Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 16. August.

Sonntag (16. August)

+++ Aktivistinnen: Abstand bei Demo wegen Polizei schwer einzuhalten +++

16:15 Uhr

Die Organisatorinnen einer Demonstration gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) werfen der Polizei vor, sie habe die Demonstranten auf zu engem Raum "gekesselt". Dadurch konnten den Angaben nach die Abstandsregeln am Samstag kaum eingehalten werden.

+++ 27 bestätigte Neuinfektionen am Sonntag +++

12:00 Uhr

Das Gesundheitsministerium hat am Sonntag 27 neue Fälle von einer Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es in Rheinland-Pfalz demnach 8.141 bestätigte Fälle. Den Angaben des Ministeriums zufolge gelten inzwischen 7.241 Menschen als genesen. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung bleibt bei 242. Aktuell sind 658 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Nur im Landkreis Kusel wurden in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Fälle registriert. Die meisten Neuinfektionen in der letzten Woche gab es in Mainz (18) und Ludwigshafen und im Landkreis Bad Kreuznach (15).

+++ Weniger Abschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie +++

9:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz halten sich aktuell 12.327 ausreisepflichtige Ausländer auf - rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Als einen der Gründe für den Anstieg nannte das Integrationsministerium die Corona-Pandemie.

Samstag (15. August)

+++ Testzentrum Trier stockt Mitarbeiter auf +++

15:00 Uhr

In der Corona-Teststation in Trier haben an diesem Samstag neue Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen. Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Daten der Reiserückkehrer händisch übermittelt werden müssten und es deshalb zu Verzögerungen beim Informieren der Getesteten käme. Bis Freitagabend waren an der Station auf einem Autobahnrastplatz bei Trier 4.545 Tests bei Reiserückkehrern gemacht worden. Bis Freitagmittag lagen fünf positive Fälle vor. Alle positiven Fälle seien aber sofort informiert worden. "Das ist hier nicht so wie in Bayern. Wir schaffen es nur nicht, die negativen Befunde zeitnah rauszugeben", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Harald Michels.

+++ 42 neue Corona-Infektionen am Samstag +++

11:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag um 42 gestiegen. Laut Gesundheitsministerium sind damit 653 Menschen im Land aktuell mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es in Rheinland-Pfalz demnach 8.114 bestätigte Fälle. Den Angaben des Ministeriums zufolge gelten inzwischen 7.219 Menschen als genesen. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung bleibt bei 242. Am Freitag war mit 70 Neuinfektionen der höchste Tageswert der Woche gemessen worden, am Donnerstag waren es 65. Der bisherige Tageshöchstwert seit Ausbruch der Epidemie lag bei 256 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.In den vergangenen sieben Tagen traten die meisten Neuinfektionen in Ludwigshafen auf. Dort registrierte das Gesundheitsamt 21 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Ebenfalls stark betroffen waren die Städte Mainz mit 19 und Speyer mit 18 Fällen.

+++ Bis zu 5.000 Zuschauer auf dem Nürburgring beim ADAC GT Masters +++

10:30 Uhr

Auf dem Nürburgring in der Eifel gibt es an diesem Wochenende erneut ein Rennen mit Zuschauern. Beim ADAC GT Masters-Rennen gehen mehr als 30 Super-Sportwagen an den Start. Die Behörden haben an beiden Renntagen jeweils bis zu 5.000 Zuschauer erlaubt. Sie können die Rennen unter speziellen Corona-Auflagen sehen. Bereits am vergangenen Wochenende waren zum Oldtimer-Grand-Prix rund 3.000 Zuschauer pro Tag zum Nürburgring gekommen.

+++ Trier erwartet Tagestouristen aus Frankreich, Belgien und dem Saarland +++

8:00 Uhr

Wegen des Feiertags Mariä Himmelfahrt im Saarland sowie in Luxemburg, Frankreich und Belgien werden heute deutlich mehr Tagesbesucher als sonst in Trier erwartet. Viele nutzen den Tag traditionell, um in Trier einkaufen zu gehen. Viele Geschäftsleute befürchten allerdings, dass in diesem Jahr die Luxemburger ausbleiben. Denn nach wie vor ist Luxemburg vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft. Menschen aus dem Großherzogtum dürfen offiziell nur einreisen, wenn sie einen triftigen Grund haben. Ausnahme ist, wenn sie einen aktuellen negativen Covid-19 Test vorlegen können. Viele Ladenbesitzer und Gastronomen in Trier bedauern diese Regelung.

Freitag (14. August)

+++ Spanien wird wieder Risikogebiet - auch Mallorca betroffen +++

19:00 Uhr

Die Bundesregierung hat fast ganz Spanien - außer der Kanaren - zum Corona-Risikogebiet erklärt und verhängt eine Reisewarnung. Für rheinland-pfälzische Urlauber bedeutet das, dass ihre Pauschalreisen wohl gestrichen werden. Reiserückkehrer aus Spanien müssen sich ab sofort einem Corona-Test unterziehen.

+++ 70 neue bestätigte Fälle am Freitag +++

15:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind aktuell 631 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Gesundheitsministerium gab es bis Freitag 70 bestätigte Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 8.072. Insgesamt 7.199 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich um zwei auf 242. Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche hat weiterhin Ludwigshafen mit 27.

+++ Zusatzfahrten für Schüler wegen Corona +++

13:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Busbranche hat angesichts der Sorgen vor einer beschleunigten Ausbreitung der Corona-Pandemie zum Schulstart in der nächsten Woche zusätzliche Fahrten zur Schülerbeförderung angeboten. Die Landesregierung könne nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens zusätzliches Geld bereitstellen, damit die Schulträger sogenannte Verstärkerfahrten bestellen könnten, erklärte der Dachverband Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz (MOLO) am Freitag. Die Kapazitäten dafür seien vorhanden, da beispielsweise Reisebusse wegen der Corona-Krise derzeit auf den Höfen stünden und da auch keine Änderung abzusehen sei.

+++ Kein Busfahrer-Streik zum Schulbeginn am Montag +++

11:45 Uhr

Der drohende Streik von Busfahrern privater Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz zum Schulbeginn am Montag ist vom Tisch: Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach eigenen Angaben mit den Arbeitgebern auf eine Übergangslösung geeinigt. Danach erhalten alle Gewerkschaftsmitglieder eine Einmalzahlung von 1.500 Euro. Für alle Busfahrer im Linienverkehr gilt ab dem 1. September ein Mindeststundenlohn von 15 Euro, teilte Jürgen Jung, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Verkehr, mit. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" (Mainz) darüber berichtet. Bei privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz arbeiten laut Verdi rund 6.000 Fahrer. Am Montag beginnt erstmals seit dem Corona-Lockdown im März wieder ein Regelbetrieb an den Schulen.

+++ Luxemburg fordert Rücknahme der Einstufung als Risiko-Gebiet +++

08:15 Uhr

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sieht keine Grundlage mehr dafür, dass Luxemburg weiter von deutschen Behörden als Corona-Risikogebiet eingestuft wird. Nach neusten Zahlen seien die Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Großherzogtum rückläufig, so Asselborn. Er erwarte, dass die Einstufung als Risikogebiet und die damit zusammenhängenden Test -und Quarantänevorschriften sowie die Reisewarnung schnellstmöglich aufgehoben werden. Mitte Juli war Luxemburg vom Robert Koch-Institut (RKI) zum Corona-Risikogebiet erklärt worden, nachdem es die Schwelle von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen deutlich überschritten hatte. Rheinland-Pfalz richtete daraufhin für Heimkehrer aus Luxemburg nahe der Grenze eine Teststation an der Autobahn 64 ein.

+++ Gesundheitsämter für zweite Welle gut aufgestellt +++

07:15 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz teilweise zur Umorganisation gezwungen. Es wurde mehr Personal benötigt und viele neue Abläufe etabliert. Das Gesundheitsministerium bezeichnet die Behörden als gut aufgestellt, sollte es eine zweite Infektionswelle geben: “Die Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren sind gut eingespielt.“ Viele Kommunen haben ihr Personal zusammengezogen oder aufgestockt und zudem gebe es viele freiwilligen Helfer. Darunter seien auch rund 600 Landesbedienstete, erklärte eine Ministeriumssprecherin.

+++ Kritik an Hubig-Äußerungen zum Schülertransport in Corona-Zeiten +++

06:45 Uhr

Auf die Frage, was das beste Hygienekonzept in Schulen bringe, wenn die Schulbusse überfüllt sind, hatte Hubig im Interview geantwortet, dass für die Schülerbeförderung die Kommunen zuständig. Das sei nur die halbe Wahrheit, so der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU). Dem SWR sagte er, die Kommunen seien ausschließlich für die Durchführung der Schülerbeförderung zuständig. Für die Rahmenbedingungen sei das Land verantwortlich. Das Land könne beispielsweise über eine Gesetzesänderung selbst dafür sorgen, dass Busse nicht mehr überfüllt seien. Etwa durch ein Verbot von Stehplätzen in Schulbussen oder mit der Maßnahme, zusätzliche Busse zu organisieren. Dazu fehle jedoch das Geld.

Donnerstag (13. August)

+++ KSB-Umsatz sinkt wegen Corona-Krise +++

19:30 Uhr

Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat in der ersten Jahreshälfte weniger Umsatz und Gewinn gemacht. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sanken die Aufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 194 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro. Grund sei die Corona-Krise, teilte das Unternehmen mit.

+++ Philologenverband kritisiert mangelnden Abstand +++

15:20 Uhr

Der Philologenverband, der Verband der Gymnasiallehrer und Gymnasiallehrerinnen, hat mit Blick auf die hohen Infektionszahlen in Ludwigshafen noch einmal die Entscheidung der Landesregierung kritisiert, ab Montag wieder normal und ohne Abstand im Klassenzimmer unterrichten lassen zu wollen. Die Verbandsvorsitzende Cornelia Schwartz sagte SWR aktuell: "Wir wünschen uns auf jeden Fall Präsenzunterricht. Aber wir hätten das jetzt sehr viel vorsichtiger angefahren - also gerade in den ersten beiden Woche im Schuljahr angesichts der hohen Infektionszahlen hätten wir auf keinen Fall die Schüler ohne Abstände in die Klassenzimmer geholt - das halten wir für verantwortungslos!" Sie hätte sich mehr Vorsicht gewünscht. Schwartz fordert eine Lösung wie vor den Sommerferien: eine Mischung aus digitalem Fernunterricht und Präsenzunterricht in der Schule.

+++ "Können uns keinen zweiten Lockdown leisten" +++

14:30 Uhr

Angesichts des neuerlichen Anstiegs der Zahl von Corona-Infektionen hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor einem Nachlassen bei den Anstrengungen gegen die Ausbreitung der Pandemie gewarnt. Es sei eine gewisse Nachlässigkeit zu verzeichnen, sagte Präsident Ralph Spiegler am Donnerstag in Mainz. Bei Verstößen gegen Auflagen wie zum Beispiel der Maskenpflicht und dem Abstandsgebot müssten die Ordnungsbehörden energisch eingreifen. Über allem stehe: "Wir können uns einen zweiten Lockdown nicht leisten." Der Verband warf Teilnehmern einer Anti-Corona-Demonstration Anfang August in Berlin "unsolidarisches und verantwortungsloses Verhalten" vor.

+++ 65 neue bestätigte Infektionen am Donnerstag +++

13:20 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind aktuell 580 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Gesundheitsministerium gab es bis Donnerstag (Stand 10:30 Uhr) 65 bestätigte Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 8.002. Insgesamt 7.182 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich um einen auf 240. Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche hat weiterhin Ludwigshafen mit 27.

+++ Hygieneplan an Schulen verschickt +++

11:35 Uhr

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den ab Montag geltenden aktualisierten Corona-Hygieneplan für Schulen verschickt. Demnach müssen die Schüler auf den Fluren und in den Pausen eine Maske tragen, nicht aber im Unterricht. Da Ludwigshafen derzeit die kritische Marke von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet, kündigte Hubig im SWR Beratungen mit der Stadt an.

+++ Jugendherbergen beantragen Millionen-Förderung +++

11:30 Uhr

Das mit insgesamt neun Millionen Euro im Mai gestartete Förderprogramm für die von der Corona-Pandemie getroffenen Jugendherbergen und Familienferienstätten in Rheinland-Pfalz wird positiv angenommen. Laut dem Jugend- und Familienministerium konnten bisher 5,2 Millionen Euro an Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb bewilligt und ausgezahlt werden. Davon seien insgesamt 4,8 Millionen Euro für die Jugendherbergen bestimmt. Dem Ministerium zufolge zeigen sich die Folgen der Pandemie bei Jugendherbergen und anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe besonders drastisch. “Wir haben es hier nicht mit Einrichtungen zu tun, die primär für den Tourismus gedacht sind, sondern es sind soziale Freizeit- und Begegnungseinrichtungen. Sie haben eine pädagogische Zielrichtung“, sagte Jugend- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne).

+++ Richtiges Lüften vermindert Infektionsrisiko +++

11:00 Uhr

Richtiges Lüften von Innenräumen kann das Risiko einer Corona-Infektionen deutlich reduzieren. Das sagen Wissenschaftler des Umweltbundesamtes. Demnach bringen Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und Händewaschen nur dann etwas, wenn die Raumluft regelmäßig ausgetauscht wird.

+++ Mainzer Weihnachtsmarkt mit 98 Ständen +++

9:35 Uhr

Beim diesjährigen Mainzer Weihnachtsmarkt sollen alle 98 Anbieter ihre Stände öffnen dürfen. Das hat die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) dem SWR gesagt. Alle Anbieter hätten eine Zusage. Eine Auswahl an Ständen könne es also nicht geben. Eine komplette Absage des Weihnachtsmarktes wegen der Coronakrise sei aber möglich, so Matz. Derzeit würden verschiedene Konzepte geprüft. Im Idealfall werde sich der Weihnachtsmarkt bis zu den Wintermärkten am Schiller- und am Neubrunnenplatz ausdehnen, um den Markt auf den Domplätzen zu entzerren.

Mittwoch (12. August)

+++ Hubig verteidigt einmaligen Corona-Test vor Schulbeginn +++

21:45 Uhr

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den einmaligen Corona-Test von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen in Rheinland-Pfalz unmittelbar vor dem Schulstart verteidigt. Die Teststrategie sei mit dem Gesundheitsministerium und Experten abgestimmt und diese Strategie sei "anlassbezogen". "Das heißt, wenn jemand Symptome hat, wenn es Verdachtsfälle gibt, wird getestet, wird schnell getestet, wird flächendeckend getestet", so Hubig. Hubig wies im SWR Vorwürfe zurück, ein einmaliger Test von Lehrerinnen und Lehrern vor Schulbeginn sei zu wenig und nur eine Momentaufnahme.

+++ Sammelunterkünfte: Flüchtlinge mangelhaft vor Corona geschützt +++

20:45 Uhr

Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie wichtig Abstand, Desinfektionsmittel und Maske sind. Nur hat man bei den Hygienemaßnahmen anscheinend die Flüchtlinge vergessen. Laut SWR-Recherchen sind rund 2.500 Asylbewerber in Sammelunterkünften untergebracht und Hilfsorganisationen fürchten, dass sie dort nicht ausreichend vor der Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt sind.

+++ 65 neue bestätigte Infektionen am Donnerstag +++

13:30 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Donnerstag um 65 auf 8.002 gestiegen. Damit sind aktuell 580 Menschen infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte. Ludwigshafen bleibt mit 27 Neuinfektionen weiter Spitzenreiter. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen Fall auf 240. Inzwischen gibt es keine Stadt ohne Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. 7.182 Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen.

+++ Quarantäne für Einsatzkräfte nach Lkw-Unfall +++

19:00 Uhr

Acht Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus Pirmasens befinden sich derzeit in Quarantäne. Laut Kreisverwaltung könnten sie sich vor einer Woche bei der Beifahrerin eines verunglückten Lkw-Fahrers mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die Ergebnisse der Corona-Tests sollen morgen vorliegen, sagte der Pressesprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz.

+++ Warnung: Verhaltensfehler können zu Infektionsketten führen +++

17:00 Uhr

Der Leiter des Gesundheitsamtes Bad Kreuznach mahnt wegen des Coronavirus zur Vorsicht. Ihm seien in der letzten Zeit besonders häufig Verhaltensfehler aufgefallen.

+++ 55 neue bestätigte Infektionen am Mittwoch +++

15:30 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Mittwoch um 55 auf 7.937 gestiegen. Damit sind aktuell 537 Menschen infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 239. Inzwischen gibt es nur noch eine Stadt ohne Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen: Zweibrücken. Neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7.161 oder 90,2 Prozent der bestätigten Infizierten.

+++ Ludwigshafen hat bundesweit die zweitmeisten Infektionen +++

12:00 Uhr

Die Stadt Ludwigshafen ist deutschlandweit auf Platz zwei der Städte mit den meisten Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weist nur noch der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau mehr Neuerkrankungen auf. In Ludwigshafen liege die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage bei 26,9 Fällen pro 100.000 Einwohner.

+++ GEW will mehr Corona-Tests +++

10:15 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert, dass sich Lehrer in Rheinland-Pfalz nur einmal kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. "Einmalige Tests allein werden nicht reichen", sagte GEW-Landeschef Klaus-Peter Hammer dem SWR. "Ich denke, dass wir in einem bestimmten Abstand von einigen Wochen weitere Tests machen müssen - spätestens dann, wenn es in den Herbst geht oder in die Herbstferien."

Dienstag (11. August)

+++ Infos zum Schulstart am kommenden Montag +++

22:45 Uhr

+++ Infizierte erhalten Testergebnisse zuerst +++

18.:15 Uhr

Wer an einer der vier neuen Untersuchungsstationen in Rheinland-Pfalz positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, erhält dieses Ergebnis vor anderen Reiserückkehrern. Der "sehr große Zulauf" habe eine Reihenfolge bei der Bekanntgabe der Testergebnisse nötig gemacht, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. An zweiter Stelle folgen Reiserückkehrer aus Risikogebieten, bei denen keine Infektion festgestellt wurde. Diese Menschen benötigten ebenfalls eine schnelle Rückmeldung, da ein negatives Testergebnis Voraussetzung für das Ende der Quarantäne sei. Erst an dritter Stelle folgen laut Ministerium alle Untersuchten, die aus einem Nicht-Risikogebiet zurückgekehrt sind und die ein negatives Testergebnis haben. Die jeweiligen Ergebnisse lägen in der Regel zwei Tage nach den Tests vor. Für Heimkehrer aus Risikogebieten ist der Test Pflicht, sie müssen sich bis zum Ergebnis in Quarantäne begeben.

+++ Biontech peilt Impfstoffzulassung im Oktober an +++

16:30 Uhr

Das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer peilen weiter an, noch in diesem Jahr für einen Corona-Impfstoff die Marktzulassung zu beantragen. Sollten die Ergebnisse der groß angelegten klinischen Studie positiv ausfallen, könnte der Antrag auf Zulassung bereits im Oktober gestellt werden, hieß es.

+++ Freiwillige Tests für das Personal an Schulen und Kitas +++

16:15 Uhr

Alle Lehr- und Erziehungskräfte an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz können sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten dafür werde das Land übernehmen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Das freiwillige Angebot ergänze die bestehende Teststrategie des Landes mit anlassbezogenen Tests beim Auftreten von Symptomen sowie Reihentests an einzelnen Schulen und Kitas. Die Entscheidung sei mit Blick auf die neuen Regelungen für Rückkehrer aus einem Auslandsurlaub getroffen worden, sagte Hubig. Die Möglichkeit zu einem Test solle auch Beschäftigten ermöglicht werden, die im Land geblieben seien.

+++ Korrektur +++

13:00 Uhr

Anders als zunächst angekündigt, wird es am Nachmittag keinen Livestream von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) geben. Die Ministerin informiert um 15 Uhr Journalisten in einem Pressegespräch zum Schulstart am kommenden Montag. Alle Informationen aus dem Gespräch lesen Sie danach hier bei SWR Aktuell.

+++ 32 neue Infektionen am Dienstag +++

11:15 Uhr

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Dienstag 32 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 7.882 Personen. 7.156 Menschen sind genesen, als aktuell infiziert gelten 487. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt unverändert bei 239.

+++ Freibäder in Kaiserslautern lockern Corona-Regeln +++

9:30 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat die Corona-Regeln im Warmfreibad und der Waschmühle gelockert. Vergangene Woche hatten die Fördervereine die Situation in beiden Freibädern kritisiert. Unter anderem bemägelten sie den umständlichen Ticketkauf, gesperrte Sprungtürme und die Überwachung der Badegäste.

+++ Mainzer Jugendmaskenzug 2021 soll wahrscheinlich abgesagt werden +++

7:30 Uhr

Der Mainzer Jugendmaskenzug 2021 soll abgesagt werden. Das bestätigte die Organisatorin Cathrin Tronser dem SWR. "Die Schulen und Kitas haben im Moment ganz andere Herausforderungen", so Tronser vom ausrichtenden Verkehrsverein Mainz. Schon ein regulärer Schulbetrieb während der Corona-Pandemie sei nicht in Sicht. Da sei es einfach nicht vorstellbar, dass zu Jahresbeginn wieder mehrere Tausend Kinder und Jugendliche durch die Stadt ziehen könnten. Eine offizielle Entscheidung über eine Absage stehe zwar noch aus, aber es deute alles daraufhin. In diesem Jahr nahmen mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche und rund 22.000 Zuschauer am Jugendmaskenzug teil.

Montag (10. August)

+++ VG-Bürgermeister Boos: Wasserknappheit auch wegen Corona-Krise +++

18:00 Uhr

Die drohende Trinkwasserknappheit in Kommunen wie der Verbandsgemeinde Simmern/Rheinböllen ist auch eine Folge der Corona-Krise. Das hat Verbandsbürgermeister Michael Boos mitgeteilt. Er sagte, zwar spiele auch die generelle Trockenheit der letzten drei Jahre eine große Rolle. Dazu komme aber, dass der Verbrauch wegen der Krise aktuell viel höher sei als sonst. Seit gestern gelten eine Reihe von Verboten in der Verbandsgemeinde. Um Trinkwasser zu sparen, dürfen etwa keine Pools mehr befüllt, Rasenflächen nicht mehr bewässert und Autos nicht mehr in der Einfahrt gewaschen werden. Ein Sprecher des Städte- und Gemeindebunds Rheinland-Pfalz sagte, es gebe zwar keinen akuten Notstand in den Kommunen. Doch es werde enger beim Trinkwasser. Betroffen seien vor allem Gemeinden in Mittelgebirgen, bei denen bekannt sei, dass sich neues Grundwasser nicht mehr so schnell nachbilde. Dazu gehörten Teile des Hunsrücks, der Eifel, des Westerwalds und des Pfälzer Waldes.

+++ Bisher über 5.300 Urlauber an den vier Zentren in Rheinland-Pfalz getestet +++

16:45 Uhr

An den vier neuen Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz haben von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 5.367 Reiserückkehrer einen Abstrich machen lassen. Wie viele dieser Tests auf das Coronavirus positiv ausgefallen sind, ist noch unklar. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag mitteilte, kamen die meisten Menschen am Samstag. Gefragteste Station mit rund 2.600 der 5.367 Tests sei der Parkplatz Markusberg an der Autobahn 64 von Luxemburg nach Trier. Die anderen drei Corona-Teststationen befinden sich am Flughafen Hahn, unweit der belgischen Grenze in Bitburg sowie an der A65 (Landau) in Richtung Frankreich.

+++ 26 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz +++

16:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz hat das Gesundheitsministerium weitere 26 Coronavirus-Infektionen registriert. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg damit auf aktuell 7.850 (Stand Montag, 10:50 Uhr). Den Angaben des Ministeriums zufolge gelten inzwischen 7.139 Menschen als genesen, 472 Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Seit Samstag sind keine neuen Todesfälle in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden - ihre Zahl liegt weiterhin bei 239. Am Sonntag waren 61 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das war der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit mehr als drei Monaten. Der bisherige Tageshöchstwert seit Ausbruch der Epidemie lag jedoch bei 256 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

+++ Corona-Teststation für Reiserückkehrer in Mainz +++

11:00 Uhr

In Mainz hat am Morgen eine Corona-Teststation für Reiserückkehrer eröffnet. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes können sich dort Urlauber, insbesondere aus Risikogebieten, auf eine Corona-Infektion testen lassen. Die Station im Stadtteil Weisenau ist montags bis samstags an den Vormittagen geöffnet. Es muss vorher auf jeden Fall ein Termin mit dem Gesundheitsamt des Kreises Mainz-Bingen vereinbart werden.

+++ Japanischer Garten in Kaiserslautern leidet unter Einnahmeverlusten +++

11:00 Uhr

In Kaiserslautern beklagen die Gartenschau und der Japanische Garten hohe finanzielle Verluste. Beide waren wegen der Corona-Pandemie insgesamt knapp zwei Monate geschlossen gewesen. Geschäftsführer David Lyle spricht von knapp 250.000 Euro, die der Gartenschau fehlen. Das liege unter anderem daran, dass momentan dort keine Veranstaltungen stattfinden und weniger Saisonkarten verkauft werden. Der Japanische Garten hat laut dessen Geschäftsführer Stephan Brohl mit einem ähnlich hohen Einnahmeverlust von circa 100.000 Euro zu kämpfen. Im Vergleich zum Vorjahr besuchen knapp 70 Prozent weniger Menschen den Garten. Der Park sei deshalb auf externe Hilfe angewiesen.

+++ Oldtimer Grand Prix am Nürburgring mit Zuschauern gut verlaufen +++

10:00 Uhr

Der Veranstalter des Oldtimer Grand Prix, der am Wochenende stattfand, hat sich mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden gezeigt. Nürburgring-Sprecher Alexander Gerhard sagte, alle Zuschauer hätten sich in den vergangenen Tagen "sensationell vorbildlich" verhalten. In Rheinland-Pfalz war der Grand Prix die erste Großveranstaltung mit Zuschauern seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Kreis Ahrweiler hatte 5.000 Zuschauer pro Tag an der Rennstrecke erlaubt. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor diese Entscheidung kritisiert, da das Land für Veranstaltungen im Freien grundsätzlich eine Grenze von 350 Menschen vorschreibt. Auch Lutz Leif Linden vom Automobilclub Deutschland ist mit der Bilanz zufrieden und sagte, auch die Formel 1 werde in Zukunft versuchen, Rennen mit Zuschauern umzusetzen.

+++ Verkehrsverbünden fehlen rund 150 Millionen Euro +++

8:00 Uhr

Die Corona-Pandemie lässt die Ticketeinnahmen im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz aller Voraussicht nach erheblich einbrechen. Insgesamt rechnen die Verkehrsverbünde damit, dass sie in diesem Jahr rund 150 Millionen Euro weniger aus dem Verkauf von Fahrscheinen verbuchen können. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Besonders betroffen ist demnach der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit prognostizierten Einnahmeverlusten von etwa 57,1 Millionen Euro, gefolgt von der Deutschen Bahn mit rund 34,7 Millionen Euro und dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) mit rund 27,4 Millionen Euro.