innenministerium und die Aufsichtsbehörde ADD in Trier beziffern den Anteil der Bürokräfte im Home-Office auf rund zwei Drittel. Im Wissenschafts- sowie im Finanzministerium nutzt jeweils die Hälfte der Bediensteten die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten von zu Hause aus. Größere nichtstaatliche Arbeitgeber gehen die Kontaktreduzierung am Arbeitsplatz teilweise deutlich entschiedener an. So arbeiten beispielsweise beim Chemie-Konzern BASF nach eigenen Angaben nahezu alle Büromitarbeiter komplett seit dem vergangenen Herbst von zu Hause aus. Ähnliche Regeln gibt es beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Auch der SWR besteht nicht mehr auf einer Anwesenheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz.

+++ Neuwieder Landrat will zweites Impfzentrum +++

16:15 Uhr

Der Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach (CDU), fordert, die Impfzentren in den großen Landkreisen im Westerwald auszubauen. Im Landkreis Neuwied möchte er ein zweites Impfzentrum einrichten, sobald das Land das genehmigt. Das Impfzentrum in Oberhonnefeld sei voll belegt und könne auch nicht erweitert werden.

+++ Geriatische Fachklinik wegen vieler Infektionen geschlossen +++

15:45 Uhr

Die geriatrische Fachklinik in Baumholder ist vorübergehend geschlossen. Grund ist nach Angaben des Klinikums Idar-Oberstein ein Corona-Ausbruch unter Patienten und Mitarbeitenden. Anfang des Monats wurden bei den regelmäßigen Corona-Tests zunächst bei den Patienten und später auch bei den Mitarbeitenden der Fachklinik vermehrt Corona-Infektionen festgestellt, so die Klinikleitung. Daraufhin seien alle Patienten und die gesamte Belegschaft getestet worden. Derzeit seien elf Mitarbeiter und 21 Patienten infiziert. Wie es zu dem Corona-Ausbruch kommen konnte, sei noch unklar. Patienten, die weiterhin behandelt werden müssten, seien ins Klinikum Idar-Oberstein verlegt worden. Alle anderen seien entlassen worden. Etwa 100 Mitarbeiter der Klinik seien in Quarantäne. Wann die Fachklinik wieder öffnen darf, ist noch nicht bekannt.

+++ Unternehmer mahnen, Wirtschaft im Blick zu behalten +++

15:15 Uhr

Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen mahnen die Unternehmer in Rheinland-Pfalz, die Auswirkungen auf die Wirtschaft im Blick zu behalten. So wäre eine mögliche Homeoffice-Pflicht aus ihrer Sicht "Symbolpolitik". Am Arbeitsplatz und in den öffentlichen Verkehrsmitteln gebe es kein übergeordnetes Infektionsrisiko, erklärte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände, Gerhard F. Braun. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird sich am Montagnachmittag vorab mit einem Pressestatement zu Wort melden.

+++ Doch ursprünglich geplante Menge an Impfdosen geliefert +++

15:00 Uhr

Das Gesundheitsministerium bemängelt, dass die Bundesregierung nicht genau sagt, mit welchen Liefermengen beim Corona-Impfstoff gerechnet werden kann. Am Montag kam dennoch die ursprünglich angekündigte Menge.

+++ 471 neue Corona-Fälle und 48 Tote +++

14:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet für heute 471 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am vergangenen Montag waren es 590. Seit Beginn der Pandemie gab es 85.524 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land. 2.104 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Das sind 48 neue Todesfälle seit gestern. Die höchste Inzidenz hat weiterhin Ludwigshafen mit 197 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Den niedrigsten Wert gibt es in Zweibrücken mit 38.

+++ Probleme bei Übermittlung der Corona-Daten +++

13:45

Wegen eines technischen Problems sind für Rheinland-Pfalz auf der Internseite des Robert Koch-Instutits für gestern nur zwei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermerkt. Das hat ein Sprecher des Landesuntersuchungamts (LUA) in Koblenz dem SWR gesagt. Das Amt habe dem RKI gestern eigentlich knapp 450 Neuinfektionen gemeldet. Wegen eines technischen Problems seien aber nur zwei Fälle übermittelt worden. Die restlichen Zahlen sollten am Dienstag zusammen mit den heute gemeldeten Neuinfektionen auf der Seite des RKI stehen, so das Landesuntersuchungsamt. Deshalb werde die Zahl morgen höher ausfallen. Einzelheiten zu dem technischen Problem sind nicht bekannt.

+++ Polizei kritisiert 15-Kilometer-Regel +++

13:30 Uhr

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die bei der jüngsten Verschärfung der Corona-Maßnahmen eingeführte 15-Kilometer-Regel kritisiert. Gemäß dieser Regelung dürfen sich die Menschen in bestimmten Gebieten für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer vom Stadtgebiet entfernen. Die rheinland-pfälzische GdP-Vorsitzende Sabrina Kunz erklärte, es gebe derzeit wegen des sich schnell verändernden Pandemiegeschehens regionale Regelungen, die sich von Tag zu Tag ändern könnten. "Wir können nicht sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger alle gleich aufmerksam verfolgen, wie sich die Verordnungs- und Regelungslage ändert", sagte Kunz. Daher müssten Polizei und Mitarbeiter der Ordnungsämter Maßnahmen überwachen, die den Menschen möglicherweise gar nicht bekannt seien.

+++ Unterschiedliche Personenbegrenzung im Einzelhandel rechtmäßig +++

12:00 Uhr

Die Personenbegrenzung im Einzelhandel von einem Mensch pro 20 Quadratmetern bei Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern in Rheinland-Pfalz ist rechtmäßig und verstößt nicht gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem Eilrechtsschutzverfahren. Geklagt hatte eine Ladenbesitzerin aus Trier, die einen Nachteil gegenüber kleineren Geschäften sah. Das Verwaltungsgericht Mainz gab ihrem Eilantrag zunächst recht, dies wurde nun vom OVG revidiert.

+++ Internetseite zur Impftermin-Vergabe noch nicht barrierefrei +++

11:30 Uhr

Die Internetseite für die Vergabe von Impfterminen in Rheinland-Pfalz ist bisher nicht barrierefrei zugänglich. Blinden und Sehbehinderten steht bislang keine Vorlesefunktion zur Verfügung. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wird an einer Lösung des Problems gearbeitet. Das könne aber noch einige Zeit dauern. Auch andere Bundesländer berichten von ähnlichen Problemen.

+++ Unvollständige Meldung von Infektionszahlen ans RKI +++

10:45 Uhr

Die heute vom Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Infektionszahlen sind möglicherweise unvollständig. Für ein Problem in der Meldekette spricht, dass Rheinland-Pfalz zum Beispiel nur zwei neue Fälle angegeben hat. Im Schnitt hatten die Gesundheitsämter dort zuletzt mehrere hundert Neuinfektionen pro Tag übermittelt. Auch aus Bayern und Schleswig-Holstein wurden laut RKI vergleichsweise niedrige Werte gemeldet. Morgen könnte es also Nachmeldungen geben. Für ganz Deutschland hat das Robert Koch-Institut an diesem Montagmorgen gut 7.100 neue Corona-Fälle gelistet - gut 5.000 weniger als vor einer Woche. Das wäre der niedrigste Wert seit 20. Oktober vergangenen Jahres.

+++ Kein Shopping-Ansturm in Luxemburg +++

9:15 Uhr

Nur wenige Deutsche nutzten in der vergangenen Woche die Lockdown-Lockerungen in Luxemburg, um im Nachbarland einkaufen zu gehen. Das bestätigten eine SWR-Recherche sowie der Einzelhandelsverband der Stadt Luxemburg. Laut dem Präsidenten des Einzelhandelsverbandes habe es in der gesamten letzten Woche keinen großen Andrang an deutschen Kunden gegeben. Das liege vor allem daran, dass Restaurants weiterhin geschlossen seien. Der Staat Luxemburg hatte die Corona-Regeln letzte Woche gelockert. Am Montag hatten unter anderem die Frisörsalons, Modegeschäfte und Optiker wieder geöffnet.

+++ Brinkhaus rechnet mit Verschärfung der Corona-Regeln +++

9:00 Uhr

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geht davon aus, dass die Corona-Beschränkungen noch einmal verlängert und verschärft werden. Im SWR sagte der CDU-Politiker, in den aktuell vom Robert Koch-Institut gemeldeten niedrigeren Infektionszahlen sehe er noch keinen Grund für Entwarnung. “Wir sind sehr besorgt wegen der Entwicklung in Großbritannien und Irland“, erklärte Brinkhaus. "Dort gibt es einen mutierten Virus, der zu sehr, sehr hohen Neuinfektionen geführt hat." Beim Gespräch zwischen Bund und Ländern werde es vor allem um weitere Kontaktbeschränkungen gehen müssen und wie man es schaffe, dass mehr Menschen von zu Hause arbeiteten.

+++ Frankfurter Flughafen hatte 2020 so wenig Reisende wie 1984 +++

8:15 Uhr

Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafen 2020 im Passagiergeschäft deutlich zurückgeworfen. Das Passagieraufkommen habe mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Montag in Frankfurt mit. Das entspreche dem Niveau aus dem Jahr 1984. Deutlich besser lief es im Cargo-Geschäft. Im Dezember legte das Aufkommen an Fracht und Luftpost um 8,9 Prozent auf 182.568 Tonnen zu. Für das Gesamtjahr stand allerdings immer noch ein Rückgang von 8,5 Prozent auf gut 1,9 Millionen Tonnen zu Buche.

+++ Kaum Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre +++

8:00 Uhr

In Bad Kreuznach hat es am Wochenende nur wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben. Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt hatten mehrfach Kontrollen durchgeführt. Die meisten der kontrollierten Personen waren nach Angaben der Stadt auf dem Heimweg, etwa, weil sie von der Arbeit kamen. Nur gegen einige wenige Menschen habe man Bußgelder verhängen müssen. Die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr gilt in Bad Kreuznach seit Samstag. Grund ist die weiterhin hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen.

+++ Aufnahmestopp in Stadtklinik Frankenthal +++

7:00 Uhr

Nach einer Reihe von Corona-Infektionen hat die Stadtklinik Frankenthal einen freiwilligen Aufnahmestopp beschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssen insgesamt 1.000 Personen zwei Mal getestet werden. Die chirurgische Abteilung der Stadtklinik sei von dem Corona-Ausbruch betroffen. Der Aufnahmestopp soll bis zum 26. Januar dauern.

+++ Verbände: Ausländische Erntehelfer sollen wieder länger bleiben +++

6:10 Uhr

Die Bauern- und Winzerverbände in Rheinland-Pfalz setzen sich vor der kommenden Ernte wieder für einen längeren Aufenthalt ausländischer Erntehelfer während der Corona-Pandemie ein. Der Zeitraum für sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung müsse erneut von 70 auf 115 Arbeitstage verlängert werden, sagte Barbara Wolbeck vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz. "Das trägt erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei, da letztlich viel weniger Mobilität bei Saisonarbeitskräften nötig ist und weniger von ihnen nach Deutschland einreisen müssen", sagte sie.