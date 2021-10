Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 18. Oktober

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 18. Oktober.

Sonntag (18. Oktober)

+++ Warnstufe Rot für Kreis Bernkastel-Wittlich +++

21:15 Uhr

Im Kreis Bernkastel-Wittlich gilt seit Sonntag die Corona-Warnstufe Rot. Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung waren zuvor 25 neue Covid-19-Fälle bekannt geworden. Der deutliche Anstieg an einem Tag sei insbesondere dem leicht verzögerten Rücklauf von Laborergebnissen zweier Testtage geschuldet, hieß es. Der Inzidenzwert belaufe sich nun auf 57,8 und liege damit gemäß dem Corona-Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz erstmalig in der Alarmstufe Rot. Dies löse zunächst keine weiteren Automatismen aus. Vielmehr habe die Taskforce das Überschreiten des Wertes am vergangenen Freitag prognostiziert und Maßnahmen auf dieser Grundlage erörtert.

+++ Polizei berichtet von Einsätzen bei Demo in Koblenz +++

20:45 Uhr

Bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Samstag in Koblenz ist es nach Angaben der Polizei zu mehreren Einsätzen gekommen. Trotz Auflagen der Stadt hätten nur sehr wenige der rund 200 Teilnehmer einen Mund-Nasenschutz getragen. Außerdem sei der Mindestabstand in vielen Fällen nicht eingehalten worden. Nach mehreren Aufforderungen hätten sich dann immer noch sieben Teilnehmer geweigert, die Auflagen umzusetzen. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Gegen zwei Frauen wurden außerdem Anzeigen erstattet. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie nach Polizisten geschlagen und getreten.

+++ "Weltmeisterschaft" im Weihnachtsbaumwerfen abgesagt +++

17:15 Uhr

Die Organisatoren der "Weltmeisterschaft" im Weihnachtsbaumwerfen in Rheinland-Pfalz haben den für 10. Januar 2021 geplanten Wettstreit wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Es ist eine schwierige und letztlich auch traurige Entscheidung, weil das sogenannte Knutfest bei uns eine lange Tradition hat", sagte Sprecherin Silke Blum vom Veranstalter FC Wacker 1920 Weidenthal. Angesichts der steigenden Zahl von Infizierten sei das Turnier diesmal leider nicht zu verantworten.

+++ Cyberbunker-Prozess startet unter besonderen Vorkehrungen +++

16:15 Uhr

In Trier beginnt am Montag der Prozess um den Traben-Trarbacher Cyberbunker. Für den bisher größten Prozess am Trierer Landgericht ist aufgrund der Corona-Pandemie ein spezielles Hygienekonzept erstellt worden. In dem 200 Quadratmeter großen Gerichtssaal ist während des Prozesses wegen der Abstandsregeln Platz für etwa 70 Menschen. In der Anklage wird den acht Beschuldigten vorgeworfen, in einem ehemaligen Bundeswehrbunker in Traben-Trarbach über ein Rechenzentrum im Darknet Straftaten ermöglicht zu haben. Es geht um Drogen, Falschgeld und Kinderpornografie.

+++ 248 Neuinfektionen - Warnstufe Rot auch in Zweibrücken +++

13:30 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 248 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Auf Samstag war die Zahl noch etwas geringer gestiegen - nämlich um 177 Fälle (Freitag: 343). Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus als während der Woche, weil die Gesundheitsämter dann oft nicht alle Daten melden. Am Sonntag vor einer Woche gab es 202 neue Ansteckungen.

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 73 hat nun auch die Stadt Zweibrücken den Schwellenwert von 50 zur Corona-Warnstufe Rot überschritten. Zuletzt überschritten die Kreise Altenkirchen (75) und Birkenfeld (108) diesen Schwellenwert. Auch die Vulkaneifel (79), der Kreis Bitburg-Prüm (119) und die Stadt Mainz (67) liegen über dem kritischen Wert von 50.

+++ Bombenentschärfung in Koblenz unter Corona-Bedingungen +++

12:45 Uhr

In Koblenz ist am Mittag eine 500 Kilogramm-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft worden. Etwa 5.000 Menschen im Umkreis von einem Kilometer mussten dafür in Sicherheit gebracht werden. Die Evakuierung gestaltete sich wegen Corona schwieriger als unter normalen Umständen. Laut dem ärztlichen Direktor des Brüderhaus-Krankenhauses etwa konnten diesmal nicht mehrere Personen in einem Krankenwagen transportiert werden - so wie bei der letzten Bombenentschärfung. Vielmehr mussten für die Evakuierung Krankenwagen aus ganz Rheinland-Pfalz zusammengezogen werden. Auch die Verpflegung von Wartenden in einer Sporthalle mit Essen und Trinken fiel diesmal weg.