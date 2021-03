per Mail teilen

Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 14. März.

Sonntag (14. März)

+++ 345 nachgewiesene Neuinfektionen am Sonntag +++

12:30 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 345 Fälle auf nunmehr insgesamt 106.155 gestiegen. 5.837 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Es ist kein weiterer Todesfälle hinzugekommen. Somit sind seit Beginn der Pandemie 3.212 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die landesweite Inzidenz liegt bei 55,9 und damit den vierten Tag in Folge über der kritischen Marke von 50. Die höchste Inzidenz mit 154,1 verzeichnet die Stadt Pirmasens, die niedrigste mit 14,7 der Kreis Cochem-Zell. Auch die Kreise Frankenthal (147,7) und Altenkirchen (128,1) liegen über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

+++ Intensivmediziner besorgt über Mangel an Pflegepersonal +++

10:00 Uhr

Intensivmediziner warnen vor einer massiven Verschärfung des Personalmangels auf den Intensivstationen. "Schon vor Corona hatten wir vor allem im Bereich der Intensivstationen zu wenig Pflegekräfte", sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation noch einmal erheblich verschärft. "Wir müssen die Flucht aus dem Pflegeberuf unbedingt stoppen", betonte Marx. In der beginnenden dritten Welle der Covid-19-Pandemie hielten die Pflegenden derzeit aus Pflichtgefühl noch durch. "Aber was kommt danach?" Nach einer neuen Umfrage überlegten rund 32 Prozent der Pflegenden derzeit, aus dem Beruf auszusteigen, warnte der Intensivmediziner.

+++ Selbsttests können im Restmüll entsorgt werden +++

7:00 Uhr

Der Entsorgungsbetrieb Mainz weist darauf hin, dass Corona-Schnell- und Selbsttests im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Laut Umweltbundesamt müssen die gebrauchten Tests in einem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis in die Restmülltonne geworfen werden. Gleiches gelte auch für Schutzmasken und Taschentücher von Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Dies diene vor allem dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe.