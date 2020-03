Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 22. März.

Sonntag (22. März)

+++ Nur noch drei Grenzübergänge nach Frankreich +++

19:30 Uhr

Der Weg von Rheinland-Pfalz nach Frankreich oder umgekehrt ist wegen der Corona-Krise nur noch über drei Grenzübergänge möglich. Darauf hat das rheinland-pfälzische Innenministerium hingewiesen. Hintergrund sei die Einführung der vorübergehenden Binnengrenzkontrollen an den Landesgrenzen. Offen seien daher nur noch die Grenzübergangsstellen Bienwald, Schweigen und Hornbach, die von der Bundespolizei gesichert würden. "Bitte richten Sie sich dort auf längere Wartezeiten ein", erklärte das Ministerium. Die anderen Grenzübergänge würden oder seien bereits durch technische Sperren verschlossen.

+++ Merkel muss in Quarantäne +++

18:45 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

+++ Ministerpräsidentin Dreyer spricht über die weiteren Einschränkungen +++

17:15 Uhr

Das Land Rheinland-Pfalz wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ein weitgehendes Kontaktverbot erlassen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einem Statement an. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf diesen Schritt geeinigt. Vorgesehen ist, dass soziale Kontakte zunächst für zwei Wochen umfassend reduziert werden. Ansammlungen von mehr als zwei Personen im privaten wie im öffentlichen Bereich sind damit grundsätzlich verboten, ausgenommen davon sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Einkäufe oder andere notwendige Erledigungen werden aber erlaubt bleiben, auch Spaziergänge.

+++ Dreyer verkündet neue Maßnahmen +++

16:45 Uhr

Um 17.15 Uhr tritt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor die Presse, um über die weiteren Verschärfungen im Kampf gegen das Coronavirus zu informieren. Dreyers Statement können Sie hier im Livestream verfolgen.

+++ Bund und Länder verständigen sich auf umfassendes Kontaktverbot +++

16:00 Uhr

Bund und Länder wollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein umfassendes Kontaktverbot beschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Telefonkonferenz darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

+++ Warnung wegen Überlastung des Notrufs +++

15:15 Uhr

Die Integrierte Leitstelle Trier hat zeitweise eine amtliche Gefahrenmitteilung veröffentlicht. Demnach hatten infolge einer technischen Störung der Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (116117) vermehrt Menschen den Notruf 112 gewählt. Dieser war deswegen überlastet. "Nicht den Notruf 112 zur Abklärung von Coronavirus-Erkrankungen wählen. Es werden dort keine Auskünfte diesbezüglich erteilt", hieß es von Seiten der Leitstelle. Die Warnung ist inzwischen wieder aufgehoben. Betroffen waren unter anderem die Landkreise Neuwied, Westerwald, Rhein-Lahn und Altenkirchen und die Stadt Koblenz.

+++ Rheinland-Pfalz übernimmt Intensivpatienten aus Frankreich +++

14:15 Uhr

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass Krankenhäuser in der Grenzregion Intensivpatienten aus dem benachbarten Frankreich übernehmen. Rheinland-Pfalz helfe den französischen Freunden in dieser Notsituation, schrieb das Ministerium auf Twitter. Vor allem im Elsass und der gesamten Region Grand Est ist die Zahl der Corona-Infektionen dramatisch gestiegen.

+++ FCK dankt Fans für Solidarität +++

14:00 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern bedankt sich bei seinen Fans, weil offenbar viele in der aktuellen Spielpause darauf verzichten, das Geld für bereits gekaufte Tickets erstattet zu bekommen. Im Internet schreibt der FCK angesichts der Fan-Solidarität: "Wir sind überwältigt! (...) Das ist vor allem in der aktuell schweren Zeit nicht selbstverständlich und wir finden es stark, wie eng ihr mit uns zusammenrückt." Der DFB hat für die Dritte Liga eine Spielpause bis zum 30. April angeordnet. Der FCK hat deswegen auf Kurzarbeit umgestellt.

+++ Angestellte von Mainz 05 verzichten auf Gehalt +++

13:45 Uhr

Die Fußball-Familie beim Bundesligisten FSV Mainz 05 rückt näher zusammen und wird von der sportlichen Führung über die Profis bis zu den Trainern und Betreuern auf Teile des Gehalts verzichten. Es gebe eine "unglaublich hohe Solidarität" im Verein, berichtete Sportvorstand Rouven Schröder am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Alle werden auf Geld verzichten."

+++ 1.149 bestätigte Corona-Fälle im Land +++

12:30 Uhr

Nach aktuellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums gibt es im Land 1.149 bestätigte Corona-Fälle. Besonders betroffen ist der Landkreis Mayen-Koblenz mit 136 Infizierten. Im Kreis Bad Dürkheim sind es derzeit 83 bestätigte Fälle. Von den Städten ist Mainz mit 81 Infizierten am stärksten betroffen. Die Zahl der Toten hat sich bislang nicht weiter erhöht und liegt bei zwei.

+++ Friseur-Verband: Salons sollen zwei Wochen schließen +++

12:15 Uhr

Aus Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden hat der Landesverband der Friseure die Schließung aller Salons in Rheinland-Pfalz für vorerst zwei Wochen gefordert. Zudem erwartet der Verband eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung in Form von Zuschüssen für Kleinst- und Kleinunternehmen sowie eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes bei Geringverdienern. Neben den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Saarland haben mit dem Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Trier auch erste Kommunen in Rheinland-Pfalz bereits die Schließung von Friseurläden angeordnet.

+++ Kaum Verstöße gegen verschärfte Corona-Regeln +++

11:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Sonntag kaum Verstöße gegen die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des neuen Coronavirus registriert worden. Das teilte die Polizei mit. Nur vereinzelt seien kleinere Personengruppen von den Beamten angetroffen worden. Vier junge Männer aus Ludwigshafen müssen jedoch mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen, nachdem sie am Samstagabend von Polizisten an einer Autowaschanlage angetroffen worden waren.

+++ So reagieren Kabarettisten auf Corona-Krise +++

10:45 Uhr

Humor kann gerade in schwierigen Zeiten wichtig sein. Dabei sind auch viele Kabarettisten von der Krise betroffen. "Klar darf man über Corona Witze machen", findet beispielsweise der Pfälzer Mundart-Comedian Chako Habekost. "Humor kann man noch weniger kontrollieren als ein Virus. Es gibt keine Ausgangssperre für dumme Witze", sagt derweil der Kabarettist Lars Reichow aus Mainz. Auch nach Ansicht des saarländischen Kabarettisten Gerd Dudenhöffer sind Witze rund um Corona möglich: "Humor ist grundsätzlich ein gutes Ventil in schlechten Zeiten", so Dudenhöffer. "Allerdings gilt auch da unbedingt das Prinzip, wie immer bei Kabarett und Satire, mit Maß, Ziel und Fingerspitzengefühl."

+++ Notbetreuung in Rheinland-Pfalz "umsichtig" genutzt +++

8:45 Uhr

Seit einer Woche sind im Land alle Schulen und Kindergärten geschlossen und Notbetreuungen eingerichtet. Wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mitteilte, nahmen am Freitag 936 Schüler die Notbetreuung wahr. Diese würde also "sehr umsichtig" wahrgenommen, so Hubig. Auch in den Kitas wurden in der vergangenen Woche nur wenige Kinder betreut. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung teilte mit, dass laut einer Abfrage bei den Jugendämtern 1,25 Prozent der Kinder zur Notbetreuung gebracht worden seien. Kritik gibt es vom Landesverband Bildung und Erziehung. So seien einige Vorgaben für die Notbetreuung - wie das Vermeiden von Kontakten - kaum einzuhalten. Zudem wisse man nicht, wie es weitergehe, falls Ausgangssperren verhängt würden.

+++ Fernsehgottesdienst im SWR +++

7:30 Uhr

Wegen der Corona-Krise ändert der Südwestrundfunk am Vormittag sein Fernsehprogramm. Ab 10.15 Uhr überträgt der SWR live den evangelischen Gottesdienst aus der Peterskirche im baden-württembergischen Weinheim. Der Gottesdienst findet ohne Publikum statt. Die Kirchen in Deutschland müssen wegen der Corona-Pandemie fast alle Gemeinde-Veranstaltungen absagen.

+++ Wahlen in Langenlohnsheim-Stromberg und Kirn +++

7:00 Uhr

Trotz Corona-Pandemie soll heute die Wahl eines neuen Rates und eines neuen Bürgermeisters in der neu fusionierten Verbandsgemeinde Langenlohnsheim-Stromberg stattfinden. Ebenso wie die Wahl für den Posten des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters in Kirn. Das erklärte das rheinland-pfälzische Innenministerium. Grund sei, dass die Vorbereitungen für die Wahlen schon weit fortgeschritten seien. Unter anderem hätten schon tausende Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Allerdings gibt es auch Kritik, dass jetzt gewählt werden soll.

Samstag (21. März)

+++ Erster Corona-Toter im Saarland +++

21:15 Uhr

Erstmals ist im Saarland ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt sich um einen älteren Mann, der bereits eine Vorerkrankung aufwies. Zuletzt war die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland deutlich gestiegen, am Samstagabend lag sie bei über 300.

+++ Kirchenvertreter sprechen Menschen Mut zu +++

19:00 Uhr

Angesichts der Coronakrise haben der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, und Speyers katholischer Bischof Karl-Heinz Wiesemann den Menschen Mut zugesprochen. Die Kirchen stünden all jenen bei, die von der Krise besonders betroffen seien, so Schad und Wiesemann bei einer ökumenischen Andacht in der Kapelle des protestantischen Bildungszentrums in Landau. "In Seelsorge, Gebet sowie Diakonie und Caritas sind wir weiter für Sie da“, versicherten sie. Die Andacht fand ohne Gemeinde statt und wurde per Livestream übertragen.

+++ Menschen scheinen Regelungen zu befolgen +++

17:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz gelten seit heute schärfere Regeln zur Eindämmung des Coronavirus - und die Menschen halten sich nach ersten Beobachtungen der Polizei meist daran. Die Polizeipräsidien meldeten zunächst keine größeren Verstöße. Die Regelungen "scheinen angekommen zu sein", hieß es etwa aus Mainz. Auch in den Bereichen der Präsidien von Koblenz, Trier oder Ludwigshafen wurden bislang keine gröberen Verstöße festgestellt.

+++ Aktion: Hamsterer müssen Aufschlag für Klopapier zahlen +++

15:30 Uhr

Ungewöhnliche Aktion eines Rewe-Händlers im Westerwaldort Rengsdorf: Der Einzelhändler Michael Glück verlangt ab der zweiten Packung Klopapier einen Aufschlag, um Hamsterkäufer abzuschrecken. Während die erste Packung noch zum Normalpreis zu haben ist, fordert er bei der zweiten eine Spende von fünf Euro und ab der dritten Packung sogar zehn Euro. Er wolle mit seiner Aktion das Hamstern verhindern, sagte Glück. Wenn eine Lieferung den Laden erreiche, sei sie innerhalb von fünf bis zehn Minuten ausverkauft. Das führe auch zu Streit. "Es herrscht Krieg um Klopapier. Die Kunden holen sich das gegenseitig aus dem Einkaufswagen."

+++ Situation an Grenze zu Luxemburg beruhigt +++

15:15 Uhr

An der Grenze zu Luxemburg ist es im Laufe der Woche deutlich ruhiger geworden. Von Freitagmorgen bis Samstagmorgen habe es an den sieben Übergängen noch 120 Zurückweisungen gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Trier. Zu Wochenbeginn seien es noch mehr als 500 Fälle pro Tag gewesen. Die Leute seien inzwischen gut informiert und verzichteten zudem auf Spaßfahrten. Auch die Zahl der noch zugelassenen Pendler sei deutlich zurückgegangen, weil immer mehr Menschen von zu Hause arbeiteten.

+++ Pflegekräfte werden für Intensivpflege geschult +++

15:00 Uhr

Das Gesundheitsministerium will die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivpfleger durch Schulungen erhöhen. Wie Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mitteilte, soll Pflegepersonal, das durch die Verschiebung von Operationen frei werde, für die Intensivpflege qualifiziert werden. Die entsprechenden Fortbildungsprogramme sollen in Zusammenarbeit mit der Landespflegekammer kommende Woche starten.

+++ Lewentz: Polizei schreitet bei Verstößen konsequent ein +++

14:45 Uhr

Innnenminister Roger Lewentz (SPD) hat an die Rheinland-Pfälzer appelliert, sich an die Corona-Bekämpfungsverordnung zu halten. Andernfalls werde die Polizei zusammen mit den Ordnungsämtern konsequent einschreiten. Um die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zu erhöhen, habe man die Polizei um fast 500 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Hochschule der Polizei verstärkt.

+++ Ludwigshafener Eberthalle könnte Notquartier werden +++

14:00 Uhr

Informationen der Zeitung "Rheinpfalz" zufolge gibt es bei der Stadt Ludwigshafen Pläne, die Friedrich-Ebert-Halle in ein Notquartier umzuwandeln. Sollten die Kapazitäten im städtischen Klinikum nicht mehr ausreichen, könnten in der Sport- und Mehrzweckhalle demnach Corona-Patienten untergebracht werden.

+++ Zahl der Corona-Fälle auf 1.062 gestiegen +++

13:30 Uhr

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, sind nach aktuellem Stand 1.062 Menschen im Land an Covid-19 erkrankt. Damit ist die Zahl gegenüber dem Vortag um 172 Fälle und damit rund 19 Prozent gestiegen. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Bad Dürkheim und Mayen-Koblenz aus.

+++ Tierparks bangen um Existenz +++

11:45 Uhr

Viele Wildtierparks im Land sorgen sich um ihre Existenz, weil sie wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Das Problem sei, dass sich die laufenden Kosten kaum minimieren lassen, so der Eigentümer des Hochwildschutzparks Hunsrück. Denn Pfleger und Tierfutter müssten auch ohne Gäste weiter bezahlt werden. Vom Wild- und Freizeitpark Westerwald in Gackenbach heißt es, dass vor allem der Ausfall des Ostergeschäfts weh tun werde. Man hoffe nun auf schnelle staatliche Hilfen. Außerdem haben die meisten Parks Spendenkonten eingerichtet, so auch der Wildpark und Greifvogelzoo am Potzberg im Landkreis Kusel.

+++ Ärzte und Pfleger des MDK sollen in Kliniken helfen +++

10:30 Uhr

Die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse (MDK) sollen während der Corona-Krise das Personal in Kliniken und Pflegeheimen unterstützen. Das sagte der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU), dem SWR. Ein Teil der bundesweit rund 2.000 Ärzte und 4.000 Pflegekräfte des MDK soll dabei auch in Rheinland-Pfalz eingesetzt werden.

+++ Erster in Rheinland-Pfalz bestätigter Corona-Fall wieder geheilt +++

9:30 Uhr

Der Kreis Kaiserslautern teilt mit, dass die erste in Rheinland-Pfalz positiv auf den Coronavirus getestete Person inzwischen als geheilt gilt und nicht mehr in häuslicher Quarantäne sein muss. Der Mitarbeiter der Technischen Universität Kaiserslautern war Ende Februar in der Westpfalz positiv auf das Virus getestet worden. Der Mann hatte sich offenbar bei einer Reise in den Iran infiziert.

+++ Klinik Ingelheim wird Corona-Krankenhaus +++

7:30 Uhr

Die Klinik Ingelheim wird in den kommenden Tagen zum Corona-Spezialkrankenhaus umgebaut. Damit sollen andere Krankenhäuser in der Region entlastet werden. Wie die Ingelheimer Klinik mitteilt, wird sich das Team bis auf weiteres auf die Behandlung von COVID-19-Patienten spezialisieren. Die Klinik werde rund um die Uhr geöffnet sein als Anlaufstelle für Corona-Tests und die Behandlung potentieller Patienten. Dafür werde die Zahl der Beatmungs- und Intensivpflegeplätze deutlich ausgebaut. Gebraucht werde auch mehr Personal: Die Klinik bittet Ärzte, examinierte Pflegekräfte und Beschäftigte in Arztpraxen, die verfügbar sind, sich zu melden. Finanziert werde der Umbau zur Corona-Spezialklinik von der Stadt Ingelheim und dem Land Rheinland-Pfalz.

Freitag (20. März)

+++ 30.000 deutsche Urlauber zurückgeholt +++

22:15 Uhr

Bei der von der Bundesregierung gestarteten Rückholaktion wegen der Corona-Pandemie sind nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bereits mehr als 30.000 deutsche Urlauber aus dem Ausland nach Deutschland zurückgeholt worden. Die Gesamtzahl der Betroffenen liege bei etwa 200.000. Er rechne damit, dass in den nächsten Tagen jeweils um die 10.000 Deutsche pro Tag zurückgeholt werden könnten, sagte Maas.

+++ Kreise untersagen Betreten öffentlicher Orte +++

20:30 Uhr

Der Kreis Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis haben das Betreten öffentlicher Orte untersagt. Die Menschen dürften aber weiter für dringende Angelegenheiten Haus oder Wohnung verlassen - etwa zur Arbeit, zum Arzt oder einkaufen gehen.

+++ Corona-Abend-Update bei Facebook +++

19:00 Uhr

+++ DGB sagt Kundgebungen zum 1. Mai ab +++

17:15 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat seine traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai abgesagt. "Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!", betonte der DGB am Freitag in einer Mitteilung. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zwinge die Gewerkschaften zu dieser historisch einmaligen Entscheidung, erklärte der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann. Die zentrale Veranstaltung für Rheinland-Pfalz sollte in Koblenz stattfinden.

++ Kreis Birkenfeld verfügt Betretungsverbot +++

16:30 Uhr

Der Kreis Birkenfeld wird ein Betretungsverbot für öffentliche Orte verhängen. Laut Kreis soll das Verbot ab Sonntagnacht 0 Uhr gelten und vor allem öffentliche Grünflächen und Parkanlagen betreffen. Die Kreisverwaltung begründet die Maßnahme mit den zuletzt gestiegenen Infektionszahlen im Kreis. Außerdem stünden derzeit mehrere hunderte Menschen unter Quarantäne. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus blieben viele Menschen immer noch nicht zu Hause. Zahlreiche Beobachtungen von Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen sowie Berichte über private Feiern belegten dies. Das Betretungsverbot soll zunächst bis zum 6. April gelten.

+++ Landtag kommt zu Sondersitzung zusammen +++

16:00 Uhr

Der Landtag will am Freitag nächster Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um den Nachtragshaushalt zur Bekämpfung der Corona-Krise so schnell wie möglich zu verabschieden. In einem beschleunigten Verfahren sei dafür zu sorgen, dass die zusätzlichen Landesmittel in kurzer Zeit die betroffenen Menschen erreichten, teilte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) mit. Das Ausgabengesetz mit einem Umfang von 650 Millionen Euro soll die Mehrausgaben im Gesundheitswesen und zusätzliche Bürgschaften für Landeskredite an Unternehmen abdecken.

+++ Rheinland-Pfalz verschärft Beschränkungen in der Coronakrise +++

14:15 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat eine Verschärfung der Bestimmungen gegen die weitere Ausbreitung des Coraonavirus angekündigt: So werden Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten, gastronomische Einrichtungen müssen schließen und der Grenzverkehr wird eingeschränkt. Dreyer appellierte an alle Bürger, sich an die Einschränkungen zu halten. Eine allgemeine Ausgangssperre werde es noch nicht geben.

+++ Staatsanwaltschaft: Verstoß gegen Schutzmaßnahmen strafbar +++

13:30 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Trier hat darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Pandemie-Maßnahmen strafbar sein können. Grundlage seien die Paragraphen 74 und 75 des Infektionsschutzgesetzes. Diese sähen Geldstrafen sowie Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor. Verstöße dagegen würden konsequent verfolgt.

+++ Landau und zwei Kreise untersagen Betreten öffentlicher Orte +++

13:15 Uhr

Aus Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus untersagen Landau sowie die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim von diesem Samstag an das Betreten öffentlicher Orte. "Es handelt sich nicht um eine generelle Ausgangssperre", teilten die Kommunen mit. Die Menschen dürften weiter für dringende Angelegenheiten das Haus verlassen - um etwa zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. "Auch Spaziergänge, Joggen und Gassigehen sind weiter erlaubt - allerdings nur allein oder mit den Menschen, die im eigenen Haushalt leben", hieß es. Die Regelung gelte zunächst bis 3. April.

+++ Dreyer hatte womöglich "mittelbaren Kontakt" mit Infiziertem +++

13:00 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte möglicherweise mittelbaren Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person. Wie die Staatskanzlei mitteilte, gelten deshalb aus Vorsichtsgründen ab sofort zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Menschen, die näheren Kontakt mit Dreyer hätten, müssten einen Mundschutz tragen.

+++ Vorerst wohl keine Ausgangssperre +++

12:45 Uhr

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat am Freitag Beratungen über eine Verschärfung der Bestimmungen in der Corona-Krise aufgenommen. "Die Erfahrungen der vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Appelle allein nicht die notwendige Wirkung erzielt haben", teilte die Staatskanzlei am Freitag in Mainz mit. Daher seien weitergehende Maßnahmen geplant. "Das scharfe Schwert einer allgemeinen Ausgangssperre" werde zunächst aber noch nicht eingesetzt. Der SWR überträgt die Presseerklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hier live.

+++ Zehn Bürgermeisterwahlen verschieben sich +++

11:45 Uhr

Angesichts der Corona-Pandemie verschieben sich in Rheinland-Pfalz zehn vom 5. April bis 7. Juni geplante Bürgermeisterwahlen. Das teilte die Landeswahlleitung mit. Damit solle die Gesundheit von Bürgern, Wahlhelfern und kommunalen Mitarbeitern geschützt werden. Neue Wahltermine stünden noch nicht fest. Möglicherweise würden die Bürger erst nach den Sommerferien wählen. Die Bürgermeister- und die Verbandsgemeinderatswahl in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg an diesem Sonntag werde dagegen stattfinden, da die Vorbereitungen schon so weit gediehen seien. Auch an der Stadtbürgermeisterwahl im nahen Kirn an diesem Sonntag ändere sich nichts.

+++ Abflachen der Corona-Kurve wird dauern +++

11:00 Uhr

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie sind teils rigoros. Ob sie wirken, wird sich in der Statistik jedoch frühestens in einigen Wochen zeigen. Warum, erklären wir hier:

+++ Regionalverkehr ab Montag erheblich eingeschränkt +++

10:45 Uhr

Der Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz wird wegen des Coronavirus erheblich eingeschränkt. Die teilweise völlig neuen Fahrpläne gelten ab dem kommenden Montag (23. März). Die Betreiber gehen davon aus, dass mit dem reduzierten Angebot die deutlich gesunkene Nachfrage bedient werden kann. Es gehe auch darum, das Personal zu entlasten, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, für die kommenden Wochen ein stabiles Angebot aufrechtzuerhalten. Bis wann die Einschränkungen gelten, lassen die Betreiber offen. Ab Montag sollen die neuen Fahrpläne auch in den digitalen Auskünften enthalten sein.

+++ Kleine Grenzübergänge nach Luxemburg werden geschlossen +++

10:15 Uhr

Der Grenzübertritt nach Luxemburg soll ab diesem Freitag nur noch an bestimmten Orten möglich sein. Vor allem die kleinen Übergänge sollten nach und nach mit physischen Barrieren geschlossen werden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Das gehe aus einer Ankündigung des Bundesregierung hervor. Konkret heißt die Neuerung für die Grenze auf rheinland-pfälzischer Seite, dass ein Übertritt weiter möglich ist an den Stellen: A64 Mesenich, B419 Wellen, B419 Wincheringen, B418 Wasserbilligerbrück und B257 Echternacherbrück. Weitere rund 20 kleine Übergänge vor allem entlang der Sauer und der Our müssten dagegen gesperrt werden.

+++ Krankengymnasten, Optiker und Hörakustiker arbeiten weiter +++

10:00 Uhr

Eigentlich lautet das Gebot der Stunde: Abstand halten! Doch dies gilt nicht für Dienstleister aus dem Gesundheitswesen. Egal ob Physiotherapeuten, Augenoptiker oder Hörakustiker - sie alle dürfen weiterhin ihre Dienste anbieten, stecken dabei aber oft in einer Zwickmühle.

+++ Immer mehr Corona-Testzentren im Land +++

9:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz werden derzeit vielerorts Testzentren für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet. Allein in der Westpfalz gibt es inzwischen fünf solcher Stationen – und zwar in Kaiserslautern, Schwedelbach, Höhfröschen, Zweibrücken und Kirchheimbolanden. Auch im Norden des Landes bieten mehrere Fieber-Ambulanzen Tests an. Besonders großen Zulauf hat die Station in Koblenz, die schon von mehr als 1.100 Menschen aufgesucht wurde. Vielerorts melden sich zudem Freiwillige, um in den Stationen mitzuarbeiten. So berichtet der Kreis Alzey-Worms, dass in den vergangenen Tagen 75 Personen ihre Unterstützung angeboten hätten. Die meisten von ihnen seien Ärzte oder Krankenschwestern.

+++ Ärzte zur Mitarbeit in Corona-Ambulanzen aufgerufen +++

08:00 Uhr

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat Ärzte aller Fachrichtungen dazu aufgerufen, in Corona-Ambulanzen mitzuarbeiten. Die Ambulanzen werden zurzeit in allen Landkreisen eingerichtet, um die Krankenhäuser zu entlasten. Außerdem sucht die Vereinigung Ärzte in Rheinland-Pfalz, die ihre Praxen ausschließlich für Corona-Patienten und Corona-Sprechstunden zur Verfügung stellen.

+++ Zweiter Todesfall in Rheinland-Pfalz +++

07:17 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Wie der Kreis Mayen-Koblenz mitteilt, ist gestern ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Mann war stationär in einem Koblenzer Krankenhaus behandelt worden. Es ist der zweite Corona-Todesfall in Rheinland-Pfalz. Am Dienstag war eine 84-jährige Frau aus dem Westerwald an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

+++ Tierheime empfangen keine Besucher mehr +++

07:15 Uhr

Wegen der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus sind auch einige Tierheime in Rheinland-Pfalz inzwischen für Besucher komplett geschlossen. Bei Einrichtungen mit vielen Besuchern müsse die Tiervermittlung mit Terminen geregelt werden, erläuterte ein Sprecher des Deutschen Tierschutzbundes Rheinland-Pfalz in Trier.

Geschäfte: Außerhaus-Verkauf an der Tür erlaubt +++

06:30 Uhr

Geschäfte in Rheinland-Pfalz, die wegen der Corona-Krise seit Mittwoch geschlossen haben müssen, dürfen dennoch Kunden bedienen – und zwar per sogenanntem Einzelverkauf an der Tür. Auch Lieferdienste können diese Geschäfte anbieten. Das bestätigte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Arbeitsministeriums dem SWR. Die Regelung betrifft zum Beispiel Buchhandlungen oder Blumenläden. Sie dürfen zwar keine Kunden mehr ins Geschäft lassen, können aber Bestellungen etwa per Telefon aufnehmen. Die Kunden kommen dann an die Tür, bezahlen und nehmen die Ware entgegen. Voraussetzung beim Außerhaus-Verkauf ist, dass sich keine Schlangen oder Menschenansammlungen bilden, so das Ministerium.

Donnerstag (19. März)

+++ Corona-Abend-Update bei Facebook +++

19:15 Uhr

+++ Land lässt Abschiebehäftlinge frei +++

19:10 Uhr

Ausreisepflichtige Ausländer in Rheinland-Pfalz können darauf hoffen, wegen der Corona-Pandemie vorerst im Land geduldet zu werden. Das teilte das Integrationsministerium mit. Die Zahl der Insassen im Ingelheimer Abschiebegefängnis sei bereits deutlich zurückgegangen. Weil der internationale Reiseverkehr zurzeit erheblich eingeschränkt sei, würden nun Abschiebehäftlinge, die nicht außer Landes gebracht werden können, unverzüglich freigelassen.

+++ Ein Blick in die Logistikzentrale von Wasgau in Pirmasens +++

19:00 Uhr

+++ Keine Prüfungen mehr an Hochschulen des Landes +++

17:00 Uhr

Wegen der Coronavirus-Pandemie finden an rheinland-pfälzischen Hochschulen ab sofort keine Prüfungen mehr statt. Außerdem schließen alle Hochschul-Bibliotheken für den Besucherverkehr. Die Maßnahmen sollen nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zunächst bis 20. April gelten.

+++ LKA warnt vor Corona-Variante des "Enkel-Tricks" +++

16:30 Uhr

Das Landeskriminalamt warnt vor neuen Betrugsmaschen im Zeichen des Coronavirus. Demnach würden sich aktuell Betrüger als Angehörige ausgeben, die sich angeblich mit dem Coronavirus infiziert hätten und nun dringend Geld für die Behandlung benötigten. Die Masche sei eine neue Variante des klassischen "Enkel-Tricks".

+++ Erster Todesfall in Rheinland-Pfalz +++

15:25 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Corona-Todesfall. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Demnach ist eine 84-jährige Frau im Westerwald an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Sie war am 17. März in instabilem Zustand in die Paracelsus-Klinik in Bad Ems eingeliefert worden. Sie wurde auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht und verstarb kurze Zeit später.

+++ Zahl der bestätigten Fälle steigt um rund 24 Prozent +++ 15:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Coronafälle ist in Rheinland-Pfalz gegenüber Mittwoch um 24,2 Prozent auf 749 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Die meisten Fälle gibt es weiterhin im Kreis Mayen-Koblenz mit 102.

+++ Grüne verschieben Landesparteitag +++

14:25 Uhr

Die Grünen haben ihren für den Mai geplanten Landesparteitag wegen der Corona-Krise auf August verschoben. Die Versammlung zur Aufstellung einer Landesliste für die Landtagswahl im März 2021 soll nun am 22. und 23. August in Ramstein-Miesenbach in der Pfalz stattfinden. Die ursprünglich für diesen Termin geplante Wahlversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 ist nun für den 31. Oktober in Lahnstein geplant.

+++ Kommunen fordern finanziellen Schutzschirm +++

13:45 Uhr

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz dringen wegen der Corona-Krise auf einen finanziellen Schutzschirm. Der Gemeinde- und Städtebund fordert, dass ihnen das Land in einem ersten Schritt 400 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellt, da das Leben in den Städten und Gemeinden wegen der Corona-Pandemie zum Stillstand komme. Das würde zu einem dramatischen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen führen. Zudem erwartet der Verband, dass die Einnahmen aus der Einkommensteuer rapide sinken werden. Ein solcher Einbruch habe verheerende Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen und gefährde die Funktionsfähigkeit der Städte, Kreise und Gemeinden.

+++ Aussetzen von Sperren bei Energie und Wasser gefordert +++

12:30 Uhr

Rheinland-Pfalz fordert von den Energieversorgern des Landes, Strom-, Gas- und Wassersperren für den Zeitraum der Coronavirus-Pandemie auszusetzen. "Schon vor der Krise war es für Betroffene schwer, eine Sperre abzuwenden oder wieder aufheben zu lassen", teilte Antje Kahlheber, Leiterin des Projekts Energiekostenberatung bei der Verbraucherzentrale, am Donnerstag mit. Wegen eingeschränkter Sprechzeiten und fehlender Ansprechpartner sei es nun noch schwieriger, Unterstützung von caritativen Einrichtungen und Behörden zu erhalten. Erste Versorger hätten bereits reagiert und Sperrungen ausgesetzt oder deren Aufhebung erleichtert.

+++ Verbraucherzentrale schaltet Hotline für Reisende +++

11:30 Uhr

Das Coronavirus wirbelt viele Reisepläne durcheinander. Deutschland hat seine Grenzen für nicht notwendige Reisen geschlossen, in vielen Ländern gelten Einreiseverbote und auch im Inland gibt es Reisebeschränkungen. Fragen rund ums Reisen und Corona beantwortet die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unter 06131 - 28 48 969 (montags 9 bis 13 Uhr und donnerstags 14 bis 18 Uhr).

+++ Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona +++

11:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits etliche Angebote für Hilfsbedürftige in der Coronakrise. Hier gibt's eine Übersicht:

+++ Betrügerische Corona-Anrufe +++

11:00 Uhr

In der Eifel gibt es eine neue Betrugsmasche. Anrufer geben sich als Ärzte des Gesundheitsamtes oder des Krankenhauses Bitburg aus. Sie erklären den Angerufenen, dass man sich als Corona-Risikopatienten eingestuft hat. Der Test erfolge jedoch nur gegen eine Gebühr von 200 Euro. Die Polizei warnt.

+++ Lewentz hält Ausgangssperre für nicht nötig +++

10:30 Uhr

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, hält eine Ausgangssperre derzeit für nicht notwendig. Es müsse erstmal keine neuen Verschärfungen gegeben. Die Bevölkerung sollen sich an die Maßnahmen der Regierung halten, sagte er dem SWR.

+++ Oberbürgermeisterwahl in Mayen verschoben +++

9:00 Uhr

In Mayen wird die Wahl des Oberbürgermeisters wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Wahl war ursprünglich für den 26. April angesetzt. Zur Wahl stehen bisher Amtsinhaber Wolfgang Treis von den Grünen, Dirk Meid von der SPD und Sandra Karduck von der CDU. Ein neuer Wahltermin steht noch nicht fest.

+++ Kindertagespflege geht trotz Corona weiter +++

7:45 Uhr

Das Landesjugendamt hat es abgelehnt, Kindertagespflege-Einrichtungen im Land wegen der Sorge vor Corona zu schließen. Das Bundesland könne auf die Tagespflegestellen für Kleinkinder im Moment nicht verzichten. Für die Betreuer stellt das aber ein hohes Ansteckungsrisiko dar, da der Abstand zu den Kindern nicht eingehalten werden könne.

+++ Kritik an Umgang mit Coronakrise an Hochschulen +++

7:00 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz fordert einheitliche Regelungen zum Umgang mit Prüfungen. "Mir kann keiner sagen, dass das nicht möglich ist", sagte Jürgen Blank vom GEW-Vorstandsbereich Hochschule und Forschung. Das Wissenschaftsministerium hat in dieser Woche angekündigt, Kollektivprüfungen bis zum 20. April auszusetzen. Einheitliche Regeln zu mündlichen Prüfungen und schriftlichen Leistungen wie Seminar- oder Abschlussarbeiten gebe es aber nicht. Die Landesastenkonferenz (LAK) kritsierte, dass es große Unsicherheit gebe, wann die Prüfungen nachgeholt werden.