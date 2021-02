Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 21. Februar.

Sonntag (21. Februar)

+++ Kreis Birkenfeld lässt Grund- und Förderschulen geschlossen +++

22:15 Uhr

Im Kreis Birkenfeld bleiben alle Grund- und Förderschulen geschlossen. Wie der Kreis auf SWR-Anfrage mitteilte, ist der Grund dafür die hohe Inzidenz im Kreis. Für Grundschüler die dennoch zur Schule kämen, gebe es aber eine Notbetreuung.

+++ Ausnahmen beim Wechselunterricht in Kreisen Germersheim und Cochem-Zell +++

18:15 Uhr

Der Kreis Germersheim wird die Schulen an diesem Montag wegen steigender Inzidenzwerte nicht wie geplant öffnen. Die Grundschulen und die Klassen eins bis vier der Förderschulen bleiben bis mindestens 26. Februar geschlossen, teilte der Kreis heute nach einer Eil-Entscheidung mit. Die Inzidenz sei am Sonntag auf 124,8 gestiegen. Am Samstag habe sie noch bei 102 gelegen. Vermehrt sei im Kreis die britische Variante ausgemacht worden, weshalb das Infektionsrisiko an Schulen und Kitas nochmals steige. Geschlossen blieben auch die Kitas. Im Kreis Cochem-Zell bleibt derweil die Präsenzpflicht wegen erhöhter Infektionszahlen zunächst ausgesetzt. Wegen der hohen Corona-Zahlen können die Eltern dort aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Grundschule oder in die ersten Klassen der Förderschulen schicken. An den Grundschulen in Rheinland-Pfalz dürften ab diesem Montag erstmals wieder Kinder im Wechselunterricht in die Schule kommen.

+++ Andrang auf Grünflächen - Polizei erinnert an AHA-Regeln +++

12:45 Uhr

Nach Frost und Schnee ist es auch am Sonntag in Rheinland-Pfalz frühlingshaft warm. Die Polizei in Mainz weist wegen großen Andrangs auf Grünflächen auf die Kontaktbeschränkungen hin. Schon am Samstag sei es zu dichtem Gedränge auf den Straßen und Plätzen in Mainz und anderswo gekommen. Vor allem sei dies an Verkaufsstellen für Essen und Getränke der Fall gewesen. Die Einhaltung der Regeln werde nach wie vor überprüft.

+++ Mehr Corona-Neuinfektionen und vier neue Todesfälle +++

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat 336 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Samstag waren es noch 227. Damit steigt die Gesamtzahl der laborbestätigten SARS-CoV-2-Ansteckungen in Rheinland-Pfalz seit Ausbruch der Pandemie auf 100.108 Fälle. Bislang sind 2.991 Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, vier mehr mehr als am Vortag. Als aktuell infiziert gelten 6.258 Menschen im Land. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 51,6 (Vortag: 48,6). Bislang wurden in Rheinland-Pfalz 719 (Samstag 680) Fälle von Infektionen mit einer Corona-Variation nachgewiesen.

+++ Daten aus Israel: Biontech-Impfstoff hochwirksam +++

7:15 Uhr

Der Corona-Impfstoff vom Mainzer Unternehmen Biontech und seines US-Partners Pfizer ist laut neuen Daten aus Israel hochwirksam. Bei den Geimpften seien nach der zweiten Dosis fast 96 Prozent weniger Infektionen festgestellt worden als bei nicht geimpften Menschen. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Der Impfstoff schütze auch zu mehr als 99 Prozent vor einer schweren Erkrankung. In Israel ist inzwischen fast die Hälfte der gut neun Millionen Einwohner geimpft, ab heute wird der Lockdown gelockert.