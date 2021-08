Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 23. August.

Sonntag (23. August)

+++ Corona-Fälle an Schulen in Mainz und in Rheinhessen +++

18:45 Uhr

Am Wochenende sind in Rheinhessen weitere Corona-Fällen an Schulen bekannt geworden. So hat sich unter anderem eine Schülerin der 12. Jahrgangsstufe des Mainzer Oberstadt-Gymnasiums mit Covid-19 infiziert. Auch der Landkreis Alzey-Worms meldet neue bestätigte Corona-Fälle an Schulen: Betroffen seien die Neusatz-Grundschule und die Karmeliter Realschule in Worms. Bei beiden Schülern handele es sich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Familien die geltenden Quarantänevorschriften missachtet hätten.

+++ Ministerium meldet 53 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

11:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Sonntag in Rheinland-Pfalz um 53 angestiegen. Aktuell infiziert sind demnach 992 Menschen. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 8.661 bestätigte Fälle (Stand Sonntag 10 Uhr). Das Gesundheitsamt meldete am Sonntag einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 243. Nach Angaben des Ministeriums gelten inzwischen 7.426 Menschen als genesen. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Sonntag mit 28 Fällen auf 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim gezählt.

Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf über 40

+++ Rheinland-Pfalz für einheitliche Obergrenze bei Privatfeiern +++

10:15 Uhr

Mehrere Bundesländer sind wegen steigender Corona-Fallzahlen dafür, die Zahl der Teilnehmer privater Feiern bundesweit einheitlich zu begrenzen - darunter auch Rheinland-Pfalz. Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zufolge befürworten das unter anderem auch Berlin, Niedersachsen und Hamburg. Länder wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern lehnen eine Obergrenze ab. Private Feiern gelten als eine der Hauptursachen für die steigenden Infektionszahlen. Bei einer Videokonferenz wollen die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch über dieses Thema beraten.

+++ Baldauf gegen Verlängerung von Ausnahmeregelung im Insolvenzverfahren +++

07:45 Uhr

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl, Christian Baldauf, ist dagegen, die Aussetzung der Pflicht zu einem Insolvenzantrag weiter zu verlängern. "Die Corona-Krise rechtfertigt nicht, bewährte wirtschaftliche Grundsätze anhaltend außer Kraft zu setzen", so Baldauf. Man müsse auch an die Gläubiger denken. Deshalb halte er den Vorschlag von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für falsch, diese Aussetzung bis März 2021 zu verlängern. Die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen ist seit dem 1. März 2020 ausgesetzt. Bis Ende September sollen Unternehmen mit dieser Regelung die Chance bekommen, staatliche Hilfen zu beantragen und eine Sanierung einzuleiten.

Samstag (22. August)

+++ CDU fordert weniger Stehplätze in Schulbussen +++

18:45 Uhr

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag eine Halbierung der Stehplatzquote in Schulbussen gefordert. Aktuell müssten Schülerinnen und Schüler in den Bussen zu oft eng beieinander stehen, weshalb die Corona-Schutzmaßnahmen nicht greifen könnten, heißt es in einem am Samstag bekannt gewordenen Antrag. Zudem sei dies auch verkehrstechnisch gefährlich. Die kürzlich zugesagte Bereitstellung von 250 zusätzlichen Bussen könne nur ein erster Schritt zur Entspannung der Situation sein, reiche aber nicht aus. Aus Sicht der CDU soll die Stehplatzquote dauerhaft bei 35 Prozent liegen. Die Landesregierung müsse dafür die notwendigen finanziellen Mittel zu 100 Prozent zur Verfügung stellen.

+++ Erster Landesparteitag in Corona-Zeiten: Grüne küren Spitzenkandidatin +++

16:15 Uhr

Eigentlich hatten die Grünen in Rheinland-Pfalz ihre Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im nächsten Jahr im Mai wählen wollen, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Heute wählten die 202 Delegierten Anne Spiegel mit 95,1 Prozent der Stimmen. Um die Corona-Vorgaben einhalten zu können haben die Grünen die komplette Messe in Idar-Oberstein gemietet. Händeschütteln oder Umarmungen beim Gratulieren sind übrigens tabu.

+++ 67 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Samstag in Rheinland-Pfalz um 67 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamts sind aktuell 969 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle liegt nun insgesamt bei 8.608, die Zahl der Todesfälle bleibt bei 242. Die meisten Neuinfektionen, die in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden, gibt es im Kreis Germersheim mit 29 Fällen auf 100.000 Einwohner.

+++ Corona-Förderung für Historisches Museum der Pfalz +++

10:30 Uhr

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer erhält finanzielle Unterstützung wegen des Mehraufwandes durch die Corona-Pandemie. Staatssekretär Denis Alt wird den Bescheid über die Fördergelder am Sonntag überreichen. Wegen der Pandemie musste das Museum verändert und nach aktuellen Sicherheitsvorgaben umstrukturiert werden. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer wird am 5. September wiedereröffnet mit der Sonderausstellung "Medicus - Die Macht des Wissens".

Freitag (21. August)

+++ Keine Quarantäne mehr für Reisende aus Luxemburg +++

19:30 Uhr

Nachdem die Reisewarnung für Luxemburg aufgehoben ist, müssen Reisende aus dem Nachbarland nicht mehr in Quarantäne. Darauf verständigten sich Regierungsvertreter aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Großherzogtum. Es sei ein Weg gefunden worden, enge nachbarschaftliche Beziehungen und die gute Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zu verfestigen, hieß es.

+++ Kritik an Arbeitsbedingungen im Daimler-Werk Wörth +++

18:15 Uhr

Die IG Metall im Daimler-Werk in Wörth fordert bessere Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten. In einem Brief an die Betriebsleitung heißt es, wegen der Hitze sei die Arbeit in den Produktionshallen unzumutbar. Viele Ventilatoren oder Klimaanlagen dürften nicht benutzt werden. Die Gewerkschaft verlangt deshalb längere Erholungszeiten und eine verlangsamte Bandgeschwindigkeit.

+++ Wieder mehr Covid-19-Patienten in Krankenhäusern +++

17:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz werden wieder mehr Covid-19-Patienten stationär im Krankenhaus behandelt. Der Zuwachs fällt nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber deutlich geringer aus als der bei den bestätigten Neuinfektionen. Am Donnerstag befanden sich 32 Erkrankte im Krankenhaus, zehn davon auf der Intensivstation. Im Juli gab es 24 stationär aufgenomme Patienten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie mussten Mitte April knapp 400 Patienten gleichzeitig in Krankenhäusern versorgt werden.

+++ Bußgeldverfahren gegen 50 Polizisten wegen Corona-Verstößen +++

17:15 Uhr

Die Stadt Mainz hat gegen etwa 50 Polizisten Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Beamten sollen im Mai in einer Altstadt-Kneipe gefeiert und gegen die gültige Bestimmungen zur Corona-Bekämpfung verstoßen haben. Es gehe um Verwarngelder bis hin zu Strafen im deutlich dreistelligen Bereich, so ein Sprecher. Die Polizisten hatten sich noch nach der Sperrstunde in dem Lokal aufgehalten, sie sollen keine Masken getragen und Abstandsregeln missachtet haben.

+++ Enquetekommission zu Corona hat Arbeit aufgenommen +++

16:30 Uhr

Die Enquetekommission des rheinland-pfälzischen Landtags zur Corona-Pandemie hat die Arbeit aufgenommen. Der Leiter des Kreisgesundheitsamts Trier, Harald Michels, forderte in der ersten Sitzung erneut, die Erfassung von Reiserückkehrern zu verbessern. An der Autobahn-Teststation bei Trier werde man "im Moment überschüttet mit von Hand ausgefüllten Karten." Es sei dringend nötig, alles elektronisch zu verarbeiten. Das Gremium tagt coronabedingt per Videochat.

+++ Deutsche Haushalte kaufen mehr Wein in Corona-Zeiten +++

14:00 Uhr

Die Verbraucher haben laut dem Deutschen Weininstitut (DWI) pro Haushalt seit Beginn der Corona-Pandemie mehr Wein gekauft. Im zweiten Quartal liege der Zuwachs demnach gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei 12,5 Prozent, das teilte das DWI am Freitag in Bodenheim bei Mainz mit. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Deutschland lag zuletzt bei 20,1 Litern im Jahr. Mit einem Plus von rund 14 Prozent konnten deutsche Weine im Zeitraum von April bis Juni besonders deutlich zulegen.

+++ 66 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:30 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Rheinland-Pfalz weiter an, ist aber auf einem etwas niedrigerem Niveau als zuletzt. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 66 weitere bestätigte Ansteckungen. Aktuell infiziert sind demnach 940 Menschen. Am Donnerstag waren 106, am Mittwoch 105 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 8.541 bestätigte Fälle (Stand Freitag 10:10 Uhr). Nach Angaben des Ministeriums gelten inzwischen 7.359 Menschen als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 242.

+++ Verband: Busbörse könnte Schulbusverkehr bald entzerren +++

11:30 Uhr

Nach Angaben des Verbandes Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz kann die angekündigte Busbörse den Schulbusverkehr schon ab nächster Woche entzerren. "Es fehlen noch die finalen operativen Absprachen mit dem Land, aber dann könnten wir am Montag starten", sagte Geschäftsführer Guido Borning am Freitag. Der Verband habe die Kapazitäten seiner Mitglieder abgefragt und könne zurzeit 170 Busse stellen. Die Kapazität ließe sich bei Bedarf auch noch steigern, sagte Borning. "Wir könnten im ländlichen Raum auch mit Kleinbussen fahren." Am Donnerstag hatten die rheinland-pfälzische Staatskanzlei und das Verkehrsministerium angekündigt, Kreise und Kommunen bei der Bestellung zusätzlicher Fahrzeuge für den Schulverkehr zu unterstützen. Zuvor war Kritik an zu vollen Bussen laut geworden.

+++ Geteilte Meinungen zum Schulstart +++

8:30 Uhr

Wenige Tage nach dem Schulbeginn in Rheinland-Pfalz gehen die Meinungen über den bisherigen Unterrichtsbetrieb auseinander. Das Bildungsministerium zog trotz erster Quarantänefälle ein positives erstes Fazit. "Nach Rückmeldungen aus der Schullandschaft in Rheinland-Pfalz ist der Start von den Schulleitungen vor Ort sehr verantwortungsvoll und erfolgreich umgesetzt worden", hieß es. Der Philologenverband und der Landeselternbeirat beurteilten die Rückkehr an die Schulen kritischer. Vor allem der Schulbusverkehr bereitet Sorgen. Die Busse seien überfüllt, manchmal fehlten die Masken, an Haltestellen stünden Schüler eng an eng.

+++ Enquete-Kommission untersucht Corona-Maßnahmen +++

7:45 Uhr

Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags untersucht an diesem Freitag die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie im Land. Gehört werden unter anderem der Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz und Andreas Bartels, stellvertretender Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Ein Vertreter der Stadt Trier und der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Trier-Saarburg sollen aus kommunaler Sicht die Situation beleuchten. Das Gremium soll die Maßnahmen der vergangenen Monate gegen das neue Coronavirus kritisch betrachten, um daraus Erkenntnisse für das weitere Vorgehen und eventuelle künftige andere Pandemien zu gewinnen.

+++ Dreyer gegen kostenlose Corona-Tests nach Reisen +++

6:45 Uhr

In der Diskussion um verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten haben sich Vertreter mehrerer Bundesländer für eine Kostenübernahme durch die Reisenden ausgesprochen, darunter auch die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD). Wer den Test nicht zahlen wolle, müsse 14 Tage in Quarantäne, sagte sie in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Es brauche eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind", so die Politikerin. Darüber wolle sie bei der Bund-Länder-Konferenz in der kommenden Woche sprechen.

Corona-Tests: Dreyer will Kostenübernahme durch Urlauber

Donnerstag (20. August)

+++ Kein weiterer Corona-Fall bei Mainz 05 +++

16:45 Uhr

Beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gibt es derzeit keinen zweiten Corona-Fall. Alle am Mittwochabend vorgenommenen Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Verein mit. Die Mainzer hatten am Mittwoch kurzfristig ihr Testspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart abgesagt, nachdem es in der Mannschaft einen positiven Befund gegeben hatte. Der namentlich nicht genannte Spieler wurde von der restlichen Mannschaft isoliert und befindet sich in Quarantäne.

+++ Wieder mehr als 100 Neuinfektionen +++

14:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind zum zweiten Mal in Folge mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet worden. Laut Gesundheitsministerium waren am Donnerstag (Stand 10:15 Uhr) insgesamt 8.475 Infektionen seit Beginn der Pandemie bestätigt - 106 Fälle mehr als am Vortag, am Mittwoch war es ein Plus von 105 Fällen. Aktuell sind im Land 916 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 7.317 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg nicht weiter an, sie liegt bei 242.

+++ Mehr Busse für Schülerbeförderung +++

14:15 Uhr

Um in Corona-Zeiten überfüllte Schulbusse zu vermeiden, hilft das Land Kreisen und Kommunen bei der Bestellung zusätzlicher Fahrzeuge. Über eine zentrale Bus-Börse sollen sie dort eingesetzt werden, wo Bedarf besteht. Das Land werde bis zu 250 Busse zu 90 Prozent finanzieren, kündigten Staatskanzlei und Verkehrsministerium an. Zum Einsatz kommen dabei auch Reisebusse, die derzeit ohnehin nicht ausgelastet sind.

+++ RP erhöht Bußgeld bei Maskenverstößen +++

12:15 Uhr

Angesichts der wieder gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen will Rheinland-Pfalz die Bußgelder für Verstöße gegen Schutzvorschriften deutlich erhöhen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Treffen mit Vertretern der Kommunen an. Demnach sollen bei fehlendem oder nicht korrekt getragenem Mund-Nase-Schutz statt bisher zehn künftig 50 Euro fällig werden. Dreyer (SPD) sagte: "Bei Menschen, die sich rücksichtslos verhalten und andere gefährden, sind wir klar und konsequent." Weiter erklärte sie, dass angesichts zweier Tage in Folge mit mehr als 100 Neuinfektionen im Land nicht die Zeit für Lockerungen sei. Die derzeit geltende zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes werde daher bis 15. September verlängert.

+++ Luxemburg offiziell kein Risikogebiet mehr +++

12:00 Uhr

Das Land Luxemburg gilt jetzt auch offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Das teilte das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite mit. Die Reisewarnung ist damit offiziell aufgehoben. Auch das Robert Koch-Institut bestätigt die Aufhebung des Status als Risikogebiet. Es hatte Luxemburg Mitte Juli dazu erklärt, weil es die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner tagelang überschritten hatte.

+++ Das lange Warten auf das Corona-Testergebnis +++

10:30 Uhr

Wer nach dem Urlaub beispielsweise im Corona-Testzentrum in Landau getestet wird, soll sein Ergebnis eigentlich nach zwei Tagen bekommen. Dass das nicht immer klappt, zeigt das Beispiel einer Frau aus Wörth, die acht Tage voller Ungewissheit und mit täglichen Anrufen bei den Behörden in Quarantäne ausharren musste.

+++ Auch Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz" noch ungewiss +++

7:00 Uhr

Auch die TV-Sendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" hängt wegen der Corona-Pandemie in der Warteschleife. Ob die wohl bekannteste Fernsehfastnachtssitzung 2021 über die Bühne geht, ist nach Angaben des übertragenden Senders Südwestrundfunk noch ungewiss. Die Live-Sendung aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz wird in ihrer heutigen Form seit 1973 im Wechsel von ZDF und vom SWR für die ARD im Ersten übertragen. Derzeit wird diskutiert, ob Fastnachts- und Karnevalsveranstaltungen wegen der Corona-Infektionsgefahren überhaupt stattfinden können.

Mittwoch (19. August)

+++ Dreyer spricht am Donnerstag mit Kommunal-Vertretern +++

21:00 Uhr

Die 10. Corona-Verordnung des Landes läuft Ende August aus - und derzeit steigt die Zahl der Infizierten wieder deutlich an. Über eine Fortsetzung der Maßnahmen gegen die Pandemie spricht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Dabei wird in der Staatskanzlei auch über höhere Bußgelder bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht diskutiert. Ergebnisse sollen gegen Mittag vorgestellt werden.

+++ Luxemburg wohl nicht mehr Risikogebiet +++

19.30 Uhr

Die Bundesregierung stuft den rheinland-pfälzischen Nachbarn Luxemburg offenbar nicht mehr als Corona-Risikogebiet ein. Das hat die luxemburgische Regierung mitgeteilt. Eine offizielle Bestätigung des Auswärtigen Amtes steht aber noch aus. Der Außenminister des Großherzogtums, Jean Asselborn, zeigte sich in einer ersten Reaktion erleichtert. Die Einstufung als Risikogebiet habe zu massiven Auswirkungen in der Grenzregion geführt. Die Bundesregierung hatte Luxemburg wegen steigender Neuinfektionen Mitte Juli zum Risikogebiet erklärt. Luxemburg testet derzeit allerdings auch umfangreich.

+++ Weitere Corona-Fälle an Schulen und Kitas

15:15 Uhr

Nach dem Corona-Fall an einem Gymnasium in Trier ist nun auch eine Infektion an einer Grundschule bekannt geworden. Auch aus Worms sowie dem Landkreis Alzey-Worms werden Corona-Fälle gemeldet. Betroffen sind nach Informationen der Kreisverwaltung das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium Alzey, die Kita "Spatzennest" in Ober-Saulheim und die Kita "Nach dem alten Schloss" in Gau Odernheim. Das Gesundheitsamt des Kreises Alzey-Worms teilte mit, erste Quarantäne-Maßnahmen und das Ermitteln von Kontaktpersonen würden laufen. Eine Sprecherin sagte dem SWR, weitere Informationen und ob die Kitas und Schulen möglicherweise geschlossen werden, wolle man im Laufe des Tages bekanntgeben.

+++ Erstmals seit April wieder mehr als 100 Neuinfektionen +++

14:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind erstmals seit dem Frühjahr wieder mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet worden. Laut Gesundheitsministerium waren am Mittwoch (Stand 10:15 Uhr) insgesamt 8.369 Infektionen bestätigt - 105 Fälle mehr als am Vortag. Aktuell sind im Land 849 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 7.278 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg nicht weiter an, sie liegt bei 242.

+++ Testspiel Mainz 05 gegen VfB Stuttgart wegen Corona-Fall abgesagt +++

13:30 Uhr

Ein Spieler von Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat sich nach Angaben des Vereins mit dem Coronvirus infinziert. Die Testung des Kaders vor dem am Nachmittag geplanten Testspiel gegen den VfB Stuttgart habe für einen Spieler ein positives Resultat ergeben. Alle übrigen Tests seien negativ ausgefallen. Der betroffene Spieler sei isoliert und befinde sich in Quarantäne. Das Testspiel im Mainzer Bruchwegstadion sei abgesagt. Man befinde sich in Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden, so der Verein. Anstelle des geplanten Testspiels wird die Mannschaft um 16:15 Uhr ein 60-minütiges internes Testspiel absolvieren.

+++ Corona-Fälle an Schulen in Trier und Montabaur +++

11:45 Uhr

Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier gibt es in einer sechsten Klasse einen Corona-Fall. Die Schüler und Lehrer der Klasse werden nun getestet und kommen für zwei Wochen in Quarantäne. Das bestätigte die zuständige Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Außerhalb des Klassenraums gilt die Maskenpflicht, daher sind weitere Klassen von den Maßnahmen vorerst nicht betroffen. Auch an einer Schule in Montabaur (Westerwaldkreis) gibt es einen Corona-Fall. Eine Schülerin des Mons-Tabor-Gymnasiums sei nach dem ersten Schultag positiv getestet worden. Nach Angaben der Schule hat sie in den Ferien ihre Familie in einem Risikogebiet besucht. Rund 60 Schüler plus Lehrkräften befinden sich aktuell in Quarantäne.

+++ MCV-Präsident: Fastnacht ja, aber anders +++

10:30 Uhr

Fastnacht feiern und Corona - geht das? Ja, aber anders, sagt Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval-Vereins im Interview mit dem SWR. Gerade in diesen Zeiten müsse den Menschen etwas Frohsinn vermittelt werden.

+++ Brief an Spahn: Trierer wollen, dass Luxemburg kein Risikogebiet ist +++

8:00 Uhr

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) fordert in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Einstufung von Luxemburg als Corona-Risikogebiet zurückzunehmen. Der Brief ist außerdem vom Chef der Trierer Industrie- und Handelskammer, Jan Glockauer, und vom Honorarkonsul von Luxemburg, Klaus Jensen, unterschrieben. Die Berechnung, dass Luxemburg die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat, sei aktuell nicht gegeben. Es gebe keinen sachlichen Grund mehr, die Freizügigkeit von Menschen und Dienstleistungen nahezu vollständig zu unterbinden. "Jeder Tag zählt", heißt es in dem Schreiben, das dem SWR vorliegt. Die seit Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen würden auf eine harte Probe gestellt.

+++ Hahn könnte wegen Corona in Schwierigkeiten geraten +++

7:15 Uhr

Vielen regionalen Flughäfen droht wegen der Corona-Krise die Pleite. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Darin steht, dass sieben der 14 untersuchten Flughäfen vor dem Aus stehen - darunter der Hunsrücker Flughafen Hahn und Saarbrücken. Die EU hatte bereits 2014 beschlossen, dass mit dem Ausgleich von Betriebsverlusten über Steuergelder 2024 endgültig Schluss sein müsse, zudem ziehen sich Billigflieger von den Regionalflughäfen zurück. So drohte Ryanair mit dem Rückzug aus Hahn.

+++ Städtetourismus zieht nur langsam wieder an +++

6:45 Uhr

Der Städtetourismus in Rheinland-Pfalz zieht nach Angaben des Städtetags in der Corona-Zeit nur sehr langsam wieder an. Demnach kommen derzeit halb so viele Übernachtungs- und Tagesgäste wie in einem normalen Jahr. Der geschäftsführende Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Mätzig, sagte, individuelle Reisen liefen zwar gut und die Städte seien voll. Bei Gruppen-, Bus- und Schiffsreisen tue sich aber viel zu wenig und es fehlten Gäste, die auch in den Städten übernachteten. Nach seinen Angaben geben Tagestouristen laut Studien im Schnitt 35 Euro pro Tag aus, Übernachtungsgäste dagegen 120 Euro.

Dienstag (18. August)

+++ Gesundheitsminister Spahn hat wenig Hoffnung für Karneval 2020 +++

21:45 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich wegen der Corona-Pandemie skeptisch geäußert, ob im kommenden Winter Karneval stattfinden kann. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in einer Telefonkonferenz des Gesundheitsausschusses: "Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es."

+++ Unimedizin und Gutenberg-Uni planen Studie zu Covid-19 +++

19:30 Uhr

Die Universitätsmedizin und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz planen ein Studie zu Risikofaktoren, Verbreitung und Folgen von Covid-19. Daran sollen 10.000 Menschen aus Rheinhessen teilnehmen, teilte die Unimedizin am Dienstag mit. Die Probanden der schon seit 2007 laufenden Gutenberg-Gesundheitsstudie würden gebeten, sich ab Oktober zwei Mal testen zu lassen. Die Forscher wollen dann die neuen Daten mit denen aus dem Bestand zusammenführen. Ergebnisse sollen zum Jahresende vorliegen.

+++ Entwurf für Nachtragsetat mit historisch hoher Neuverschuldung +++

17:30 Uhr

Zur Bewältigung der Coronakrise und ihrer wirtschaftlichen Folgen macht Rheinland-Pfalz soviele neue Schulden wie noch nie. Der Entwurf des Nachtragshaushalts für 2020 sieht knapp 3,5 Milliarden Euro neue Verbindlichkeiten vor.

+++ 89 neue Corona-Infektionen am Dienstag +++

15:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind am Dienstag (Stand 10.50 Uhr) 89 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Am Vortag waren es 34 gewesen. Damit steigt die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 8.264 Infektionen. 7.266 Menschen gelten als genesen, 756 Personen sind aktuell mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bleibt bei 242.

+++ Wie kann die Mainzer Fastnacht trotz Corona funktionieren? +++

11:45 Uhr

Bis zu den Straßenumzügen ist es zwar noch etwas hin, aber die Planungen für die Fastnacht in Mainz sollte eigentlich bereits auf Hochtouren laufen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es jedoch große Unsicherheit. Nun soll eine Umfrage klären, wer in Mainz wie bereit ist zu feiern.

+++ Boehringer Teil einer internationalen Forschungsinitiative +++

8:00 Uhr

Das Ingelheimer Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ist Teil der neuen internationalen Initiative "CARE", die das Coronavirus bekämpfen will. Diese stellt sich nach Boehringer-Angaben heute in Brüssel vor. Ziel der Initiative sei es, Therapien für Covid-19-Erkrankungen zu entwickeln. Boehringer arbeitet nach eigenen Angaben in dem Projekt an der Entwicklung von speziellen Antikörpern, die das Coronavirus neutralisieren sollen.

+++ Zweiter Nachtragshaushalt wird vorgestellt +++

7:45 Uhr

Mit einem zweiten Nachtragshaushalt wird Rheinland-Pfalz den Folgen der Corona-Krise begegnen. Den Entwurf dafür wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) heute vorstellen. Einen ersten coronabedingten Nachtragshaushalt im Umfang von 3,3 Milliarden Euro - darunter 2,2 Milliarden für die Erhöhung von Landesbürgschaften - hat der Landtag bereits Ende März verabschiedet.

+++ Einschulung unter besonderen Voraussetzungen +++

6:30 Uhr

Mehr als 37.000 ABC-Schützen werden heute in Rheinland-Pfalz ihren ersten Schultag haben. Der aufregende Tag verläuft während der Corona-Pandemie anders als sonst.

Montag (17. August)

+++ Dreyer fordert Aufhebung von Luxemburg als Risikogebiet +++

19:30 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Einstufung Luxemburgs als Corona-Risikogebiet "schnellstmöglich aufzuheben". "Es ist sehr erfreulich, dass nach den neuesten epidemiologischen Statistiken die Infektionszahlen in Luxemburg stark rückläufig sind und damit die Tendenz der letzten Wochen bestätigen", sagte Dreyer. "Angesichts dieser positiven Entwicklung sollte die Bundesregierung die Situation im Großherzogtum nicht nur beobachten, sondern die Einstufung als Risikogebiet im Lichte der aktuellen Zahlen schnellstmöglich aufheben." Sie habe dazu mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) telefoniert. Eine Überprüfung des Status könne noch diese Woche erfolgen.

+++ Fernsehansprache: Dreyer wendet sich zum Schulstart an Rheinland-Pfälzer +++

18:00 Uhr

In einer Fernsehansprache, die der SWR am Abend kurz vor der Tagesschau überträgt, wendet sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) direkt an alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Darin zeigt sie Verständnis für die Sorgen von Eltern, mahnt aber auch zur Vorsicht. Sie verstehe sehr gut, dass viele sich fragen würden, wie gut Lehrer und Kinder in der Schule vor dem Coronavirus geschützt seien. "Ich versichere Ihnen: Die Schutzmaßnahmen berücksichtigen alle verfügbaren Erkenntnisse. Zu Beginn des Schuljahres haben alle Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Es gibt klare Hygieneregeln", sagte sie.

Der SWR überträgt die komplette Fernsehansprache der Ministerpräsidentin am Ende der 19:30-Uhr-Ausgabe von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz.

+++ 34 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz registriert +++

15:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist zum Wochenbeginn um 34 auf 8.175 gestiegen. Aktuell sind nun 678 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand 10.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242. Während die Neuinfektionen in der Stadt Ludwigshafen inzwischen wieder etwas zurückgegangen sind, haben sie vor allem im Kreis Bad Kreuznach zugenommen. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen 19 Infektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Danach folgen die Stadt Mainz mit 17 Fällen und Ludwigshafen sowie der Donnersbergkreis mit jeweils 16 Neuinfektionen. Inzwischen gibt es keinen Landkreis und keine kreisfreie Stadt mehr ohne Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

+++ Schule gestartet: "Schon ein gutes Gefühl, hier in der Schule zu sein" +++

14:30 Uhr

Mit demonstrativer Zuversicht trotz aller Corona-Bedenken sind Kinder und Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte in ein neues Schuljahr gestartet. "Es ist in diesem Jahr anders, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr zuhause bleiben muss", sagte etwa eine Siebtklässlerin der Lennebergschule in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort waren zum Beginn des neuen Schuljahres Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) zu Besuch. "Schule ist viel mehr als Tafel, Tablet und Tinte", sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin. Die Rückkehr zum Regelbetrieb sei "ein Signal an die Gesellschaft". Auch an der Albert-Schweitzer Realschule plus in Winnweiler äußerten sich Schüler zum Schulstart mit Corona-Regeln.

+++ Landeselternsprecher erwartet Schulschließungen +++

8:45 Uhr

Zum Schulbeginn in Rheinland-Pfalz rechnet Landeselternsprecher Reiner Schladweiler damit, dass bald wieder einzelne Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen werden müssen. Im SWR sagte Schladweiler, auf diesen Fall seien die Schulen auch weiterhin nicht gut vorbereitet, weil einerseits noch nicht genug in Computer für das Home Schooling investiert worden sei und andererseits auch Personal fehle. Schladweiler hätte sich gewünscht, dass die Klassen zum Schulstart noch weiter aufgeteilt werden: "Aber dann hätten wir nicht mehr den Regelstart gehabt, den wir ja alle wollten. Um das umzusetzen, fehlt uns auch wieder das Personal", sagte er.

+++ Schule beginnt nach den Ferien im Regelbetrieb +++

8:15 Uhr

Heute starten 400.000 Schüler in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb in das neue Schuljahr. Dabei machen sich viele Akteure Sorgen um die Schutzmaßnahmen gegen Corona.