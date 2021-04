Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 19. April.

Sonntag (19. April)

+++ Tennis, Leichtathletik, Rudern - ab Montag wieder erlaubt +++

21:00 Uhr

Viel mehr als Joggen, Wandern und Radfahren war in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Maßnahmen nicht erlaubt. Das wird nun etwas besser: Ab Montag gibt es eine Reihe von Sportarten, die wieder ausgeübt werden dürfen. Mannschaftssportarten fallen nicht darunter.

+++ Rheinland-Pfalz will Gastronomie bei Mehrwertsteuer entlasten +++

17:15 Uhr

Das Land will die von der Corona-Krise besonders gebeutelte Gastronomiebranche durch eine Senkung der Mehrwertsteuer unterstützen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) will auf Bundesebene einen entsprechenden Vorschlag machen. "Die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent für die Gastronomie wird für eine gezielte Entlastung der Betriebe sorgen. Sie muss zeitlich befristet sein", sagte Ahnen. Mit dieser Sofortmaßnahme könnten die Betriebe in Rheinland-Pfalz laut Finanzministerium mit rund 300 Millionen Euro unterstützt werden.

+++ Geringer Zuwachs bei Neu-Infektionen +++

14:15 Uhr

Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der bestätigten Neu-Infektionen mit dem Coronavirus um 91 Fälle auf 5.493 gestiegen. Das ist ein Zuwachs um 1,7 Prozent. Nach offiziellen Angaben sind zudem 107 Menschen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verstorben, eine Person mehr als am Samstag. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Bad Dürkheim (301 Fälle/+13) und in Mainz (434/+11) aus.

+++ Polizei löst Demo in Mainz auf +++

12:30 Uhr

Polizei und Ordnungsamt haben in Mainz eine Demonstration zum Thema Grundrechte und Infektionsschutz aufgelöst. Die Versammlung am Samstagnachmittag mit rund 20 Menschen sei nicht angemeldet gewesen. Die Teilnehmer hätten darüber hinaus gegen die Corona-Auflagen verstoßen, erklärte ein Sprecher der Stadt am Sonntag. Von 16 Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Ob die Teilnehmer nun mit einem Bußgeld rechnen müssen, werde geprüft.

+++ Corona bedroht freie Wohlfahrts-Inititativen +++

9:30 Uhr

Soziale Dienste geraten in der Corona-Krise nach Einschätzung des Dachverbands der Freien Wohlfahrtspflege zunehmend unter Druck. Viele seien seit Jahren unterfinanziert, sagte der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, Andreas Zels. Besonders betroffen seien freie Initiativen ohne staatliche Förderung wie Kleiderkammern, Armutsprojekte oder Selbsthilfevereine. Den Rettungsschirm des Bundes nannte Zels völlig unzureichend. "Die Corona-Krise deckt in aller Schonungslosigkeit die Lücken unserer sozialen Systeme auf", kritisierte Zels.

+++ Bundeswehr verschiebt Grundausbildung +++

9:00 Uhr

Die Bundeswehr verschiebt wegen der Corona-Pandemie den Start der Grundausbildung und verkürzt sie vorerst. Das teilte der Sanitätsdienst in Koblenz mit. Es sei wegen der Ansteckungsgefahr zu gefährlich, die Rekruten auf engem Raum zusammenzubringen. Die zum 1. April einbestellten Rekruten beginnen demnach ihre Grundausbildung frühestens am 1. Juni. Statt drei Monate dauere sie sechs Wochen. Über digitale Wege sollen die Rekruten aber von zu Hause aus Grundlagen wie das Wehrrecht lernen.

+++ Strenge Auflagen für Industriebetriebe +++

8:45 Uhr

Am Montag dürfen nicht nur kleinere Geschäfte öffnen, auch in großen Betrieben soll die Produktion wieder hochgefahren werden. Allerdings nicht unter normalen Bedingungen. Die Auflagen für Firmen sind streng, schließlich müssen auch in den Werkshallen Sicherheitsabstände und Hygieneregeln eingehalten werden. Was genau das Coronavirus für das Arbeiten in den Unternehmen in Rheinland-Pfalz bedeutet, lesen Sie hier.