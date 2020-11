Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 22. November

Sonntag (22. November)

+++ Corona-Impfung könnte ab 11. Dezember in USA möglich sein +++

19:30 Uhr

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Das sagte ein US-Regierungsvertreter dem Nachrichtensender CNN. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte der für das Impfprogramm der US-Regierung zuständige Vertreter, Moncef Slaoui, am Sonntag im Gespräch mit CNN. Er hoffe, dass bereits am 11. oder 12. Dezember Menschen geimpft werden könnten, sagte er dem Fernsehsender. Das deutsche Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer hatten am Freitag eine Notfallzulassung der FDA beantragt.

+++ Platzverweise trotz Demonstrationsverbots in Koblenz +++

17:00 Uhr

Rund 150 Menschen haben sich trotz eines Gerichtsverbots in Koblenz vor der Rhein-Mosel-Halle getroffen. Laut Polizei gab es keinen "versammlungsrechtlichen Charakter". Die Menschen zogen in Kleinstgruppen zum Deutschen Eck. Den Angaben zufolge wurden die Corona-Vorgaben eingehalten. Die Polizei musste dennoch einzelne Platzverweise aussprechen. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht eine für Sonntag angekündigte Demonstration untersagt.

Korrekturhinweis In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Personen seien Anhänger der Organisation "Querdenken". Das war nicht der Fall. Die Bewegung "Der Schweigemarsch" hatte die Veranstaltung für Sonntag angemeldet.

+++ 723 Neuinfektionen am Sonntag +++

12:45 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist von Samstag auf Sonntag um 723 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gab es 38.284 laborbestätigte Infektionen mit dem Erreger im Land. 16.279 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und damit 59 mehr als am Vortag. Vier weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Damit sind landesweit 420 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben 21.585 Menschen gelten als genesen.

+++ Dreyer wünscht sich Familienfeiern an Weihnachten und Silvester +++

12:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich mit Blick auf Weihnachten und Silvester unter Corona-Bedingungen klar geäußert: "Weihnachten und Silvester sollen die Menschen ihre Liebsten treffen können", sagte Dreyer der "Bild am Sonntag". Am kommenden Mittwoch wollen die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen entscheiden. Bis Montag wollen Ländervertreter gemeinsame Vorschläge zu den möglichen Maßnahmen ab 1. Dezember erarbeiten.

+++ 13 Prozent weniger Export in ersten sieben Monaten +++

6:45 Uhr

Schwächelnder Außenhandel: Waren im Wert von 28,1 Milliarden Euro sind von Januar bis Juli 2020 aus Rheinland-Pfalz ins Ausland geliefert worden - 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, wurden zugleich Waren im Wert von 17,5 Milliarden Euro nach Rheinland-Pfalz importiert. Das waren sogar 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Corona-Pandemie hat laut dem Landesamt den Außenhandel in diesem Jahr stark beeinträchtigt, etwa mit vorübergehenden Grenzkontrollen in Europa, Unterbrechungen der internationalen Lieferketten wegen Produktionsausfällen und teils rückläufiger Nachfrage in Rheinland-Pfalz.

+++ Kirchen im Land bereiten Christmetten vor +++

6:15 Uhr

Steigende Corona-Fallzahlen, neue Kontaktbeschränkungen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt - schon jetzt ist klar, dass dieses Jahr das Fest anders aussieht. Die Kirchen rechne daher in diesem Jahr trotz Corona damit, dass viele Menschen an den Feiertagen in den Gottesdienst möchten. Um diesem Wunsch nachzukommen, sind die Planungen schon jetzt in vollem Gange.