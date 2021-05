Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 14. Juni.

Sonntag (14. Juni)

+++ Blutspendebereitschaft weiter hoch +++

18:00 Uhr

Eins von vielen Problemen in Krankenhäusern während der Corona-Pandemie: Es gibt zu wenige Blutkonserven. Das liegt nicht an fehlenden Spendern, sondern an Schwierigkeiten, die Spendetermine zu organisieren.

+++ Eine neue bestätigte Corona-Infektion +++

11:30 Uhr

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums ist am Sonntag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Aktuell sind 159 Menschen im Land infiziert. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um fünf auf 6.442. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.832 bestätigte Covid-19-Erkrankungen. Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 231 unverändert.

+++ Einzelhandelsverband beklagt Wettbewerbsverzerrung +++

8:15 Uhr

Der Handelsverband Mitte hat kritisiert, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung in der Corona-Krise nicht flexibler mit den Sonntagsöffnungszeiten umgeht. Hessen habe Einzelhändlern eine Öffnung an Sonntagen ermöglicht, sagte Präsident Jan Sebastian. In Rheinland-Pfalz sei das nicht so, hier seien verkaufsoffene Sonntage nur in Verbindung mit einem Anlass möglich, etwa mit Stadtfesten. Doch die seien in diesem Jahr abgesagt. Das sei eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Aus dem Ministerium heißt es dazu, für das Ladenschlussrecht seien die Länder alleine zuständig. Deshalb ließen sich unterschiedliche Regelungen in grenznahen Gebieten nicht vermeiden. Dem hessischen Beispiel zu folgen halte man aufgrund des verfassungsrechtlich gebotenen Sonntagsschutzes für rechtlich bedenklich.