Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 21. Juni.

Sonntag (21. Juni)

+++ Hotspots mit Thermalkamera verhindern? +++

20:15 Uhr

Eine Firma in der Pfalz stellt Thermalkameras her, mit denen Fieber gemessen werden kann. Mit einer solchen Technik soll es möglich sein, Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen - und somit einen massiven Ausbruch der Infektion wie derzeit bei der Fleischfirma Tönnies in Nordrhein-Westfalen zu verhindern.

+++ Zehn Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:15 Uhr

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat zehn Neuinfektionen registriert, wie es am Sonntag mitteilte. Zum Vergleich: Der bisherige Tageshöchstwert seit Ausbruch der Pandemie lag bei 256 Neuinfektionen. Insgesamt sind 6.909 Coronavirus-Infektionen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Die Zahl der Toten blieb unverändert. 234 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben.

+++ Streit wegen Mund-Nase-Schutz eskaliert +++

12:00 Uhr

Im Streit wegen eines Mund-Nase-Schutzes hat eine 60-Jährige eine andere Frau in einem Supermarkt in Ludwigshafen angegriffen und verletzt. Die Auseinandersetzung entzündete sich am Samstag daran, dass die Schutzmaske einer 31-Jährigen nicht wie empfohlen die Nase bedeckte, wie die Polizei m Sonntag mitteilte. Als die 31-Jährige an der Kasse auch noch den Mindestabstand zu der 60-jährigen unterschritt, rammte die ältere Frau ihr den Ellenbogen in den Bauch. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten, die 31-jährige erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Hygienevorschriften.